'Todavía no estoy frustrada con la paz', Ingrid Betancourt

Uno de los momentos más significativos en estos cinco años de la firma del Acuerdo de paz ha sido el reencuentro de Ingrid Betancourt en el marco de la Comisión de la Verdad con quienes fueron sus captores durante seis años, cuatro meses y nueve días: excombatienes y exjefes de las Farc.



En el evento, Betancourt aseguró: “el valor de este encuentro reside en que quienes actuaron como señores de la guerra y quienes lo padecimos nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso. Que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud". Y además reafirmó su compromiso con el Acuerdo de paz: “No queremos volver nunca al pasado. Estamos listos para enmendar y construir hombro a hombro un nuevo futuro para todos”.

Hoy, por la conmemoración de los cinco años del proceso de paz, EL TIEMPO reproduce la siguiente conversación que tuvo con Ingrid Betancourt (Bogotá, 1961) días antes del aniversario.



Ingrid viaja todo el tiempo, ya es un modo de vida, dice. “Vivo con la maleta hecha. Es que, tengo la libertad para hacerlo”. Lo único que le resulta difícil de ese estilo de vida es que desearía pasar más tiempo con sus nietos, con su familia, pero cuando los ve aprovecha al máximo, “es lo que llaman, tiempo de calidad”.



Aprovecha lo más que puede con sus hijos y con sus nietos porque tiene una cuenta pendiente que no ha logrado equilibrar por los seis años, cuatro meses y nueve días que le robaron, el tiempo que pasó secuestrada.



“Yo debí estar con mis niños las 24 horas de los siete días de la semana, desde los 13 a los 23 años. Y esos años me los robaron”, asegura y cuenta que ahora trata de disfrutar de muchas cosas: leer, ver películas y la buena comida. La academia sigue siendo su pasión, está estudiando un doctorado sobre Teología de la liberación, y específicamente sobre el concepto de la no persona.

“Lo que dice la teoría de la liberación es que la negación de Dios o no relación no es primordialmente individual sino sistémica. Y que el sistema que hemos construido está basado en una ruptura con Dios que lleva a la idolatría de la riqueza, a la avaricia, a la acumulación, a todo lo que deshumaniza” y complementa explicando que la idea de la no persona permite evaluar el mundo en el que vivimos.

qué diferencia hay entre los esclavos que desembarcaron en Cartagena, encadenados por el cuello,(---) y nosotros, también viviendo encadenados por el cuello FACEBOOK

TWITTER

Después de las palabras del exjefe de las Farc Rodrigo Granda, quien en un evento sobre los cinco años del acuerdo de paz aseguró que rechazaba la imputación a la extinta guerrilla por el crimen de esclavitud, debido a los trabajos forzados que les impusieron a los secuestrados, EL TIEMPO le envió la pregunta por correo a Betancourt sobre el tema ¿Qué le dice a Granda sobre sus palabras?



Le diría que él no estaba ahí. Fui testigo y víctima de castigos en los cuales había que abrir chontos o hacer trincheras. Fui testigo del chantaje con la comida y los medicamentos a cambio de los cuales se ponía a los secuestrados a confeccionar pavas, gorras o cinturones para la guerrilla. No nos trataron bien, no dormíamos en buenas camas y los campos de concentración no eran campos de vacaciones. Entiendo que para Rodrigo Granda sea chocante hablar de esclavitud. Sin embargo, qué diferencia hay entre los esclavos que desembarcaron en Cartagena, encadenados por el cuello, que exponían en la plaza de mercado para subastarlos, y nosotros, también viviendo encadenados por el cuello y expuestos con nuestro drama en la escena mediática para mejorar la negociación por nuestra libertad. Al cumplirse cinco años del acuerdo de paz quisiera pensar que los excomandantes puedan acercarse al profundo dolor de las víctimas, desde su propia humanidad, abandonando las justificaciones que sólo reabren nuestras heridas. Este debería ser el tiempo de las víctimas, el del respeto y el del arrepentimiento”.



Usted habla de la “no persona”, ¿es decir que el sistema lleva hacia la apatía absoluta?



Claro, es totalmente eso. Es que eso es lo que nos lleva a no actuar. Es decir, vivimos en abstracciones como para justificar no actuar y pensamos que son los otros los que no actúan. En realidad cada uno de nosotros deberíamos ser actores.Tenemos una obligación de actuar.



¿A dónde la ha llevado esa obligación de actuar? ¿A volver a la política?



Sí, pues no sé si decir que volver a la política es una declaración muy grande. Pienso que sería una coyuntura. Primero me interesó el proyecto de la Coalición de la Esperanza, que me parece que es lo que Colombia necesita a gritos. Es decir, salir de los caudillismos, de la polarización, de un camisón de fuerza de las ideologías. Creo que por primera vez en muchos años sentí que la marea bajó y que la gente empezó a pensar en lo que yo siento en el alma y es que es mucho más lo que nos une a todos que lo que nos divide. Además tengo una lectura de lo que ha pasado en Colombia que es frustrante.

¿Se refiere a estos cinco años del proceso de paz?



A estos 20 años. Los siete años de la selva y los 13 que llevo por fuera. Son 20 años que he mirado las cosas desde afuera sin poder actuar primero, luego sin querer actuar. Y no me gusta donde estamos, siento que hemos perdido mucho tiempo. Estos últimos años fueron una oportunidad perdida de construir muchas cosas. Si todo el mundo tiene algo que aportar, yo qué puedo aportar. Y de pronto lo que yo puedo aportar es crear puentes para que la gente hable. Aplanar diferencias. De pronto una perspectiva diferente a cosas que se han desgastado. Por lo menos que no perdamos la oportunidad de construir una opción buena para Colombia.

¿Se siente frustrada sobre la paz?



Todavía no. Pero no canto victoria. Todavía no porque doy un compás de espera. Porque soy consciente de los avances en una coyuntura muy difícil, estoy poniendo banderas donde pienso que necesitamos avanzar y respuestas concretas. Pero también quiero ser justa en valorar el camino recorrido que yo creo que ha sido muy importante porque sí hemos avanzado en la paz. No tan rápido como hubiéramos podido. No como hubiéramos querido, pero sí hemos avanzado. Eso hay que capitalizarlo para coger impulso e ir más lejos. Hay frustraciones en el proceso de paz.

Facebook Twitter Linkedin

Ingrid Betancourt descendiendo de un avión después de ser rescatada durante la Operación Jaque. . Foto: AFP

¿Cuáles?



Una es no haber sido capaces de proteger la vida a los que firmaron el acuerdo. Yo creo que eso es algo sobre lo cual los colombianos tenemos que reflexionar porque ya nos pasó con la UP. Pero eso sí, tenemos que ser muy estrictos con los que se salieron del acuerdo, y en eso tenemos que ser muy severos. Pero los que pusieron sus armas y creyeron en nosotros como sociedad que los íbamos a coger y a proteger… en eso me parece que el Estado Colombiano ha fallado y es una vergüenza. Ahora, desde el punto de vista del proceso, las instituciones que se crearon para enmarcar la construcción de la paz se han ido fortaleciendo y han ido actuando. Eso es algo bueno. Pero estamos esperando que realmente lo que se tiene que dar se dé.



¿Y en cuanto a los casos de secuestro?



Ese es el caso que conozco bien, que es el 001, el de los secuestrados de las Farc, que está en manos de la JEP. Es un caso en el que la JEP ya calificó como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Eso hay que capitalizarlo. No hay una calificación de crimen mayor que esa. Me parece muy importante que nuestra sociedad no banalice las conductas que se dieron durante la guerra. Con esa calificación estoy esperando una condena igualmente severa.



¿A qué se refiere con condena igualmente severa?



Esto tiene que ser un proceso con varias funciones. Adicionalmente de ser justo, tiene que ser didáctico en la medida de que los colombianos tienen que entender la gravedad de lo que sucedió. Tiene que implicar un cuestionamiento moral de cómo los colombianos reaccionamos frente a la violencia ejercida a otros colombianos por otros colombianos, que son reacciones de indiferencia, de revictimización, de acusación. Y, para que esto se logre, la condena a los criminales tiene que ser una condena que no puede ser sembrar árboles. Y yo soy una ecologista, quiero que siembren árboles, me parece sensacional que lo hagan, pero pienso que tiene que haber penas no solo figurativas sino penas reales que le permitan a los colombianos entender lo inaceptable de esta situación.



¿Privación de la libertad?



Lo único que puede dar esa magnitud es la pérdida de la libertad. Entonces, nosotros pactamos que no iba a haber pérdida de libertad en cárceles. Y eso es muy importante porque hay una reflexión sobre cómo todas estas personas llegan a la paz, deponen sus armas, se reinsertan en la sociedad, eso lo tenemos que aplaudir, reconocer... que no tengan cárcel es muy importante porque es lo que les ofrecimos. Pero sí pienso que tiene que haber pérdida de libertad en alguna modalidad porque creo que adicionalmente de que los demás entiendan es importante que ellos mismos entren en una reflexión sobre lo que significa atentar contra la libertad de un ser humano.



¿Lo saben?



Yo sé que ellos no saben. Tampoco lo van a saber porque una pérdida de libertad, en los términos que se están planteando, que son no salir de la casa, del barrio, son limitaciones pero no son pérdidas de libertad como tal porque van a tener la posibilidad, a Dios gracias de estar con su entorno, con sus familias, es otro panorama. Y está bien que así sea. Pero creo que es muy importante que la JEP, que la sentencia y la condena que salga, sea una condena grave, severa, porque los crímenes fueron graves y severos.



¿A las víctimas se les convirtió en no personas?



Exacto. Hace unas semanas estuve escuchando a otras víctimas de las Farc que no eran de los que a mi me ha tocado tradicionalmente, personas de lo que las Farc llamó los canjeables. Una señora dijo algo que me impactó mucho, bueno, todos lo decían: “el Estado no nos ayuda. Vemos que los miembros del secretariado están viviendo en Bogotá, tienen sus carros, sus escoltas, sus apartamentos. Y nosotros no tenemos nada, estamos en la pobreza”. La señora pregunta, “¿qué es la paz para nosotros? ¿qué hay para nosotros dentro de esta paz? ¿Qué nos trae a nosotros?” La gente en Colombia es muy linda, muy buena, pero todo el trauma de la violencia, de la misma manera que nos secuestró en nuestras posibilidades de salir adelante, también nos secuestró mentalmente. Hay un síndrome de Estocolmo casi que colectivo, que las personas víctimas sienten que no tienen derecho a tener derechos.



¿Colombia no ha aprendido a entender el dolor de las víctimas?



Creo que estamos traumatizados por la guerra. Para podernos preservar del dolor de la guerra, lo que todos hacemos es buscar maneras de explicarnos una narrativa de los eventos que nos proteja del miedo a que nos suceda a nosotros. Eso es lo que tenemos que acabar. Las víctimas son víctimas y punto, hay que acompañarlas, hay que resarcirlas, repararlas... el daño que se hizo es muy fuerte.



¿De dónde sacar los recursos?



Hay muchas víctimas en Colombia. La solución es simple, está ahí, todos los recursos que se incauten vía narcotráfico tienen que ir a resarcir a las víctimas. Y ahí hay un tema que analizar. No tenemos los instrumentos jurídicos para que las víctimas sean realmente reparadas. Las víctimas han contribuido, han apoyado a la justicia, han revisitado su dolor, pero ¿qué hay para ellas? ¿qué hay en la paz para ellas? Esa es una pregunta que tenemos que contestar.

La palabra perdón puede ser muy poderosa pero también ser simplemente una palabra vacía...



Bueno, todo empieza por una palabra y por eso son tan importantes. Sin palabra no tienes instrumentos cognitivos para poder llegar más allá. El tema del perdón es muy interesante porque empieza por una palabra que es, quiero perdonar. No es: debo perdonar. Perdonar puede ser una virtud cristiana pero no es un deber legal. Uno no está obligado a perdonar. Sin embargo, la motivación de perdonar es muy importante que se entienda que no es altruista perse, uno perdona porque no puede vivir con eso. Porque mientras uno se carcome por el dolor de lo que le hicieron, los que se lo hicieron a uno no tienen ni idea que uno sigue en este dolor. Uno tiene que perdonar para salir de esa cadena. La sed de venganza es una esclavitud, y para liberarse se necesita el perdón. El perdón es primero una idea, es una toma de conciencia, es una necesidad, y se vuelve una disciplina porque el perdón no es una cosa que uno diga, check. Uno vive la intención del perdón y con la disposición y con la voluntad y la disciplina en uno mismo de perdonar.

Facebook Twitter Linkedin

Ingrid Betancourt participa de la Comisión de la Verdad. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En el discurso que dio en la Comisión de la Verdad usted dijo que "la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro", ¿a qué se refiere? ¿cómo lograrlo?



Yo creo que el punto de partida es tratar de ir a lo básico. Cuando hablamos de paz, de qué estamos hablando. Uno piensa en la paz y se le viene a la cabeza la paloma blanca, el signo de paz, un acuerdo de paz, gente de blanco firmando la paz, pero la paz qué es. Nosotros no queremos morir en paz, nosotros queremos vivir en paz. Eso quiere decir que tenemos que transformar la manera como nos relacionamos con los demás. Y Obviamente que para vivir en paz, a final de cuentas es un aprendizaje de cómo dignificar al otro.



¿Tiene esperanza?



Sí, la esperanza sale con la firma de la paz. Ahí nace la esperanza. Eso que parecía imposible ahora es una realidad. Más difícil que la paz no había. La generación mía veíamos la paz como ir a Marte, como algo imposible. Y lo logramos, si logramos la paz, somos capaces de cualquier cosa. Ahora, la pandemia nos reveló el abismo social que nunca hemos querido ver. Y esas dos unidas, creo que nos dan una oportunidad única de hacer una reingeniería profunda de nuestro país.



Yo estuve por los lados de Caloto, Cauca, y en esa zona la guerra aún se vive. Esta paz es parcial, está como por parches, unos vivimos el privilegio de la paz, otros no...



Sí, es que tenemos que ver esto como una lucha contra el cáncer, ir acabando las metástasis y eso va a ser de poquitos, por regiones, por sitios, por localidades, empoderando a la gente, dándole a las personas los instrumentos de su paz, de su seguridad.



Para cerrar, qué significa el 24 de noviembre para usted... ¿qué significan estos cinco años? ¿qué sentimiento?



Cuando pienso en cinco años, pienso en un niño de cinco años. Eso me da a mi la medida de la historia. Es decir, es un niño autónomo... es probable que nos demoremos la vida de un ser humano en lograr que este proceso se consolide, pero no podemos perder ningún año. Es como si tuviéramos un niño desnutrido. No nos podemos dar ese lujo. Cuando me dice cinco años, es como una toma de conciencia de todo lo que se ha hecho y de también las oportunidades perdidas. Perdimos cuatro años. No lo mandaron al colegio, los papás no estaban pendientes, no le enseñaron a leer... El próximo gobierno tiene que estar en la tarea de cumplir con lo que el proceso conlleva. Ya no nos podemos seguir desgastando en el ‘sí y el no’, el hecho es que querían abortar el niño y no lo abortaron. Nació y está acá y lo tenemos que sacar adelante. Ese es el punto.









SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA