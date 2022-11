Prendas de vestir y una estructura ósea –que aún está por determinarse si es de origen humano– son algunos de los resultados que para decenas de víctimas que buscan a seres queridos desaparecidos en la comuna 13, en Medellín, encendieron una nueva esperanza de acercarse a la verdad de qué pasó con sus familiares hace 20 años.



(Lea: 'Los matábamos y los enterrábamos': audiencia de la JEP en La Escombrera)

Esa ilusión de desenterrar la verdad que, de acuerdo con las familias, se oculta entre metros de escombros en los terrenos conocidos como La Escombrera y La Arenera llegó luego de una intervención de 18 días liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que realizó una primera exploración forense del terreno donde se buscará un universo de desaparecidos que según las víctimas es de 419, pero que la UBPD ha ido depurando a 193 casos, de los cuales se ha contactado a las familias de 80.



Esta era una intervención que por años habían exigido las víctimas, muchas de ellas madres que ahora son adultas mayores y llevan dos décadas clamando por verdad y justicia, sin saber si sí alcanzarán a conocerlas. Para ellas, una exploración integral es una deuda con la verdad tras las operaciones militares en la comuna 13 entre 2000 y 2004, como la conocida operación ‘Orión’, de 2002.



(Le recomendamos leer: 'Nos hacemos a un lado': familiares de diputados del Valle tras decisión de JEP)



Aunque bien podrían no recuperarse cuerpos, por las condiciones sumamente difíciles del terreno, para madres como María Auxilio Arenas, de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, no hay duda de que entre esos escombros podría estar su hijo.



“Todas las que tenemos nuestros hijos desaparecidos creemos y estamos más que seguras de que están en La Escombrera”, dijo antes de que comenzara esta nueva intervención.

Facebook Twitter Linkedin

Durante la intervención se recuperaron algunas prendas y telas que, aunque no revisten interés forense, sí lo pueden tener en términos de memoria. Foto: UBPD

Ahora, que ya concluyó en su primera fase, el balance para las víctimas es esperanzador. “La búsqueda de los desaparecidos después de tanto tiempo es una puerta de esperanza en esa lucha que hemos tenido durante 20 años”, sostuvo Alejandra Balvin, quien tenía 13 años cuando el 26 de octubre de 2002 hombres armados entraron a su casa preguntado por su padre, Hernando Balvin, y se lo llevaron “a una reunión”, pero nunca más lo volvieron a ver.



Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que ha acompañado a las mujeres buscadoras, indicó que “a partir de que la Unidad de Búsqueda y la JEP comenzaron su intervención se abren nuevas esperanzas, por fin hay entidades del Estado que se están comprometiendo con la búsqueda”, dijo.



(Le puede interesar: Jornada de JEP en Medellín revive esperanza de víctimas de desaparición)



A eso mismo apuntó la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, quien reconoció que la intervención fue una medida para atender la reclamación de las víctimas por respuestas de parte del Estado.



“Estamos hablando de la operación ‘Orión’, desde entonces las víctimas exigieron una respuesta del Estado que no llegó, lo que sí hubo fue una sistemática disposición de residuos sobre esos lugares durante todos estos años. Eso es una angustia prolongada y un sufrimiento incrementado para las víctimas, porque cada metro de escombros era una distancia más para poder saber la verdad sobre los desaparecidos”, recordó Monzón.



Aunque la Fiscalía realizó una intervención en 2015, esta se suspendió, sin resultado, tras unos meses y tuvieron que pasar otros 7 años para que se retomara la búsqueda. “Primero no llega la respuesta del Estado, luego llega pero se suspende. Mientras el Estado tuvo suspendida su intervención, los escombros no, todo eso va favoreciendo un ocultamiento mayor de la verdad que buscan los familiares”, resaltó Monzón.



Aunque la intervención de la UBPD, desarrollada del 8 al 25 de noviembre, es un avance, es apenas el comienzo de otras etapas en la búsqueda en este terreno, que es bastante complicado porque han pasado 20 años y, además, al ser un botadero de escombros, está bastante alterado, lo que en términos forenses suma una mayor dificultad a la hora de la intervención, que implica remover capas de residuos, intentando determinar los años en los que fueron arrojados para estimar cuándo se está en el periodo de tiempo en el que se presentaron las desapariciones.



(Le recomendamos leer: JEP analizará protección de 27 cementerios donde habría desaparecidos)

Articulación con víctimas

Facebook Twitter Linkedin

Durante todos los días que duró la intervención las víctimas estuvieron acompañando el proceso. Foto: UBPD

De otra parte, a diferencia de lo que sucedió en 2015 con la intervención de la Fiscalía, que para las víctimas representó una revictimización, en esta ocasión destacaron que les han permitido una participación activa en todo el proceso.



“La búsqueda debe ser dignificante, el desaparecido tiene un nombre, un rostro y una familiar que lo espera, este ha sido un proceso de participación muy cuidadoso a la hora de llevarse a cabo”, valoró Balvin, quien también hace parte de Mujeres Caminando por la Verdad.



Ella añadió que sabe que la búsqueda no siempre va a llevar al hallazgo de los desaparecidos, “pero el solo hecho de buscar es para los familiares tener acceso al derecho de que el desaparecido sea buscado sin importar cuánto tiempo lleve. Como familia buscadora uno siempre espera encontrar, pero esto también es la tranquilidad de que por fin fuimos escuchadas después de 20 años”, concluyó.



Para Monzón, este fue uno de los aspectos más importantes y por ese relacionamiento con las víctimas es que buscan retomar las demás fases de la exploración lo más pronto posible.

En manos de la Alcaldía

Además del procesamiento de los primeros hallazgos (ver anexa), la búsqueda en profundidad está a la espera de un estudio geotécnico que pidió la Alcaldía de Medellín para determinar si habría riesgo de deslizamiento por las excavaciones, teniendo en cuenta que La Escombrera está en una ladera.



“La Alcaldía planteó en febrero que era necesario hacer un estudio de geotecnia para determinar si la intervención, que implica la remoción del escombro, puede poner en riesgo a las comunidades que viven más abajo. Esperamos que la Alcaldía contrate y ejecute rápidamente ese estudio que exigió ella misma”, sentenció Monzón.



(Lea: Rendición de cuentas de la JEP: claves del informe y datos relevantes)



Añadió que la administración municipal habló de la necesidad de este estudio hace meses, pero aún no lo ha contratado, y dijo que también hubo retrasos con otros apoyos que debía brindar la Alcaldía para la exploración que se llevó a cabo estas tres semanas.



Sin embargo, sea lo que diga el estudio una vez se haga, la abogada Arboleda aclaró que la búsqueda no se detendrá y que esta es una exigencia que han dejado en claro las víctimas.



“Si se determina que hay un riesgo, los técnicos forenses y los demás tendrían que determinar la forma de intervención adecuada, pero bajo ninguna circunstancia la búsqueda está condicionada a eso”, enfatizó.

Lo que viene

Facebook Twitter Linkedin

En la intervención se combinaron diferentes técnicas para abordar el terreno. Foto: UBPD

La intervención que terminó el 25 de noviembre es la primera etapa de la quinta fase del Plan de Intervención Técnico-Forense en La Escombrera, que incluye la prospección realizada combinando varias técnicas.



De hecho, explicó Monzón, se usaron varias herramientas y técnicas para tratar de estimar un periodo de años en las ‘capas’ de escombros según el tipo de materiales que se encuentran. Ese cálculo del año, que está en proceso, también le permitirá a la Unidad estimar cuánto tiempo, dadas las características del terreno, tomarán las otras etapas de la búsqueda.



Como el trabajo de la Unidad en las semanas pasadas era de exploración, se trabajó solo en seis pozos de no más de 2,45 metros de profundidad.



Por eso los resultados al final de la jornada fueron “avances pero no conclusiones”, enfatizó Monzón, quien indicó que es necesario estudiar la composición del terreno y tomar datos más profundos con métodos no intrusivos y equipos de geofísica.



Además de los análisis sobre el terreno, también hace falta que Medicina Legal entregue los resultados sobre los restos óseos para determinar si son de origen biológico humano o animal, pues por su deterioro fue imposible para la UBPD determinar esto en terreno. Si los restos son humanos, se tratará de extraer su perfil genético para cotejarlo con la base de datos de familiares de desaparecidos de la Comuna 13.



Finalmente, Monzón indicó que las prendas encontradas, aunque inicialmente no son de interés forense, fueron conservadas porque podrían ser de interés, como ejercicio de memoria, para las personas buscadoras.

En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: