El cuestionado exalcalde de Magangué (Bolívar) Jorge Luis Alfonso López regresó este viernes a su casa de Barranquilla, a seguir cumpliendo los más de 17 años de detención que le quedan por el homicidio de Rafael Prinz, un periodista que se atrevió a publicar denuncias en su contra.



En una decisión de una página, el mismo juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla que el 2 de febrero le otorgó la libertad se echó para atrás, argumentando que para cumplir con la designación que le hizo el Alto Comisionado para la Paz a Alfonso López como ‘facilitador’ no requería estar fuera de su sitio de reclusión.



(Puede leer: Hijo de alias La Gata ya está en poder del Inpec para cumplir casa por cárcel)

La fugaz libertad del exalcalde, hijo mayor de Enilce López, alias ‘la Gata’ –quien, hasta su detención y condena en 2007 por otro crimen de los ‘paras’, fue uno de los mayores poderes criminales de la Costa Atlántica– generó el rechazo nacional y puso al Gobierno a dar explicaciones. Incluso, el escándalo volvió a poner en el ojo del huracán decisiones del Ejecutivo en torno a la ‘paz total’.



Aunque el comisionado Danilo Rueda salió a aclarar que no pidió la libertad de Alfonso López, y que su designación se hizo acorde a la normatividad vigente, en el ambiente quedó la sensación de una nueva salida en falso de esa Oficina, que se suma a la solicitud de levantar las órdenes de captura de integrantes de redes criminales con procesos en el exterior, y a la amplia interpretación que se dejó en el artículo de La ley 418 que ha sido usado para buscar la liberación de personas capturadas por su presunta responsabilidad en hechos de violencia durante el paro.



(Puede leer: Fiscalía acusó a Daniel García Arizabaleta por escándalo de Odebrecht)



El ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, quien ha participado en otros procesos de paz, no dudó de las buenas intenciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero reconoció que hay un “desorden desafortunado y causado tal vez por la precipitud o la urgencia del Gobierno por dar resultados rápidos”. El jurista advirtió que esa precipitud ha tenido preocupantes consecuencias, “como una elasticidad en los límites de las competencias del Ejecutivo y el respeto por las competencias de las demás ramas”.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Andrés Sandoval/ Fiscalía

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, se refirió al tema tras una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y señaló que “hay que rodear la idea de la ‘paz total’ y al presidente (Petro) para que no existan más tropiezos o engaños que se están presentando alrededor de él, porque yo creo que hay enemigos de la paz agazapados, como dijeron hace 40 años, alrededor del presidente de la república hoy día”. Y fue más allá al señalar que le están “poniendo zancadillas”.



Aunque no se refirió a ninguna persona en particular, en muchos sectores se infiere que se refería a las gestiones del comisionado Danilo Rueda, también cuestionado por el supuesto acuerdo de cese del fuego con el Eln desde el 1 de enero, que en realidad no existió.



El penalista Camilo Burbano dijo que no hay claridad en algunas de las normas promovidas por el Gobierno en temas de paz, y en efecto citó como ejemplo el artículo que permite nombrar como voceros de paz a detenidos por la protesta, y con el que se ha buscado su libertad. Solo cuatro de las 17 personas que nombró el Gobierno han quedado libres.

Hay que rodear la idea de la ‘paz total’ y al presidente (Petro) para que no existan más tropiezos o engaños. FACEBOOK

TWITTER

“Uno realmente en el marco del derecho internacional humanitario negocia con actores del conflicto armado y estas personas no hacen parte del conflicto, entonces no tiene mucho sentido que incluyeran ese artículo en la Ley 418. Eso ha llevado a la interpretación razonable de que estas personas no pueden quedar en libertad”, dijo Burbano, quien añadió que la norma tendría que ser aclarada de nuevo en el Congreso.



Consultado por EL TIEMPO, el ex comisionado de Paz Rodrigo Rivera Salazar coincidió en que el Gobierno tiene muy buenas intenciones, pero una mala ejecución: “La ‘paz total’ es un muy buen destino y una gran meta, pero para llegar se debe tener una estrategia casi perfecta con instrumentos profesionales y sofisticados, y allí se empiezan a ver las flaquezas de ese propósito”.



(Puede leer: Se abre el debate: llega al Congreso proyecto que flexibiliza salida de presos)



Sostuvo que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se fortaleció la Oficina del Comisionado de Paz con abogados y expertos en el tema: “Luego el presidente Iván Duque la desmanteló y el gobierno Petro no la recuperó”.



Y añadió que se debe aprender de los procesos de paz del pasado y que parte del éxito de la negociación con las Farc fue el debilitamiento previo de esa guerrilla y el fortalecimiento de la seguridad en el país para llegar a los jefes de la organización.



“Ahora lo que se ve es un debilitamiento de las fuerzas y a eso se suma el ofrecimiento de unas concesiones extravagantes a las redes criminales, eso es un gran error y demuestra una tremenda improvisación. Si los jefes de esas redes se sienten cómodos y no se sienten amenazados, van a seguir delinquiendo y aprovechándose de la situación”, sostuvo.

Facebook Twitter Linkedin

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha estado en varias mesas de paz, instaladas en cárceles del país. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Esta semana, más de un mes después de que el presidente Petro anunció en un trino un cese del fuego bilateral con varios grupos ilegales, que luego de echó para atrás en el caso del Eln, finalmente se conocieron los protocolos para el cumplimiento de ese acuerdo con uno solo de los grupos: el ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias.



Este protocolo se conoce luego de que la Fiscalía denunció la reducción de la operatividad de la Fuerza Pública en el país, y que grupos de ilegales se mostraran armados y uniformados patrullando por zonas urbanas.



(Puede ver: 'No tomo decisiones apresuradas': Barbosa a ministro ante secuestro de fiscales)



Para el general (r) Rafael Colón, la demora en los protocolos termina jugando a favor de los grupos ilegales. “Facilita, estimula a que los grupos armados usen el tiempo para fortalecer su ‘plan B’”, señaló el oficial en retiro tras indicar que mientras se logra hacer una verificación adecuada los ilegales “seguirán armados, podrán controlar zonas veredales, hacer política y moverse por amplios espacios del país”.



Al ambiente enrarecido que rodea las gestiones de paz se suman las denuncias sobre los supuestos cobros de dinero que se estarían haciendo a narcotraficantes para lograr un cupo en las negociaciones, lograr beneficios judiciales y hasta quedarse con parte de sus fortunas ilegales.



(Puede ver: Juan Fernando Petro llegó a cita en la Fiscalía para rendir testimonio)



Mientras la Fiscalía adelanta una investigación por esos hechos, se espera que este martes llegue al Congreso la ley de sometimiento de las bandas criminales, que será una nueva prueba de fuego para el Gobierno Nacional en su búsqueda de consolidar los acuerdos de paz.



SAIR BUITRAGO

Editor de Justicia

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: