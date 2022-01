La Asociación de las Madres de Falsos Positivos reaccionaron ante los comentarios que realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante una visita el pasado sábado en Soacha, al sur de Bogotá.

En su cuenta oficial en Twitter, llamada @mafapocolombia, dieron sus primeras reacciones sobre el hecho. Inicialmente, publicaron un video de la visita del exmandatario y lo acompañaron con el siguiente texto: “¡Cuánto cinismo! Cruel, enfermizo, peligroso”.

¡Cuánto cinismo!

Cruel, enfermizo, peligroso. pic.twitter.com/LZwlCmls1W — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) January 29, 2022

Posteriormente, dieron otro comentario, esta vez sin mencionarlo: “Los falsos positivos duele a sus familias y a un país ensangrentado por quienes se supone estarían para cuidar la vida de los ciudadanos y comandado por quien gobernaba el país. ¿Saben quién es?”.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, estuvo en la población de Soacha, en Cundinamarca, impulsando a los candidatos de su partido y habló de los denominados 'falsos positivos' que se dieron durante su gobierno en esa localidad.



Algunas personas lo cuestionaron durante su recorrido por las calles.



-Lea también: Rechazo a concejal que hizo multar a conductor de plataforma InDriver.

Cecilia Arenas, vocera del colectivo, le dijo a ‘Caracol Noticias’ que no cree en los comentarios de Uribe durante la visita.



“A nivel personal, no le creo. Y a nivel colectivo, ninguna le creemos ese arrepentimiento. Colombia tampoco le cree ese arrepentimiento. Porque no son solo los falsos positivos de Soacha. Son más de 6.402 crímenes de lesa humanidad, que se encuentran en total impunidad”, señaló durante una entrevista para ese noticiero.

Los denominados 'falsos positivos' (ejecuciones extrajudiciales) han sido uno de los más duros cuestionamientos al gobierno del expresidente y es precisamente en Soacha donde estos casos han tenido una especial relevancia.



-Lea también: ¿Qué es 'NeoCov' y por qué dicen que amenaza la salud humana?



El exmandatario aseguró en Soacha que esos asesinatos le duelen en el alma y que trabaja por que se consiga la verdad absoluta alrededor de este tema.



“Al entregar esta carta a los ciudadanos de Soacha aparece en mi alma nuevamente el dolor por los 'falsos positivos'. Las sentencias condenatorias no son suficientes, se requiere la verdad total. Por ejemplo, hay que esclarecer la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes, como quedó probado que algunos integrantes de la brigada de Ocaña por razones de narcotráfico asesinaron a jóvenes de Soacha”, dijo el expresidente.

En Soacha: se me revive el dolor por las madres y víctimas de falsos positivos. Se empañó la seguridad democrática y nuestra política social en esta ciudad. pic.twitter.com/5zxouB4USQ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 29, 2022

“Me duele cuando el propósito de mi gobierno era uno: rescatar la seguridad de Colombia, para que todos los colombianos tuvieran libertades, tranquilidad, con total apego a los derechos humanos, cuánto me duele que hubieran ocurrido estos falsos positivos”, agregó.



-Lea también: Así puede ocultar el ‘en línea’ de su perfil de Instagram.



Uribe fue tajante al señalar que nunca ordenó ni habría permitido este tipo de ejecuciones y que seguirá trabajando por la justicia, recordando que nunca la culpa es de quien exige resultados con transparencia, sino del que para fingir resultados produce crímenes.



EL TIEMPO