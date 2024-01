‘La paz total es difícil, pero pensar la paz por cuotas también tiene problemas'

En entrevista con EL TIEMPO, Marco Romero, del Comité de Seguimiento a la implementación del informe de la Comisión de la Verdad (CEV), habló sobre el estado de implementación del informe de la CEV, y si las recomendaciones dadas en este se han puesto en marcha.



Romero se pronunció sobre cómo el conflicto afecta el avance, y dio una lectura de la ‘paz total’ de cara a los retos que plantea poner fin a la violencia en Colombia.



(Lo invitamos a leer: Esto es lo último que se sabe del secuestro del registrador de Chocó, Jeferson Murillo)

¿Por qué es importante la implementación de las recomendaciones?



Las recomendaciones están pensadas para asegurar la no repetición en un país adicto a la repetición. Un país tan adicto a la violencia necesita hacer un pare y pensar en garantías de no repetición, por eso celebramos que las recomendaciones sean más o menos estructurales porque ayudan a pensar más sistémicamente qué es lo que funciona mal y qué es lo que hay que recomponer para que esta sociedad no sea tan propensa a la violencia.



¿Cuál ha sido la interlocución con distintas autoridades?



Hay recomendaciones para distintos sectores del Estado, y aunque no hay una obligación taxativa, varias entidades han creado estrategias de trabajo para avanzar coordinadamente en lo que a cada cual le corresponde en materia de recomendaciones, las instituciones leen las recomendaciones en el marco de su competencia y toman los temas que les parecen relevantes. De otro lado, escribimos a todos los alcaldes y gobernadores del país una carta diciéndoles que es importante que puedan considerar la posibilidad de tener un plan de acción frente a las recomendaciones, también nos tomamos la tarea de escribirles al Fiscal, al Defensor, a la Procuraduría y a la Contraloría. Y nos fuimos a los territorios hemos ido a unas 10 ciudades para hablar con todas las organizaciones civiles.



(De seguro le interesa leer: Caso Uribe: la próxima semana vence plazo para que Fiscalía pida preclusión o lo acuse)​

Facebook Twitter Linkedin

Marco Romero Foto: Comisión de la Verdad

¿Cómo trabajar en garantías de no repetición cuando la violencia continúa?

​

La principal recomendación, la más urgente, es la de terminar las distintas violencias; si uno no logra resolver los problemas detrás de la reproducción de las violencias, esto se repite. Por eso la Comisión habló de la paz grande diciendo que hay que cerrar los ciclos de violencia que todavía existen en Colombia porque si no se logra una presencia estructural del Estado como garante de derechos en los territorios, otros actores entran a regular la vida social.



¿Se acomoda en esa visión la ‘paz total’ del actual gobierno?



Yo sé que hay mucha controversia en el país sobre si la política del presidente Petro ha funcionado. Si uno mira referentes recientes de diálogos de paz, estos son procesos que duran más de un gobierno. En el presente, si uno mira los resultados con el Eln, ceses del fuego así tengan problemas, una mesa de participación, son avances que nunca se habían dado, sino que claro que el país está impaciente y todo el mundo quiere resultados inmediatos, pero estos toca tejerlos.



Una paz grande o una paz total toman tiempo...



Esa paz total es difícil de lograr, pero pensar la paz por cuotas también tiene problemas porque la paz parcial lleva a que las zonas grises que no resuelve un proceso sean tomadas por otros grupos armados. Lograr una paz total es más difícil, pero salimos de esta encrucijada de largo plazo de Colombia, la paz total debería ser vista como una tarea de este gobierno y del que viene, el que sea.



(Lea también: JEP le cierra la puerta a policía (r) condenado por muerte de una niña en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Los 10 comisionados de la verdad hicieron presencia en el acto de entrega. En el centro, el padre Francisco de Roux. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿La continuidad de la violencia impide avanzar en las recomendaciones?

​

Toda dinámica de violencia entorpece la posibilidad de avanzar. Hay que parar la guerra para que avancen todas las recomendaciones, pero la Comisión advirtió ese punto y por eso dijo que la primera recomendación es hacer todo lo posible desde la sociedad, desde los gobiernos, para resolver las guerras pendientes; ¿por qué no cerrar el ciclo pendiente para que el país pueda, en otros escenarios de deliberación, encontrar entendimientos?



¿La paz significa que no haya conflictos?



Alguna vez la vicepresidenta (Marta Lucía) Ramírez decía que lo malo del acuerdo de paz es que nos había dejado un país lleno de paros y de huelgas, yo le decía que es mejor un país con movilizaciones que un país donde cada cual está armando un frente o un bloque... El tema de la paz no es que no haya conflictos; habrá muchas controversias, pero hay formas pacíficas de regulación, y además, hay un acumulado de temas que nunca se resolvieron porque el país estaba mirando para la guerra y la paz y ahora van a emerger.



¿Qué avances destacan en estos años de seguimiento al informe de la CEV?



Hay una ampliación de la conversación de la paz, es un avance el hecho de que Acore esté en la mesa de participación con el resto de la sociedad civil, de que José Félix Lafaurie esté en la mesa de diálogo empujando un proceso, y que el expresidente Uribe diga: “Bueno, cuando quiera nos tomamos un tinto”. También es un avance la ley de paz y las mesas de diálogo y los ceses del fuego, aunque bueno, no se han cumplido cabalmente.



(Le sugerimos leer: Las irregularidades por las que Contraloría abrió dos procesos al Fondo de Víctimas)

¿Cuáles obstáculos hay?



Por ejemplo, hay obstáculos que son presupuestales y afectan muchas de las recomendaciones, como la compra de tierras para el campesinado y para las indemnizaciones a víctimas, solo las víctimas de desplazamiento son 8,5 millones de personas y más del 80 por ciento están bajo línea de pobreza, la crisis del desplazamiento termina en una gran tragedia social y si no hacemos nada, vamos a tener esta generación condenada a la miseria, y también la que viene y sus niños. El Estado debe hacer un esfuerzo muy grande para buscar recursos para darles una solución a las víctimas.



¿Cuánto tiempo va a tomar implementar las recomendaciones?



Las recomendaciones tocan muchos temas, algunas son de largo aliento; por ejemplo, ¿cuándo habrá una cultura de paz en Colombia? Pero otras son de corto plazo, solo que a veces no hay voluntad política, por ejemplo, la paridad en la política, hace unas semanas se hundió en el Congreso el Estatuto de la Igualdad que proponían las mujeres...



Más allá de esto, ¿qué sería un fracaso frente a la implementación?



Algo que no puede pasar es la continuidad de las guerras y las violencias. Lo segundo es asegurar los derechos de las víctimas y que no haya más víctimas. Si siguen matando a líderes sociales y no se garantiza la reparación integral de las víctimas, no avanzamos.



María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET