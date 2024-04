Llamamos a los actores armados a respetar el DIH, haya o no negociaciones de paz: CICR

En 2023, pese a los acercamientos de paz, en Colombia se registraron 444 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), contando confinamientos, desplazamientos, accidentes con artefactos explosivos, desapariciones forzadas, entre otros, según el más reciente balance sobre la situación humanitaria del país que presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A propósito del informe, Lorenzo Caraffi, jefe de delegación en Colombia del CICR, habló de algunas de sus conclusiones e hizo un llamado a las partes en conflicto.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por los riesgos humanitarios que registraron en 2023?

De acuerdo con los reportes, se pueden identificar departamentos que concentran la mayoría de consecuencias como Arauca, Norte de Santander, el sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Guaviare, que son los territorios donde hay disputas más fuertes entre actores armados y en donde por tanto se concentran la mayoría de consecuencias.

¿Cómo ha sido la evolución de la situación humanitaria de Colombia en los últimos años, ha empeorado?

Podemos hacer una lectura de los últimos 7 años, desde la firma del Acuerdo de Paz. El acuerdo marcó una reducción de las consecuencias humanitarias del conflicto pero a partir de 2018 comenzamos a registrar un aumento de las consecuencias humanitarias, con unas tendencias que siguen hasta hoy, como la reconfiguración de los grupos armados y una lucha por el control territorial entre los grupos no estatales, y entre eses grupos y la Fuerza Pública.

Según el CICR, la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano, en 2016 (foto), marcó una reducción de las consecuencias humanitarias del conflicto. Foto:Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO Compartir

Lo diferente en 2023 es que gracias a los ceses del fuego se redujeron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados, pero del otro lado se intensificaron las consecuencias humanitarias de los enfrentamientos entre grupos no estatales.

En ese sentido podemos hablar que se redujo un poco el número de personas desplazadas masivamente, así como el número de víctimas de artefactos explosivos, entre los cuales el CICR también cuenta los artefactos lanzados; pero otros indicadores han aumentado, por ejemplo, hubo 47.000 personas confinadas el año pasado, que es un aumento del 19 por ciento frente al año anterior, y los desplazamientos individuales aumentaron el 18 por ciento.

¿Los nuevos acercamientos de paz con actores armados en este gobierno, en lo que se llama ‘paz total’, han influido en la situación humanitaria?

Uno de los encuentros de mesa de diálogo en los acercamientos de paz con el llamado 'Estado Mayor Central' (foto de archivo) Foto:Delegación Emc Compartir

La evolución que estamos viendo es la misma que vemos desde 2018. Se tienen que interpretar los datos de 2023 en continuidad con la evolución de hace 7 años. Es claro que las decisiones de las partes en los acercamientos de paz influyen en la situación humanitaria, hubo probablemente un impacto que influenció las dinámicas conflictivas, algunas consecuencias se redujeron, otras se incrementaron.

En el informe del CICR se hizo un llamado a buscar acuerdos especiales en medio de los diálogos de paz para proteger a las comunidades, ¿cómo serían esos acuerdos, son diferentes a los ceses del fuego?

Compartir Lorenzo Caraffi, jefe de delegación del CICR en Colombia Foto:CICR

Los ceses del fuego tuvieron unas influencias sobre la evolución de las dinámicas conflictivas y sobre las consecuencias humanitarias.

Los acuerdos especiales también están previstos en el DIH y no tienen una forma específica, sino que implican compromisos de las partes para respetar elementos específicos del DIH, como respetar la salud, la búsqueda de personas desaparecidas, puede haber acuerdos especiales sobre el tema del reclutamiento de menores de edad, y en otros temas específicos con compromisos determinados y que sean medibles, pues en los indicadores se verá si el compromisos se está respetando.

Hay que aclarar también que las partes en conflicto pueden establecer esos acuerdos aún si no hay negociaciones, pues pueden expresar su voluntad o compromiso para respetar ámbitos del DIH, aunque claro que esto es más sencillo en medio de una mesa de diálogos de paz.

¿En lo que va de este año 2024 qué han encontrado frente a la situación del país?

No tengo cifras precisas de 2024 pero lo que escucho de los colegas es que hay una continuidad de lo que hemos visto en 2023, no vemos cambios radicales en las dinámicas del conflicto ni en las consecuencias. Por eso apelo al llamado a los actores armados a respetar el DIH, a respetar a las personas que no participan en las hostilidades, haya o no haya negociaciones, la idea es reducir las consecuencias humanitarias de los conflictos. Y la minimización del sufrimiento por los conflictos armados es una base para lograr la reconciliación cuando haya negociaciones (de paz) exitosas.

Los diálogos de paz actuales ofrecen una oportunidad a las partes de tener acuerdos de respeto al DIH que tengan un efecto inmediato para la población civil, porque principalmente los civiles cargan las consecuencias del conflicto, y es responsabilidad de las partes en conflicto minimizarlas.

