Como la guardiana de la memoria de su abuelo y del gaitanismo, María Gaitán Valencia o como antes eran sus apellidos, Valencia Gaitán, llegó a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica con el reto de convertir la memoria colectiva en una ‘brújula del futuro y no en el fantasma del pasado’.



Su nombramiento le llegó por sorpresa en un momento en que se habla de cambio en todas las esferas del país. Es consciente que no tiene una tarea fácil y más con las críticas que se le atribuyeron a la anterior dirección, que hizo Darío Acevedo. Sin embargo, con una forma de ser directa, no le tiene miedo a enfrentar los retos que se le avecinen.

¿Cómo recibió el nombramiento?



Yo soy custodia del legado de (Jorge Eliécer) Gaitán y el gaitanismo desde hace muchos años y ha sido un legado muy luchado. Cuando me enteré por WhatsApp que el Presidente me había designado como directora me sentí muy conmovida porque era cristalizar las luchas de mi abuelo y de muchas personas más. Sentí una enorme sonrisa interior y de agradecimiento.



¿Quién le escribió?



Un amigo me escribió ‘Felicitaciones, María’. Yo no entendía nada. No era mi cumpleaños. Yo respondí:‘Gracias, ¿pero por qué?’. Ahí fue cuando me enviaron un tweet de José Antequera y comenzó el bombardeo de felicitaciones.



¿Se lo imaginó?



Yo sí había comentado con algunos senadores y con personas cercanas que la memoria histórica debía tener una trascendencia con el nuevo Gobierno, pero luego me enteré que fue el senador Gustavo Bolívar quien le dijo al Presidente que me escogiera.



Hábleme sobre el día de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad...



Yo fui invitada a la entrega del informe pero mientras el padre Francisco de Roux decía su discurso en un momento no pude más y dije: ‘O me voy o grito’, y grité.



¿Qué gritó?



'No olvidar el genocidio al movimiento gaitanista perpetrado por el Estado desde 1946. Les habla María Gaitán, nieta de Jorge Eliecer Gaitán'. El teatro Jorge Eliecer Gaitán entró en un aplauso tan supremamente grandioso, que yo dije: nos merecemos la memoria.



Hubo personas que decían que el presidente Gustavo Petro evocaba a Gaitán en sus discursos de campaña. ¿Qué opina de esto?



Yo creo que el Presidente se merece conocer bien a Gaitán. Las esperanzas de cambio se iluminaron con la llegada de (Gustavo) Petro y yo creo que él entendió que con Gaitán, el gaitanismo y las memorias olvidadas vamos a tener un esclarecimiento de la memoria y apostarle una 'paz total'.



Pero, ¿cree que sí se parecen?



Son momentos de la historia y personas muy distintas. Admiro su inteligencia, la cual también admiro en Gaitán. Lo que me parece muy importante, tanto en el uno como en el otro, es que despiertan la esperanza en el pueblo. Y cuando una imagen tiene un valor de transformación, hay quienes se empeñan en destruirla, tal y como asesinaron a Gaitán.



Una de las principales críticas de los nombramientos de Petro es que han sido más simbólicos que de expertos en la materia, ¿Cómo respondería esto?



No sé de quién más podrían estar hablando que no sea mi nombramiento. Es cierto que la gran fuerza es que sea simbólico, pero es que yo no estoy llegando al Ministerio de Educación ni al Ministerio de Defensa, yo llego al Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo tengo un compromiso por la memoria desde que nací, por quien soy.



María Valencia Gaitán se posesionó como la nueva directora del Centro Nacional de Memoria. Foto: Presidencia

¿Qué fue lo primero que le dijo el Presidente?



Yo le puse una calcomanía que decía ‘Somos los nietos de Gaitán’ y él me dijo: ‘Ya no somos nietos, somos los hijos’.



¿Qué encontró una vez llegó al CNMH? ¿Sí eran ciertas las críticas a la dirección de Darío Acevedo?



Lo que encontré fueron cajones aislados en los equipos de trabajo sin vasos comunicantes. No había una misión o visión que enlazara los propósitos del Centro Nacional de Memoria. Vi un equipo muy a la deriva, desarticulado y sin un eje conductor. Había cierto temor al cambio no solo de la dirección sino a lo que se vive con el nuevo Gobierno. Además, encontré una Fuerza Pública muy presente en la entidad.



¿Cómo fue el empalme con Darío Acevedo?



No hubo. Él dejó tirado el puesto. Yo simplemente leí un informe de 100 páginas muy técnico.



Una de sus más grandes críticas a la anterior dirección es la cercanía con la Fuerza Pública, ¿también vio eso cuándo llegó?



Estaban muy presentes en la entidad. Pero esto no es nuevo en la historia. Desde (Álvaro) Uribe y (Juan Manuel) Santos se empoderó a la fuerza pública como héroes del conflicto y no como actores.



Pero ahora a usted la están señalando de querer borrar una parte de la historia del conflicto, que es precisamente la de la Fuerza Pública…



Ellos alegan porque se suspendió un micrositio web con videos y documentos que no fueron evaluados por mí, sino por el comité de evaluadores del SIPE. Ellos habían pasado unas recomendaciones de que estos documentos no seguían los protocolos que tiene el CNMH en parámetros de investigación.



Yo solicité que me presentaran el material y me encontré que las iniciativas en las que se hablaba de la Fuerza Pública tenían los logos del Ejército y de la Policía. El CNMH está dirigido para las víctimas y ellos son un actor más del conflicto como Institución.

Ahora, esos documentales no tuvieron un debido proceso, fueron una contratación directa entre el director Acevedo y la fuerza pública.



Por este altercado usted anunció que hubo quienes la amenazaron con investigaciones si usted no dejaba esos materiales…



Sí. Me llegaron cartas de altos mandos del Ejército.



¿Algún nombre?



No… No vale la pena hablar de eso. Yo los he invitado a dialogar porque solo les dije que la tarea no se había hecho bien. Ellos no son los que debían hacer ni firmar esos productos, debían ser los soldados.



¿Entre sus planes está trabajar con soldados?



Ya lo hemos hecho. Como los altos mandos no quisieron reunirse, optamos por irnos hacia los soldados. Fue una reunión que empezó muy densa pero que se fue alivianando con el pasar, tanto fue que terminamos abrazados. Y vamos a seguir trabajando con ellos.



¿Se tendrá en cuenta la Cartilla de la Verdad propuesta por el Centro Democrático?



Cada uno tiene su verdad. Lo que pasa es que nosotros la verdad no la estamos convirtiendo en un recital de recuerdos y testimonios que no están sustentados con archivos. La estamos revisando, mirando sus fuentes y eso tiene un proceso. Estamos en eso.



¿Le tiene críticas al Informe de la Comisión de la Verdad?



Muchas organizaciones y colectivos se sintieron excluidos, abandonados y traicionados por el informe. El CNMH está escuchando directamente a las víctimas. Estamos revisando sus 9.204 páginas, pero eso también es un proceso. Estamos abriendo caminos con la JEP para revisar los relatos que no fueron tenidos en cuenta.

¿Cree en la 'paz total'?



Creo en la 'paz total'. La necesitamos.



¿Qué le diría a quienes afirman que muchos grupos armados se están subiendo al bus de la 'paz total' y que posiblemente haya impunidad?



No todos se están subiendo la mismo bus. Hay unos que van para el centro y otros la 20 de julio. Y eso es lo que se está construyendo… la ruta de buses. Y esa ruta tiene unos trayectos y paradas distintas. Con subidas y bajadas de pasajeros.



¿El CNMH tendrá un papel en la 'paz total'?



Ya hay un trabajo adelantado desde la dirección de Acuerdos de la Verdad cuando se estableció el desmonte de los paramilitares y se creó un mecanismo no judicial que ofreceremos, esa metodología, al comisionado con el fin de apoyar las declaraciones de verdad.



¿Y qué dice sobre el bus que zarpó hace unos años con las Farc en los acuerdos de la Habana? ¿Hubo verdad?



Cuando hay acuerdo, no debe uno inclinarse solo a una parte. Los medios de comunicación se han enfocado en las ausencias de verdad de las Farc, pero no le han prestado la atención al incumplimiento por parte del Estado. Es importante entender las razones por las cuales las Farc han incumplido.

'Santrich' se devuelve al monte porque aquí no tenía garantías, como le ha sucedido a la mayoría de líderes desmovilizados. El Estado incumplió y traicionó los acuerdos. FACEBOOK

¿Entonces está de acuerdo con que las Farc no han dicho la verdad?



Todos han incumplido, pero yo creo que quien más lo ha hecho es el Estado porque las Farc se desmovilizaron, entregaron las armas. Las verdaderas bases lo han hecho, hoy ellos están apostándole a la paz. Ellas están cumpliendo, el Estado no.



¿Y en caso de las disidencias?



Es una situación más centrada en lo que el Estado hizo con (Jesús) 'Santrich'. Eso fue de las mayores traiciones. Él se devuelve al monte porque aquí no tenía garantías, como le ha sucedido a la mayoría de líderes desmovilizados. El Estado incumplió y traicionó los acuerdos.



¿Con qué ojos ve este proceso de paz con el Eln?



Me parece fantástico. Los elenos son de una gran madurez política. Bienvenidos los diálogos con el Eln. No serán, como algunos dicen, otro ‘sí’ como los acuerdos de las Farc porque son organizaciones muy distintas. Me parece que es muy acertado la gama de diversidad con la que el Gobierno tratará estos diálogos.



¿Cómo cree que se desarrollará la verdad por parte del Eln?



Depende del Gobierno y en la medida que cumpla con los acuerdo. Estoy convencida que los 'elenos' no incumplen si les cumplen.



¿Qué hacer con el clan del Golfo?



Gracias por llamarlos así. Yo he querido mandarles por distintos medios lo que es ser gaitanista. Ellos son la antítesis de lo que es el gaitanismo. Están buscando un estado político de una organización que es paramilitar, asesina y narcotraficante. Eso es una ruta de bus para la paz total muy distinta a la condición política que tienen los 'elenos'.



¿Qué viene con el Museo de la Memoria?



Ese museo ha tenido muchos obstáculos, pero creo que ha sido importante la demora porque se va a terminar en buena hora. Algunas víctimas han pedido que se evalúe su arquitectura porque tiene una enorme agresividad. Pero esto no es sencillo. Será un trabajo museográfico con el que limaremos las asperezas físicas que tiene.



¿Cuándo se va a entregar el museo? ¿Se hará bajo su dirección?



Lo que yo quiero es que la próxima Semana por la Memoria, del 9 al 5 al 10 de diciembre del 2023, podamos entregarle al país el primer piso del museo que es abierto y se proyecta finalizarlo en su totalidad en el 2025.



En esa estructura hay un pendón que habla sobre el ‘memoricidio’, cuéntenme sobre eso...



Es cómo el poder ha asesinado otras memorias históricas para instaurar las otras. Históricamente el país ha cometido memoricidios.



Por ultimo, ¿por qué decidió cambiar sus apellidos?



Para rendirle honores a mi abuelo. Siempre he sido más cercana a la familia Gaitán que la familia Valencia. Yo le conté a mi papá, antes que se muriera, que me iba a cambiar el orden de los apellidos y él me contesto bellamente: primero lo primero.



