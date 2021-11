4 de 10 hogares desplazados dejaron de comer 3 veces al día en pandemia

El 32,7 por ciento de los hogares de víctimas de desplazamiento forzado no habría recibido durante la pandemia ninguna ayuda gubernamental, 8 de cada 10 hogares desplazados dicen estar en condición de pobreza, y cuatro de cada 10 hogares de víctimas de este delito dejaron de alimentarse tres veces al día durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



Así lo indica un estudio realizado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF), con el apoyo del Programa de Participación y Reparación Colectiva de USAID y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).



El informe, que será presentado en un espacio virtual este martes 23 de noviembre, analizó a 907 hogares de víctimas de desplazamiento forzado en 20 municipios, entre los meses de mayo y junio de 2021.



Los municipios encuestados fueron: San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Chibolo, Bojayá, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Buenos Aires. Santander de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



De acuerdo con Luis Jorge Garay, director del Equipo de Verificación de la CSPPDF, “el propósito de este estudio fue examinar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el acceso a los derechos a la educación, la salud, el trabajo y los ingresos, la percepción de pobreza, la insuficiencia alimentaria y la brecha digital de la población desplazada”.



Entre los hallazgos de la investigación está que de los 907 hogares encuestados, 337 dejaron de consumir tres comidas diarias, mientras que los que solo consumían una comida al día pasaron de 21 a 193. Así mismo, 622 hogares comieron menos de lo que deseaba o se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos.



De otro lado, aunque la población desplazada debe tener atención prioritaria, debido a sus mayores vulnerabilidades, el 32,7 por ciento de los hogares desplazados dijo no haber recibido durante la pandemia ninguna de las ayudas gubernamentales.



El estudio revela también que durante la pandemia, las víctimas de desplazamiento forzado han percibido mayores factores de vulneración a sus derechos, sobre todo en relación con la generación de ingresos y la alimentación.

“A nivel socioeconómico, evidenciamos tres grandes impactos negativos en la economía de la población desplazada durante la pandemia: la pérdida de empleo o actividad laboral; la fuerte caída de ingresos ya de por sí precarizados antes de la pandemia; y las crecientes dificultades para hacer frente a gastos de los hogares como la alimentación, los servicios públicos y arrendamientos”, afirmó Garay.



El estudio también encontró que, de las personas desplazadas que se ocupaban como obreros y empleados particulares, solamente el 47,4 por ciento conservó empleo en la pandemia. Además, ocho de cada 10 hogares encuestados manifestaron estar en condición de pobreza, el 18,8 por ciento se consideró muy pobre y el 63,2 por ciento manifestó que eran pobres.



Afectación a la educación

En cuanto a educación, la Comisión de Seguimiento indicó que las tasas de cobertura bruta educativa continúan siendo bajas en educación media (81 por ciento) y superior (23,7 por ciento) para la juventud víctima de desplazamiento, reflejando problemas de oferta educativa en los municipios.



Pero además, se lanzó una alerta frente a la afectación de la pandemia en el proceso de formación, puesto que el 85,9 por ciento de los hogares desplazados reportó haber tenido problemas de conectividad para el acceso remoto a la educación y el 38,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes desplazados no están matriculados en establecimientos educativos.



Respecto a conectividad, el estudio reveló que tres de cada 10 hogares desplazados no tenía acceso a internet, mientras que el 84,6 por ciento no cuenta con dispositivos tecnológicos suficientes (computadores, tabletas o celulares inteligentes) para suplir las actividades de toda la familia.



Llamado al gobierno

Ante este panorama, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado instó al Gobierno nacional y a las autoridades competentes a prestar atención a la población desplazada como parte de la estrategia nacional de mitigación del impacto de la pandemia; así como a reconocer que la protección de sus derechos fundamentales debe ser prioritaria por la condición de su desplazamiento.



El estudio completo será presentado este martes 23 de noviembre a las 9:00 a. m. de manera virtual a través de la cuenta en Facebook de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), con acceso gratuito para todos los interesados.

