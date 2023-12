El regaño del defensor del Pueblo por caso de niños migrantes abandonados en El Dorado

El defensor de Pueblo, Carlos Camargo, hizo un fuerte llamado a las autoridades por la situación de los niños migrantes africanos hallados en los últimos días en el aeropuerto El Dorado.



“Solo hasta cuando dos niños migrantes en situación de vulnerabilidad aparecen en el Aeropuerto El Dorado, volcamos como sociedad la mirada a la problemática. ¿Cuál?, la de los menores de edad migrantes no acompañados, máxime cuando desde la Defensoría del Pueblo hemos venido advirtiendo sobre la gravedad de este fenómeno en el paso por la selva del Darién”, dijo el defensor del Pueblo.

🚨 #Noticia @MigracionCol encuentra otro menor de edad de Guinea no acompañado, en el Aeropuerto El Dorado.



Para la entidad, los dos menores de edad fueron “irresponsablemente abandonados” en El Dorado, a merced del destino, lo que genera toda una suerte de riesgos.



“Por fortuna, la capital colombiana cuenta con la institucionalidad necesaria para que les sea brindada la atención y el restablecimiento de sus derechos”, afirmó Carlos Camargo Assis.



A través de un comunicado, el jefe de la entidad mostró su preocupación por el medio millón de personas que en los primeros 11 meses del año pasaron por el Tapón del Darién, “el 20% de ellos eran menores de edad, sin contar el subregistro de niñas, niños y adolescentes no acompañados que han estado expuestos a ser utilizados por los grupos del crimen organizado o las estructuras armadas ilegales para la comisión de delitos, o para ser víctimas de trata o violencia sexual”.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

De igual forma, Camargo calificó el abandono de los menores como un caso “vergonzoso” y pone en evidencia que “aún existen prácticas discriminatorias”, dado que no solamente se trata de niños(as) no acompañados, sino de personas migrantes, de personas afro y en situación de vulnerabilidad económica.



“El interés superior de niñas, niños y adolescentes, consagrado en nuestra legislación, nos invita a reflexionar como sociedad sobre el cuidado y protección que debemos darles todo el tiempo, independientemente de las circunstancias y los lugares donde se encuentren. No se nos puede olvidar que son sujetos de especial protección constitucional", enfatizó el Defensor del Pueblo.

