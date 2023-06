El miércoles se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le había concedido la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, quien anteriormente había sido condenado a 40 años de cárcel por nexos con paramilitares.



También, había sido condenado por participación en el asesinato del exalcalde del Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz.

Ante la decisión de la JEP, Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, se pronunció en medios de comunicación. Recientemente, dio una entrevista a Caracol Radio.



Al inicio de la entrevista aseguró que este “es un golpe muy duro para nosotros como víctimas, además de ser una burla y colocar en riesgo nuestras vidas al liberar un peligroso asesino, el cual nos ha tocado denunciar para que se pueda hacer justicia”.



(Lea también: Cierre de pabellón en El Bosque: entre respaldos e inconformidades tras decisión).



Luego, resaltó que había sido víctima de amenazas durante varios años: “Llevo 20 años en esto, por lo cual he recibido 5 atentados y más de 80 amenazas en Sucre”.



Además, señaló que la salida de Arana era “inmerecida e injusta” y que, desde un principio, la Corte Suprema había determinado su vínculo con grupos paramilitares.

JEP_Colombia esperamos la pronto judicializacion de @AlvaroUribeVel cómo coautor del asesinato de mi padre. Y que siga Salvador Arana preso. Salvatore Mancuso acaba de demostrar q este mintió ante la JEP @VLADDO @DCoronell @Ccajar @JulianFMartinez @YoAlejoV @MONYRODRIGUEZOF @hrw pic.twitter.com/yefklnhhGk — Juan David Diaz (@Juan_DDiaz) May 15, 2023

“En el año 1998 creó el grupo llamado La Mojana que luego se unió con la convivir ‘La Caliza’ y conformaron el mal llamado Bloque Héroes de Montes de María, que fue el que ejecutó el asesinato de mi padre. Es decir, Salvador Arana -que llega a ser gobernador en el año 2001- llega con el apoyo paramilitar y no como un ciudadano común, así lo expresa la Corte”, recalcó Díaz en su denuncia.



Cabe recordar que la JEP tomó la medida porque consideró que el exalcalde ha aportado a la verdad sobre los hechos por los que fue condenado y procesado y que ocurrieron entre 1996 y 2006.



(De su interés: Cárcel El Bosque: excesos, la antesala del cierre de pabellón para funcionarios).

En entrevista con Caracol Radio, Juan David indicó que, desde su punto de vista Salvador Arana no había aportado a la verdad, especialmente en cuanto a presuntos nexos con el paramilitarismo, y que -por el contrario- se había burlado de la justicia.



También mencionó a presuntos testaferros: “Yo se lo he dicho a la JEP, incluso frente a Salvador Arana, le he dicho que diga la verdad, pero no es posible”, agregó.



(Además: Drummond: en firme acusación a su presidente por presunta financiación a paramilitares).



Aseguró que el cuñado de Arana habría secuestrado y torturado a su padre, Eudaldo Díaz, en una finca cercana a Sincelejo, durante cinco días. “Él no menciona qué pasó en esos días, dice que no sabe, que su cuñado es inocente (…) Ese tipo de mentiras son las que ha dicho Salvador Arana durante todo el proceso”.



Ya finalizando, señaló que su padre había sido “una piedra en el zapato” para Arana y que por esa misma razón él ha recibido amenazas.



También recalcó que Mancuso había dicho que el expresidente Uribe fue quien le quitó la seguridad al exalcalde luego de que este denunciara amenazas en su contra, por lo que habría más personas involucradas en la muerte de su padre sobre quienes el exgobernador no ha hablado, según palablas de Díaz.

Sr @AlvaroUribeVel No le mienta más al país. ¡Si! Fue cierto que a mi padre luego del consejo comunal, le retiraron su esquema policívo. Para mayor prueba, la nación está condenada por ese hecho, se le encontró responsable de dejar sin seguridad a mi papa @VLADDO @DCoronell @hrw pic.twitter.com/meDytL6GEl — Juan David Diaz (@Juan_DDiaz) May 16, 2023

