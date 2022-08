El 23 de junio de 1982, cuando se dirigía hacia su casa, hombres armados secuestraron a la abogada Gloria Lara de Echeverri quien era directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno del presidente Julio César Turbay.



El hecho generó un fuerte impacto nacional y se volvió mediático cuando los secuestradores, que no reivindicaron pertenencia alguna a grupo ilegal, enviaron comunicados que fueron publicados por el diario El Bogotano.



Uno fue enviado el 11 de julio de 1982 indicando que pertenecían a un “pueblo sufrido y subyugado por una burguesía explotadora” y otro el 28 de octubre en el que decían que Lara iba a ser ejecutada a las 24 horas del día siguiente ante la negativa de la familia de pagar por su liberación, y en el que calificaban de traidores a quienes llegaren a formar la amnistía que impulsaba el presidente recién posesionado Belisario Betancur.



Según la Comisión de la Verdad, de esta manera, el secuestro pasó de tener una connotación económica a política en medio de un tenso momento en el que, incluso, el ministro de Defensa de la época, general Fernando Landazábal Reyes, asesinado en 1998, cuestionaba la amnistía y el levantamiento del Estado de Sitio.



El cuerpo de Lara apareció el 29 de noviembre de 1982 en el noroccidente de Bogotá envuelto en una tela que tenía escritas las letras ORP.

El montaje y el exilio

En ese contexto, arrancó un proceso judicial en el que la Brigada de Institutos Militares (BIM) detuvo a integrantes de grupos políticos de izquierda, del Nuevo Liberalismo y de la ANUC, un movimiento campesino, que fueron señalados con pruebas falsas y obtenidas bajo tortura del crimen. En total, 18 personas fueron acusadas, 9 detenidas y torturadas, otras 9 se escondieron y todos debieron salir al exilio.



La Comisión de la Verdad escuchó los testimonios de 23 personas entre víctimas y testigos, analizó el expediente judicial y la bibliografía existente sobre el caso, así como los impactos y consecuencias en las víctimas y en los hijos de los involucrados (segunda generación de exilio) y realizó un documental y un estudio de caso que se hizo público este jueves.



La Comisión dejó en claro que tanto el crimen de Lara, como las víctimas del montaje judicial posterior, siguen en la impunidad.



"Las atrocidades y la impunidad sobre el caso del secuestro y asesinato de Gloria Lara, fueron seguidas de otras atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la investigación tanto por la BIM como por la falta de independencia judicial al inicio del caso, y de un silencio e impacto posterior que las víctimas han tenido que vivir sin ningún reconocimiento”, indicó la entidad.

La Comisión dijo que “los exiliados de este caso han sufrido no solo acusaciones infundadas, además de la tortura y la persecución, sino la extensión de la sospecha y un tremendo impacto en sus vidas y la de varios de sus familiares en un exilio del que ni siquiera se ha podido hablar hasta ahora”.



“El análisis del caso muestra que los acusados sufrieron torturas, la incriminación se hizo sobre una precaria y contradictoria base probatoria, incluyendo numerosas contradicciones evidentes, en medio de fuertes presiones políticas y con diferentes respuestas en distintos tiempos por parte del sistema judicial”, agregó.



Según la Comisión de la Verdad, “las personas acusadas fueron en su mayoría torturadas con profundas secuelas que llegan hasta hoy en día, incluyendo no solo la estigmatización, sino el ostracismo social y el exilio de una gran mayoría”.



Víctor Rojas, uno de los protagonistas del documental, sostiene que este “esclarece por primera vez los hechos sobre la persecución judicial y las torturas cometidas en la investigación por el secuestro y asesinato de Gloria Lara; así como lo que significó el exilio para nosotros y nuestras familias debido a que esto cambió radicalmente los proyectos de vida”.



De otra parte, el comisionado Carlos Martín Beristain dijo que por primera vez una Comisión de este tipo en el mundo analizó el exilio y el impacto en las víctimas y sus familias en detalle.

Foto: Comisión de la Verdad

Las torturas y las irregularidades

La ORP, dijo la Comisión, era un pequeño grupo de impulso político de la ANUC que se disolvió dos años antes del secuestro por discrepancias internas. La alianza surgió principalmente en Sincelejo, cuando la ANUC se vinculó con la Organización Revolucionaria del Pueblo de corte maoísta que se opuso al uso de las armas como medio de lucha, según los testimonios recopilados por la entidad.



Segùn la investigación, la ORP se disolvió en 1980 de manera definitiva y sus integrantes se fueron, unos, a Democracia Popular (DP) la cual continuó con el movimiento campesino, en apoyo al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento; y, otros, al Partido del Trabajo de Colombia (PTC), en asocio con el MOIR.



La Comisión detalló que antes de las detenciones de integrantes de la ORP por el caso de Lara, fueron capturados bajo el estatuto de seguridad nacional algunos de sus líderes y, aseguró que la investigación por el crimen solo buscó esclarecer la vinculación de la ORP, “limitando su juicio a una única prueba, recaudada y suministrada por el Ejército Nacional, que se trataba de un informe elaborado por un agente del DAS tomando exclusivamente como base la declaración anónima de una persona”.



A partir de esto, dijo la Comisión, el juez 47 de instrucción criminal “permitió de facto la participación del Ejercito Nacional en la constitución, práctica de pruebas y captura de los sindicados, durante el mes de diciembre de 1982, pese a que para la época de los hechos, el Ejército ya no tenía competencia legal para intervenir en la investigación penal a civiles y por ende, no tenía competencia para intervenir”.

De esta forma, dice el documento, el juez fue nombrado en el caso y el mismo día, basándose en el informe de la BIM, vinculó a 17 personas (capturaron a 9) que una fuente que dijo ser de la ORP. Seis meses después se evidenciaron, según el detective José Vicente González, la falta de certeza de las pruebas, sobre todo por la identidad del informante. La Comisión dijo que en el informe hay falencias, contradicciones, vaguedades y respuestas evasivas.



Así, la primera captura, de Tadeo Espitia Lozano, dijo la Comisión, se inició “la construcción de la verdad procesal enfocada exclusivamente en la línea de investigación que buscaba la vinculación de la ORP con el secuestro y homicidio de Gloria Lara, sin que en el expediente obren oficios relacionados con la práctica de otras pruebas destinadas a desarrollar las otras líneas de investigación restantes ordenadas por el Juez Alford, Juez 16 Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.



Espitia fue llevado a la BIM, fue interrogado sin abogado y fue torturado por dos días y luego fue llevado a su casa. A medios de comunicación dijo en ese momento: “A uno lo amarran […], me vendan, echándome chorros de agua, y pegándome golpes en el estómago y en todas partes del cuerpo. Es el famoso “trapito” que le quita a uno totalmente la respiración”.



“La desesperación mía fue tal, que en uno de esos momentos me desaté las manos, me quité la venda y vi la cara de mis torturadores. ‘Ese hijueputa nos reconoció es hombre muerto’, dijeron ellos. Esas caras, nunca las voy a poder olvidar. Hasta las 6:30 de la tarde, de ese mismo día, las torturas no pararon. A esa hora me obligaron a quitarme el buso, me amarraron los pies y me colgaron. Fui colgado, y me pintaron en la espalda y el pecho, con pintura roja, el letrero de MAS”, dijo.



“En los interrogatorios, prolongados por 24 horas seguidas, yo me negué sistemáticamente a aceptar mi participación en ese crimen, y a vincular la lista de militantes de la ORP al asesinato de Gloria Lara”, agregó.



Los detenidos, además de Espitia, fueron Betty Suarez, Rodrigo Penilla, Froilan Rivera, Wilberto Rivera, Robinson Rivera, Fredy Rivera, Emperatriz San Miguel y Pedro Santander.



De la misma manera fueron perseguidas y tuvieron que ocultarse para proteger su integridad Miguel Gamboa, Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo; Hernando Franco, docente e integrante del Partido Colombiano de Trabajadore; Miguel Ángel Vargas, integrante del Partido Colombiano de Trabajadores; Diana Giraldo integrante del Partido Colombiano de Trabajadores, Gloria Medellín integrante del Partido Colombiano de Trabajadores y Víctor Rojas.



Por los mismos hechos se dictó orden de captura contra Martha Filistorf y Enán Lora.

Los documentos recuperados por la Comisión de la Verdad revelan que, por ejemplo, Froilán Rivera Mesa recibió una incapacidad de 10 días debido a lesiones causadas por elemento contundente, lo mismo que Betty Suárez por ocho días. No obstante, llamó la atención de la entidad que siendo “evidentes las lesiones físicas de los detenidos, el estudio sobre su situación psicológica se realizara un mes después de estos informes, por lo que no siguen un mínimo estándar de investigación de posibles casos de tortura”.

El secuestro de Kennet Bishop

La Comisión hizo especial énfasis en la relación de este caso, con otro secuestro que se realizó el 7 de marzo de 1983: el de Kennet Bishop, ciudadano estadunidense y gerente de la empresa multinacional Texaco, quien fue liberado tras el pago del rescate.



Según la entidad, el caso es clave porque se hizo con el mismo modus operandi, cuatro meses después del asesinato de Gloria Lara, reseñando que las pruebas de supervivencia entregadas por los captores guardaban grandes similitudes.



"En la declaración que realizó Kenneth Bishop, ante las autoridades judiciales luego de su liberación, señaló que los secuestradores en su cautiverio le hicieron saber que en ese sitio había estado secuestrada Gloria Lara y le mostraron fotos de ella en dicho lugar", dijo la entidad.



"Esto aunado a que en la investigación judicial por el secuestro de Kennet Bishop se demostró que los comunicados y las fotos enviadas por los secuestradores en los dos casos, habían sido escritas y tomadas con la misma máquina de escribir", agregó.



Según la Comisión, en ambos casos se actuó de manera similar: se detuvieron personas, se construyó una narrativa que los responsabilizaba a partir de pruebas recolectadas por tortura realizada por el BIM y " con la anuencia del Juez 47 de

Instrucción Criminal".

Al final, el 3 de octubre de 1983, el juez de primera instancia, Enrique Alford, Juez 16 Superior de Conocimiento, revocó los autos de detención de los acusados por el secuestro y asesinato de Gloria Lara, dejando en libertad a las personas detenidas argumentando falta de credibilidad del informe presentado por el BIM y negando el valor probatorio de elementos recogidos por tortura.



El Tribunal Nacional de Orden Público, en agosto de 1992 condena a los acusados y luego el 18 de febrero de 1998, la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal. Y el de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia negó la posibilidad de reabrir el caso.



Facebook Twitter Linkedin

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, presenta el informe final en la ONU. Foto: Comisión de la Verdad

Las conclusiones de la Comisión de la Verdad

Frente a este caso, la Comisión de la Verdad concluyó que existe evidencia suficiente para atribuir e investigar la autoría del secuestro y asesinato de Gloria Lara al mismo grupo que llevó a cabo el secuestro del gerente de Texaco Kenneth Bishop, que no fueron investigados de manera complementaria.



También, que Patricia Rivera, sus dos hijas y otra persona fueron desaparecidas al inicio de la investigación por parte de la BIM, una semana antes de la detención de los primeros inculpados.



Y que las autoridades militares hicieron una investigación arbitraria, "que fue corregida después por el juez Alfort, pero que conllevó sucesivos recursos hasta la prescripción".



"Las víctimas fueron utilizadas como parte de una campaña contra la izquierda atribuyendo ese crimen atroz a personas que no tenían nada que ver con el secuestro y asesinato de Gloria Lara; que formaban parte para el momento de los hechos de diferentes grupos políticos alternativos no armados -en algunos casos enfrentados entre sí-, y del movimiento campesino ANUC, que quedó fuertemente golpeado después de estas acusaciones", señaló la Comisión.



La entidad agregó que, hasta la fecha, "el Estado no ha realizado ninguna investigación para esclarecer la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas las personas detenidas, entre ellas la tortura física y psicológica, que se llevó a cabo en los detenidos y de la que existieron pruebas en el propio expediente judicial".



La tortura sin fin

Lo sucedido tuvo un impacto piscológico en los detenidos, en sus familias, en el movimiento campesino y de estigmatización frente a la sociedad. Las 18 personas salieron en exilio y países como Francia, Suecia y Austria les otorgaron estatus de refugiados políticos.



"Ya era insostenible seguir así sin saber a ciencia cierta, cuánto tiempo iba a durar más y como fue un caso tan publicitado y las fotos nuestras que habían aparecido por todas partes, era muy difícil y tampoco teníamos el interés de irnos a otra ciudad, tener una vida diferente y lo que queríamos era que esto se aclarara. Entonces, en esa espera decidimos salir al exterior", narró una persona.



Otra persona dijo: "el exilio no es solamente el techo y la comida, sino que el exilio también es que le quitan a uno medio espíritu, lo ponen a sobrevivir en unas aguas donde no puedes nadar ni moverte, ni nada de eso, porque son aguas que son extrañas, digamos, hay momentos súper dramáticos con el problema del idioma".

La Comisión dijo que el exilio se suma la estigmatización y el aislamiento. "Así, la detención y el miedo causado por las torturas, llega a transformarse en la soledad del aislamiento y el limbo jurídico en el que permanecen frente a la posibilidad de ser detenidos en caso de regresar a su país".



Un líder estudiantil lo narró así: "el exilio está cargado de una gran soledad, a pesar de que uno encuentra compañeros solidarios,... hay una característica esencial que es la soledad en el exilio, la soledad es romper todos los lazos familiares, que son los que muchas veces soportan esos hechos difíciles de la vida, la familia es un colchón muy grande".



"A pesar que ahora, en este momento yo pienso que Francia es también mi país, y yo no ando ya con ningún temor de estar en ninguna parte, ni de afrontar ninguna situación, porque ya me siento que manejo esta situación, esos son muchos años para llegar a este estado y en todos esos años de aprendizaje nos tocó confrontar muchas cosas"



Y otra persona dijo: "hasta el día de hoy nuestros nombres están todavía en tela de juicio. No hay nadie que haya dicho que ustedes son inocentes. Lo que pasa es que el caso ya no es el caso, pero nosotros estamos libres, pero a la vez absolutamente hasta donde yo tengo entendido no hay nadie que haya dicho ellos son inocentes, ¿si me entiendes?".

