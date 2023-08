Alexánder Farfán, alias Gafas, fue designado gestor de paz de la disidencia llamada ‘Estado Mayor Central’ (Emc), al mando de ‘Iván Mordisco’, antes de que fuera expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz tras confirmarse que se rearmó.



(Lea: Las pruebas que llevaron a la expulsión de ‘Gafas’ de la JEP)



Esto implica la pérdida de beneficios del acuerdo de paz logrado en La Habana y que sus procesos en la justicia ordinaria tienen que reactivarse, incluyendo órdenes de captura.

Esos procesos se sumarían a uno iniciado tras la desmovilización y por el que está capturado y buscando un preacuerdo con la Fiscalía derivado de choque armado en diciembre de 2022, que aún no se ha definido pues depende de lo que diga un juez de la República.



Por eso hay dudas de las implicaciones que tendría la gestión que pueda hacer alias Gafas y si él podría eventualmente beneficiarse de estas.



(Lea también: JEP expulsa a alias Gafas por rearmarse con disidencias de las Farc)

Fuentes consultadas por EL TIEMPO explicaron que es claro que ‘Gafas’ no podría volver a la JEP tras ser expulsado, por lo que su situación dependerá de la negociación que se haga en la ‘paz total’ y de las reformas que se deriven de esta, ya que todos los llamados desertores tendrían que tener un tratamiento igual.



“¿Es la JEP la justicia que se piensa para solucionar la ‘paz total’? ¿Se va a reformarla para volverles a abrir la puerta? ¿Se va a crear otra justicia parecida a la JEP?”, se preguntó la fuente.



(Lo invitamos a leer: El preacuerdo con el que ‘Gafas’ lograría menor pena en caso que lo devolvió a prisión).

Facebook Twitter Linkedin

Ingrid Betancourt (izquierda) y Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, (derecha). Foto: El Tiempo

Personas allegadas a la JEP le explicaron a este diario que la duda persiste tanto como en el caso de Gafas, como para el de otras personas que han sido expulsadas de la Jurisdicción como el caso de Iván Márquez o otros desertores. O si se buscará alegar de parte del Gobierno que hay motivos para reversar esas expulsiones.



Un experto consultado aseguró que como no hay normativa actual, todo dependerá de lo que pase en la negociación, lo cual también está relacionado con lo que defina la Corte Constitucional sobre la ley de 'paz total' y si esta hace una claridad sobre las diferencias entre disidentes o desertores.



Entre tanto, por ahora no habría duda que de 'Gafas' puede seguir siendo gestor de paz a pesar de la expulsión.



"No hay límites en la ley de 'paz total' para ello. Incluso, rearmarse, significa que está en otro grupo y si ese grupo está pactando asuntos de paz, pues se necesitan gestores y negociadores para avanzar en diálogos y conversaciones", dijo un experto.

Por ahora, Camilo González, negociador del Gobierno con el Emc, dijo que tras su expulsión se está a la espera de que Farfán sea presentado ante un juez.



(Lea también: ¿Por qué 'Gafas', secuestrador de Ingrid Betancourt, es negociador de 'Iván Mordisco'?)



"Eso es un proceso de tipo judicial que tiene su curso. La JEP lo que dice es que él reincidió y, por lo tanto, no cumple los requisitos como compareciente para tener beneficios. Eso es simplemente la constatación de un hecho y no altera la decisión que tomó el fiscal cuando dijo que, en el caso del señor Farfán que está detenido, tenía que hacerse un procedimiento a través de un juez. Entonces están esperando a que eso surta, para que así pueda concurrir a la mesa", dijo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia