La búsqueda de verdad por la desaparición de Luis Fernando Lalinde llega a la Corte IDH

El sufrimiento que la familia de Luis Fernando Lalinde Lalinde ha vivido desde su desaparición, hace 39 años, cuando, según denunciaron sus seres queridos, miembros del Ejército Nacional lo arrestaron arbitrariamente en Jardín, Antioquia, podrá cobrar una luz de esperanza y verdad debido a una noticia que acabaron de recibir sus hermanos.



Luis Fernando fue detenido el 3 de octubre de 1984 en la vereda Verdún, y según las denuncias, desde allí se lo llevaron para torturarlo amarrado a un árbol y después asesinarlo. En su momento la versión del Ejército fue que ellos cogieron a un guerrillero que se había dado a la fuga, no obstante esa narración ha sido ampliamente cuestionada por los familiares.



Los restos de la víctima fueron encontrados en una vereda de Riosucio, Caldas, y entregados a su mamá, Fabiola Lalinde, 12 años después de la desaparición; y aunque ella decidió desde entonces ayudar a las madres de otras víctimas de este delito, el año pasado ella murió sin que su situación personal se resolviera del todo: en casi 40 años ninguna persona ha sido acusada por el asesinato de su hijo.



Luis Fernando Lalinde y su mamá, Fabiola Lalinde. Foto: Comisión Colombiana de Juristas

Un alivio a ese dolor que ella llevó por muchos años fue el que los tres hermanos de Luis Fernando recibieron en los últimos días, pues después de examinar durante varios meses la alegada responsabilidad internacional del Estado colombiano al no garantizar el derecho a la verdad de lo que pasó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le envió el caso la Corte IDH para que lo analice.



En el oficio de cinco páginas de la CIDH dirigido a la Corte IDH se lee que “el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial”. Con ello, le pide al tribunal internacional que evalúe si se puede emitir un fallo en relación no solamente a reparar las vulneraciones a las que fue expuesta la familia, sino también para implementar medidas de no repetición.



Federico Andreu, quien desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha representado a Fabiola y sus tres hijos, le contó a este diario que ha hablado con ellos del “gran alivio de ver que su reclamo por justicia y verdad por fin ha sido escuchado a nivel internacional. Que se les abre una vía muy importante en la Corte, y con mucha esperanza de que les den protección a sus derechos”. Además, que lo que evaluará la Corte IDH será un típico caso de negación de justicia, “que no solo es una cosa formal, ya que trae sufrimiento a la gente, sentirse impotente, que le están negando la verdad, que hay impunidad”.



Fabiola Lalinde nació en Belalcázar, Caldas, en 1936. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Esa aclaración que dio es importante porque a la CIDH ya había llegado otro proceso en relación a Luis Fernando Lalinde, enfocado en la búsqueda de esclarecer los delitos que se cometieron con su asesinato: desaparición forzada y tortura. No obstante, no escaló ante la Corte IDH, a diferencia del más reciente. “La Comisión casi no los mandaba en esa época y había otro reglamento. Hoy en día casi que obligatorio, salvo que los demandantes pidan que no se lleve a la Corte”, dijo Andreu.

¡El caso de Luis Fernando Lalinde será analizado por la @CorteIDH! Esta decisión nos pone un paso más cerca de la verdad y la reparación integral de su familia. La lucha de doña Fabiola, madre buscadora y activista que dedicó su vida a acompañar a otras víctimas, sigue viva✨. pic.twitter.com/fA3J1sioWk — Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) November 8, 2023

Años de impunidad

Para la época de los hechos, la víctima era un joven de 26 años que estudiaba Sociología y que conformaba la militancia del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación (Epl) en Antioquia. De acuerdo al informe de fondo con el que la CIDH llevó este caso a la otra instancia, cuando Luis Fernando fue detenido y subido a un camión con rumbo desconocido, los militares del Batallón Ayacucho recibieron ayuda de una persona encapuchada, quien supuestamente era un guerrillero colaborador del Ejército.



Él no volvió a casa y las autoridades iniciaron tareas desde la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. De acuerdo al relato de Federico Andreu, el primero que apoyó a Fabiola y sus tres hijos (Jorge, Adriana y Mauricio) fue el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, que fue asesinado en 1987.



La tarea de dar con los responsables de la desaparición estuvo por un tiempo en el despacho de un juez que a criterio de Andreu adelantó varias pesquisas, pero el proceso no prosperó y lo archivaron, pese a que la justicia ordinaria siempre pidió asumirlo.

Los murales fueron realizados por Jomang Ariza, en homenaje a dos mujeres de Mujeres Caminando por la Verdad y a Fabiola Lalinde. Foto:

Entre ese vaivén de solicitudes y amenazas que hicieron que la familia tuviera que irse de su tierra, al día de hoy, ellos siguen teniendo varias preguntas sin responder, ya que solo alcanzaron a ser vinculados al proceso el capitán Jairo Enrique Piñeros y el subteniente Samuel Jaime Soto.



“Sin embargo, el 19 de marzo de 1993 el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de dichas personas, y en octubre de 1996 y en marzo de 1998, se emitieron resoluciones para cesar el proceso. La decisión de cerrar el proceso fue confirmada mediante sentencia del Tribunal Superior Militar”, dice el oficio de la CIDH.



La misiva añade que al aplicar la Justicia Penal Militar, el Estado colombiano violó varias garantías, las cuales han sido ampliamente documentadas por Fabiola –en vida– y los hermanos de Luis Fernando.

Fabiola y el sirirí

Resulta que tengo una experiencia que no puedo llevar a la tumba. FACEBOOK

TWITTER

“Resulta que tengo una experiencia que no puedo llevar a la tumba”. Esa era la respuesta que solía dar Fabiola Lalinde a quienes le preguntaban por qué después de que en el 96 recuperó los restos óseos de su hijo, seguía transmitiéndoles a otras madres la fuerza para seguir en la búsqueda de desaparecidos.



Tras años de llevar a cabo esa misión con su conocida ‘Operación Sirirí’, Fabiola murió en marzo del año pasado en una clínica, a sus 84 años de edad. En vida, ella se convirtió en un referente para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, y la palabra ‘sirirí’ la acogió por ser el nombre de un ave que en la adversidad se enfrenta hasta a gavilanes.

Los restos de su hijo fueron encontrados en la vereda Ventanas del municipio de Riosucio, en Caldas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Ella no concebía que un país que, supuestamente, era la democracia más antigua de América Latina, tuviera desaparecidos por razones políticas. Su legado es que en ninguna parte del mundo debe haber desaparición y que a las víctimas hay que buscarlas así no las encuentren”, dijo Mauricio Lalinde, el hermano de Luis Fernando.

El trámite en la Corte

Juez. Foto: Martín García. ELTIEMPO

Federico Andreu, como vocero de la Comisión Colombiana de Juristas en este caso que durante muchos años llevó junto a Fabiola, explicó que tras el envío a la Corte IDH vienen una serie de trámites en los que tanto el Estado colombiano como ellos como representantes de la familia tendrán que actuar.



Básicamente, primero la CIDH tendrá que presentar un escrito de acusación –si se quiere asemejar a cómo se adelanta el proceso penal en Colombia– y “cuando se presentan los escritos, tanto el Estado como en este caso nosotros damos los argumentos y los peritajes pasan a análisis de la Corte”.



Después de ello, desde esa corporación internacional evaluarán cuándo convocan a una audiencia para examinar más a profundidad el caso. La explicación que Andreu entregó es que en esas diligencias el Estado suele decir si ve que hay o no competencia para estar en esa instancia, mientras que los representantes de víctimas presentan sus alegatos y las pruebas que quieren que sean tenidas en cuenta. “La Corte valorará y dice qué acepta y a quiénes escuchará”, añadió el abogado.



Frente ha si se ha dilucidado un cambio de postura del Estado con el cambio de gobierno nacional, el abogado comentó que sí hubo ciertas posiciones distintas, pero no del todo como se esperaba. Ahora, frente a si la Corte IDH podrá ordenar el desarchivo del proceso en Colombia –sabiendo que por esos delitos la CIDH no escaló el tema y que están estudiando es la negación de justicia–, Andreu dijo que sí tienen las facultades para hacerlo.



“Si la Corte determina eso, es obvio que habría la posibilidad de reabrir el proceso en la justicia ordinaria. Ha pasado con algunos casos como los desaparecidos de 1982 cometidos por miembros de la Policía”, indicó el abogado.



Y resaltó que cuando lleguen a esa etapa, lo que pedirán en nombre de Jorge, Adriana y Mauricio es que se reabra el caso para juzgar a los responsables, y que se repare el daño sufrido por los familiares en esta búsqueda de verdad y justicia que el próximo año ajustará 40 años de impunidad.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

