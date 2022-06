Una nota publicada por el prestigioso diario The New York Times señala que, según documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional, "Estados Unidos creía que el Ejército de Colombia estaba detrás de una ola de asesinatos de activistas de izquierda y, aun así, pasó las siguientes dos décadas profundizando su relación con las Fuerzas Armadas colombianas".



(Además: Comisión de la Verdad: el informe final del conflicto en Colombia)



La información forma parte del esperado informe final de la Comisión de la Verdad, cuya entrega comenzó este martes luego de tres años y medio de investigaciones y recopilación de testimonios. Y que, según ese medio estadounidense, podría, entre otras cosas, "ayudar a moldear la relación futura de Colombia con Estados Unidos".

Miles de documentos desclasificados de Estados Unidos reunidos y organizados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en brindar apoyo a las comisiones de la verdad establecidas después de conflictos, forman parte de los insumos que usó la Comisión de la Verdad para redactar su informe final.



Ese medio reseña que entre los temas que aborda el informe final de la Comisión de la Verdad está precisamente el papel del gobierno de Estados Unidos, "que durante décadas brindó fondos y entrenó al Ejército de Colombia en su lucha contra las Farc y la economía de las drogas que financiaba su insurgencia".



(Siga leyendo: Comisión de la Verdad: el horror del conflicto en cifras)



The New York Times informa, citando los documentos, que "la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) contaba con pruebas de que el Ejército colombiano había brindado una lista de objetivos a los paramilitares, quienes mataron a 20 trabajadores de una plantación bananera en una masacre muy conocida, (...) pero siguieron enviando miles de millones de dólares en ayuda al Gobierno de Colombia".



El medio cuenta que en agosto se publicará una biblioteca digital con esos documentos, pero que el Archivo de Seguridad Nacional le proporcionó algunos de ellos con anticipación.



(Lea también: Lo que dice la Comisión de la Verdad sobre los gobiernos de Uribe y Santos)



Esos documentos "revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el Ejército, y aun así la relación (con Colombia) siguió creciendo", cita ese medio a Michael Evans, director del proyecto de Colombia para la organización.



El medio estadounidense cita, por ejemplo, un informe de 1988, escrito durante "un periodo en que regularmente se mataba a activistas de izquierda". Según cuenta, ese informe "halló que la ola de asesinatos se llevaba a cabo contra "presuntos izquierdistas y comunistas" era resultado de un "esfuerzo conjunto" entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del Ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín".



(Además: Comisión de la Verdad: reformas judiciales que recomienda el informe final)



Y agrega: "Muchos de los asesinados estaban relacionados con el partido llamado Unión Patriótica. El informe dijo que era "poco probable" que esto sucediera "sin el conocimiento del comandante de la Cuarta Brigada"".



También se menciona "una masacre de 1988 en la que 20 campesinos, muchos de ellos integrantes de un sindicato, fueron asesinados" y que, según un funcionario de la CIA, "el gobierno de Estados Unidos creía que los asesinos "obtuvieron los nombres de los objetivos previstos" de la unidad de inteligencia de la Décima Brigada del Ejército".



Y otros documentos, que muestran que "Estados Unidos sabía que las empresas petroleras pagaban a los paramilitares a cambio de protección y que al menos una compañía reunía inteligencia para el Ejército colombiano".



(Le puede interesar: 'Pedimos reconocer a las víctimas y hacer posible el nunca más': De Roux)

El informe final

La Comisión de la Verdad comenzó este martes la entrega de su informe final, fruto de tres años y medio de investigaciones y recopilación de testimonios, que da cuenta de una "Colombia herida" por más de medio siglo de conflicto armado y sienta unas recomendaciones para repararla.



"Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota", aseguró el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, durante el acto de presentación del informe en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, lleno de víctimas de toda índole y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y donde el gran ausente fue el Gobierno actual al que se le ha criticado poner trabas a la implementación del acuerdo de paz.



(Le recomendamos: Comisión de la Verdad: el informe final del conflicto en Colombia)



Se trata de un trabajo para el que los diez comisionados y el presidente (De Roux) han hablado con cerca de 30.000 personas desde el 29 de noviembre de 2018 y que cuenta con diez capítulos -siendo el de exilio, el étnico y el de género pioneros en el mundo- y de los que de momento la Comisión solo ha publicado dos: el de hallazgos y recomendaciones y el volumen testimonial.



En el informe se da una serie de recomendaciones para todos los sectores de la sociedad que van desde una premisa tan genérica como implementar de manera integral el acuerdo de paz de 2016 con las Farc, del que surgió esta Comisión, frenar la impunidad o "superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión" a otras más concretas como establecer una nueva visión de la seguridad o "dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida".



(Además: Comisión de la Verdad: ¿de qué tratan los 11 capítulos del informe final?)

*Con información de The New York Times y EFE