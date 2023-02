Entre los 20 nombres a los que el Gobierno Nacional quiere levantarles las órdenes de captura aparecen cinco personas que, de acuerdo a registros oficiales, ya están internadas en distintas cárceles del país.



Es decir, ya se hicieron efectivas órdenes de captura en su contra y hasta se las judicializó con medida de aseguramiento incluida. Se trata de Robinson de Jesús González, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque Córdoba.



Según indicó una fuente a este diario, en lo que respecta a estas cinco personas, el Ejecutivo no quiere que se les suspendan las órdenes de captura, sino que se les otorgue la libertad por solamente 45 días.



Y es que según conoció EL TIEMPO, la idea de Danilo Rueda es reunirse en los próximos días -sin sobrepasar el mes y medio, como lo dice la resolución- con todas las personas designadas como representantes del 'Estado Mayor Central' de las disidencias de las Farc para ahondar en los acercamientos pacíficos entre las partes.



La solicitud para que salgan de la cárcel tendría que hacerse ante diferentes jueces de la República y no ante la Fiscalía. Esto porque los cinco nombres fueron incluidos en la petición que presentó el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, al fiscal Francisco Barbosa, documento que fue revelado por EL TIEMPO.



Uno de los casos más llamativos entre los cinco nombres es el de Jaime Muñoz Dorado, quien según el Gobierno es apto para representar al 'Estado Mayor Central'.



Este hombre está recluido porque lo sindican del delito de fabricación y porte de accesorios de uso privativo de las Fuerzas Militares, y entró hace menos de un mes a la cárcel de Popayán (Cauca). Exactamente, el 30 de enero, y de levantársele la medida de aseguramiento, sería parte del mencionado encuentro que quiere mantener el Alto Comisionado con todos los voceros, sobre el que aún no hay mayores detalles.



La situación carcelaria de los otros cuatro internos que aparecen en la lista es la siguiente:

Luis Hernán Ochoa está preso en Villavicencio desde 2018.

Fabio Giraldo Giraldo está preso en La Picota desde 2019.

Leydy Tatiana Rojas está presa en Jamundí desde 2021.

Eliécer Palomeque Córdoba está preso en La Picota desde 2022.

Otra persona conocida es Eliécer Eliécer Palomeque Córdoba, alias el Negro Juan, jefe del frente de las disidencias ‘Iván Ríos’. Esa red estaba al mando de 'Iván Mordisco’ antes de que se conformara el 'Comando Coordinador de Occidente'.



Según expedientes judiciales, el 'Negro Juan' llegó a tener al mando a 231 hombres en Guaviare, Guainía y Vichada, con los que se le sindica de reclutar a menores de edad. Su captura se dio en octubre del año pasado, cuando las autoridades empezaron a ver que cuando el disidente iba a visitar a mujeres, reducía su esquema de seguridad.



'El Negro Juan' fue capturado en zona rural de Villavicencio, Meta. Foto: Policía Nacional

Las cinco personas hacen parte del paquete de 20 nombres a los que el Gobierno quiere sentar en una mesa de conversaciones en búsqueda de la política de 'paz total'.



Entre esos 20 nombres también está el de Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, conocido por ser el jefe del frente 33 de las disidencias y por los señalamientos de que fue la persona que ordenó atentar contra el expresidente Iván Duque Márquez en Cúcuta, en junio de 2021.



Lo último que se ha conocido al respecto es que el Fiscal General le envió un oficio al Comisionado pidiéndole que aclare la figura según la cual 'Jhon Mechas' y otras 10 personas del listado deberían ser beneficiadas con el levantamiento de órdenes de captura, pues según Barbosa, estas ya firmaron la paz en 2016, en el acuerdo con la exguerrilla de las Farc, y por tanto lo que les quedaría es la vía del sometimiento a la justicia.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

