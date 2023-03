La propuesta de beneficios para el desmantelamiento de las bandas criminales hecha por el Gobierno “conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario”.



Esa es una de las conclusiones del concepto del Consejo Superior de Política Criminal que avaló, con observaciones, la iniciativa socializada por el Ministerio de Justicia a mediados de febrero, y que ahora será radicada en el Congreso.



El documento de 13 páginas conocido por este diario, que no es vinculante y que deja al Ejecutivo en la libertad de acatar o no las recomendaciones, señala, por ejemplo, que “la iniciativa carece de una robusta evidencia empírica” para argumentar la razón para conceder el beneficio de rebaja de penas a grupos organizados de crimen de alto impacto, que solo pagarían “entre 6 y 8 años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena”.

En el oficio se advierte que frente a medidas que impacten el sistema penal “deberán estar justificadas empíricamente respecto a su necesidad y sus consecuencias. Por lo tanto, no pueden existir prohibiciones penales, reducción de beneficios ni aumentos punitivos carentes de justificación fáctica”.



Igualmente se señala que algunos miembros del Consejo consideraron que la exposición de motivos no cuenta con un diagnóstico claro, concreto y argumentado que dé cuenta de las personas que se verán beneficiadas. En otro punto se plantea que la norma apunta a la creación de cargos para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos, pero nada se dice de dónde saldrá el dinero, y tampoco se cuenta con un concepto sobre el tema por parte del Ministerio de Hacienda.



Otro de los cuestionamientos es que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y garantías de no repetición no se hacen expresos o incluso se ven reducidos o limitados, por lo que se sugiere ampliar su participación en las etapas del proceso de sujeción a la ley.



Por ejemplo, no existen los recursos para que las víctimas puedan apelar el principio de oportunidad para algunos de los procesados, con lo que el Estado renuncia a la acción penal contra ellos.



Y se enfatiza que las víctimas de quienes se sometan deberían poder ser escuchadas al momento en el que los jueces de ejecución de penas vayan a conceder la libertad a los que se acojan a la norma, y que puedan expresar si realmente cumplieron con la reparación.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales. Foto: Twitter Minjusticia

De nuevo, frente a la participación de las víctimas se advierte que plantear que ellas sean representadas de manera colectiva las podría poner en un escenario para llegar a acuerdos con un grupo heterogéneo de personas con intereses diversos, lo que podría revictimizarlas.



Frente al beneficio de principio de oportunidad también hubo peros, y se resalta que hay falta de claridad sobre sus efectos, pues se habla de que quienes estén detenidos podrán recibir el beneficio a prueba durante cuatro años, y la ley hoy establece “un plazo de tres años como límite para las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba”.



Además, se pide revisar la aplicación de esta figura frente al delito de concierto para delinquir agravado, pues podría terminar beneficiando a vinculados a delitos como desplazamiento forzado, tortura o genocidio, lo que va en contra de jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Derecho Internacional Humanitario.



Hernando Toro, director de la Unidad Especial de Investigación (UEI). Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

De otro lado, se advierte que la norma puede alterar las competencias constitucionales y legalmente asignadas a la Unidad Especial de Investigación (UEI), creada como parte de los Acuerdos de Paz de La Habana solo para investigar las afectaciones cometidas en contra de excombatientes en proceso de reincorporación, contra sus familiares y personas defensoras de derechos humanos. Según el proyecto, sería la UEI y no la Fiscalía General la que realizaría las investigaciones e imputaciones contra los miembros de las bandas, modificando las atribuciones del ente acusador.



Por otro lado, con relación al seis por ciento de los bienes que pueden mantener quienes se sujeten a la ley, “algunos miembros consideran necesario que se debe revisar, porque la inexistencia de un tope máximo monetario, como sí existe actualmente en la Ley 1708 de 2014, podría dar lugar a un beneficio patrimonial que podría ser cuestionable”. Por ende, se pide aclarar que los bienes que ya están ocupados en procesos de extinción no puedan ser objeto de ese beneficio.



Y que se incluya una regulación a los bienes que se entreguen y estén en el exterior, donde “pueden estar muchos de los bienes de las estructuras” que se sujetarían a la ley.



Por último, algunos integrantes del Consejo plantearon que se debe aclarar si quienes se sujetan a la justicia podrían o no ser objeto de extradición, en caso de que se llegara a requerir por parte de otros países como Estados Unidos, “bajo la consideración de que esto puede impactar aspectos como la entrega de bienes o los derechos de las víctimas”.



