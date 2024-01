El llamado de la Defensoría ante el incremento de los incendios forestales en el país

La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación debido a los incendios forestales que en los últimos días se han registrado en varias zonas del país.



De acuerdo con la entidad, en lo que va de enero, las autoridades han atendido 237 incendios forestales, por lo que el jefe de la entidad, Carlos Camargo, le solicitó a alcaldes y gobernadores “concentrar esfuerzos” en la implementación de acciones que permitan contener el daño ambiental.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha pedido a alcaldes y gobernadores reforzar medidas para prevenir incendios forestales ante el aumento de este tipo de eventos, algunos de ellos potencialmente destructivos.



⚠️Van 237 en varias regiones del país en lo que va del 2024. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 22, 2024

“La puesta en funcionamiento de planes efectivos por parte de alcaldes, gobernadores, Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres y de todos aquellos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres será crucial para evitar que El Niño haga desastres, especialmente en aquellas zonas donde el fenómeno cobra más fuerza”, señaló Camargo.



La entidad, a través de un comunicado, destacó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) emitió a mediados de diciembre pasado la Circular 065 del 2023, que da recomendaciones para atender los efectos del del Fenómeno El Niño y hacerle frente a los efectos originados por los eventos climáticos de esta época.



“Uno de los propósitos primarios es cuidar nuestros bosques, pero también, salvaguardar la vida e integridad de las personas, que no vayan a ser presa de las llamas, razón por la que es fundamental atender lo contenido en la Circular 065, de manera particular, todo lo concerniente a las 16 orientaciones de preparación y alistamiento”, destacó el defensor.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Defensoría

Resaltó la entidad que el país viene presentando en algunas regiones altas temperaturas (iguales o superiores a 37 °C), por lo que es clave continuar con la activación de las alertas frente a posibles incendios en la cobertura vegetal.



La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Prevención y Atención de Desastres, le hace un llamado a la comunidad, recordándole que la gestión del riesgo es un proceso social que recae sobre todos los habitantes del territorio colombiano, al tiempo que acompaña a las comunidades donde han sido reportadas conflagraciones potencialmente destructivas.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

