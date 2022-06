El presidente Iván Duque recibió en la noche de este miércoles el capítulo de recomendaciones y hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad. Le fue entregado por el padre Francisco de Roux, presidente de la comisión, en la Casa de Nariño.



Cabe señalar que el informe fue presentado en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, en Bogotá, este martes. Sin embargo, el jefe de Estado no pudo asistir, pues se encontraba en Lisboa, Portugal, en un viaje que, según se conoció, se había planeado con seis meses de anticipación para reunirse con empresarios de ese país.



En la entrega de este miércoles también estuvieron presentes las comisionadas Alejandra Miller, Marta Ruíz y Patricia Tobón Yagari y el comisionado Leyner Palacios. De igual forma, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el Alto Comisionado para La Paz, Juan Camilo Restrepo, y Victor Muñoz, director del Departamento Administrativo Presidencia de la Republica (Dapre).



"Sabemos que este ha sido un esfuerzo de muchos años. Como Gobierno hemos acompañado ese proceso no solamente con el respaldo institucional sino también presupuestal y financiero para el cumplimiento de esta misión", dijo Duque este miércoles tras el encuentro.

Comisionados le entregan a Duque el informe final. Foto: Cortesía

El jefe de Estado manifestó que el informe es un "reporte para generar un buen debate dentro de la sociedad, para que tengamos la posibilidad de leerlo y desmenusarlo; de conocer las apreciaciones de los hallazgos; de poder debatir o controvertir, y al mismo tiempo construir sobre la base de los hallazgos. Y por supuesto también tener un debate sensato, claro y republicano con respecto a las recomendaciones del informe".



Duque aseguró, además, que las recomendaciones del informe, aunque no son vinculantes, "son precisamente para propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o no sino tomar la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia".



Por su parte, el padre Francisco de Roux le agradeció a Duque el apoyo al trabajo de la Comisión y recalcó que el informe es producto de una labor que se adelantó "del lado de las víctimas", y que por eso su reflexión parte de los testimonios de "las víctimas de todos los lados".



"Eso es lo que nosotros expresamos a partir de una verdad que no tiene ninguna discusión y que no necesita interpretación, que es simplemente el dolor humano. Tratamos de interpretar qué fue lo que nos pasó, que fue el mandato que se nos dio, y por qué se llegó a estas cosas, y establecer responsabilidades grupales, institucionales. Pero no somos una entidad jurídica y no establecemos culpabilidades personales", agregó el presidente de la Comisión de la Verdad.



🎥 #EnVivo | Declaración del Presidente @IvanDuque, luego de la reunión de trabajo con representantes de la Comisión de la Verdad. https://t.co/VZIOStgKXS — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 30, 2022

Sobre la ausencia de Duque en el evento de este martes, el padre Francisco de Roux mencionó que se le había extendido una invitación al mandatario para que "estuviera presente y fuera el primero en recibir el informe". Pero aclaró que Duque había salido del país y que se había excusado de manera oportuna.



En la presentación, en nombre del Gobierno, iba a estar presente el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien finalmente optó por ir a un puesto de mando unificado (PMU) de gestión de riesgos.



En un principio se había informado que este encuentro se daría el próximo 6 de julio, pero se adelantó. También se conoció que el mandatario le había solicitado a la Comisión de la Verdad aplazar el evento para poder asistir.

La Comisión de la Verdad también hizo este miércoles la entrega oficial de su informe final a las víctimas del conflicto colombiano. En un acto emotivo, en Bogotá, este organismo dio sus primeros pasos para socializar el informe, fruto de tres años y medio de trabajo y más de 30.000 testimonios recogidos.



La Comisión, que surgió del acuerdo de paz de 2016 con las Farc, tiene hasta el 29 de agosto para presentar los ocho capítulos restantes -que abordarán temáticas como violaciones de derechos humanos, acontecimientos en los territorios o crímenes contra población LGTBIQ+, mujeres o pueblos étnicos- y socializar el informe y sus hallazgos y recomendaciones, que no son vinculantes.