ONU pide al Estado 'acciones efectivas' para proteger al Pueblo Nasa de Caldono

El pasado 24 de diciembre, en Caldono, Cauca, se registró el homicidio de Eliécer Puyo Chocué, comunero del Resguardo La Laguna, miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Nasa.



(Lea: Carros de alta gama y millones en efectivo: excentricidades de poderoso capo de la coca)



El caso se registró en el sector de la Bomba del Pescador, sobre la vía Panamericana. Este caso supone uno de los 6 homicidios de autoridades, líderes y/o defensores de derechos humanos del pueblo del territorio Sa'th Tama Kiwe, Caldono, según reportó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ante estos hechos, precisamente el organismo expresó su preocupación por la situación del Pueblo Nasa del territorio Sa'th Tama Kiwe, Caldono, en Cauca, y llamó, con urgencia, al Estado “a tomar medidas efectivas de protección para garantizar su vida y su pervivencia cultural y física; e insta a los grupos armados no estatales a poner fin a los homicidios, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, reclutamientos de niñas y niños, y desplazamientos forzados”.



(Le invitamos a leer: Exclusivo: Meta de incautación de coca de este año no se cumpliría, van 724,6 toneladas)



A parte del homicidio de Puyo Chocué, la ONU reportó la del líder indígena Nasa Wilson Bomba Piamba, asesinado en marzo; el guardia indígena William Vargas Peña, asesinado en mayo; la autoridad indígena Alexander Chocue Peña, asesinado en junio; el líder y defensor de derechos humanos Freddy Bomba Campo, asesinado en julio; el sabedor ancestral y ex autoridad indígena Rogelio Chate, asesinado en noviembre.

#Hoy acompañamos Asamblea Comunitaria de la Administración de Justicia del resguardo la Laguna Siberia, del territorio ancestral Nasa Sa'Th Tama Kiwe, #Caldono #Cauca. #Hilo 1/3 pic.twitter.com/rHkPq3oGmd — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 21, 2023

Destacó la Oficina que, después de la asamblea comunitaria realizada el 22 de diciembre en el resguardo La Laguna Siberia, en marco de la jurisdicción especial indígena y como ejercicio de justicia y autonomía, documentó amenazas, señalamientos y un homicidio.



“La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena, además de los abusos narrados antes, el uso y reclutamiento forzado de niñas y niños, y los combates de grupos armados no estatales en medio de la población”, señaló el organismo.



Además reiteró a los actores armados no estatales “su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos étnicos, que incluyen su autonomía y gobierno propio”.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: