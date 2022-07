En un documento firmado por 52 asociaciones o federaciones de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la reserva de las Fuerzas Militares y la Policía, así como a uniformados pensionados, se hacen críticas a los hallazgos y recomendaciones que presentó la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en el país.



En el comunicado los uniformados aseguran que para la elaboración del informe no se escucharon todas las voces y que desde el comienzo la Comisión "no genera credibilidad por los procedimientos y personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que la integraron".



Añadieron que en todos los procesos que "se siguieron por la Comisión no se tuvieron en cuenta todas las voces, lo cual significa una falta de equilibrio en los resultados que se vayan a presentar, es necesario recordar que los múltiples informes entregados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron ignorados, tal como el trabajo desarrollado por el comisionado Carlos Ospina, quien al renunciar a la CEV (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad) lo manifestó ante todo el país.



Así mismo dijeron que por esta falta de equilibrio algunas de las víctimas de la Fuerza Pública decidieron no asistir a una invitación en abril de este año para reunirse con la Comisión de la Verdad "porque consideraron que durante más de 3 años fueron excluidos".



En otro punto, la reserva de la Fuerza Pública consideró que el informe es "sesgado" al no considerar "la intervención de actores internacionales que tuvieron un papel importante de apoyo, adoctrinamiento y equipamiento de las organizaciones narcoterroristas que asolaron a los colombianos. Esto demuestra la falta de rigurosidad en la investigación y en el esclarecimiento de la verdad".



En su pronunciamiento hablaron así mismo de 'falsos positivos' y dijeron que, tal como se lo habían expresado al presidente de la CEV, el padre Francisco de Roux, estas ejecuciones extrajudiciales "se cometieron bajo responsabilidad individual de un mínimo porcentaje del Ejército Nacional".

