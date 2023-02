En medio de los diálogos exploratorios de paz que adelanta el Gobierno con varios grupos armados, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad y quien en su trabajo con comunidades conoció las épocas más cruentas del conflicto en Colombia, habló esta vez de la oportunidad que representan para Colombia esos acercamientos. Sin dudarlo, De Roux afirma que cree que el país conocerá la paz, pero dice que para ello son necesarios cambios profundos.



¿Cómo ve las exploraciones de paz que se adelantan con varios grupos?

Hay que entenderlas dentro del cambio que pidieron los colombianos en las elecciones presidenciales. Los votantes escogieron para la segunda vuelta a los dos candidatos que ofrecían el cambio: a Rodolfo Hernández lo ponía en acabar con la corrupción y a Gustavo Petro lo ponía en la ‘paz total’.



Finalmente ganó Petro y las exploraciones de paz son cumplimiento del mandato recibido. Lo positivo de las exploraciones es que se pone en marcha un proceso gradual que irá construyendo y ajustando las metodologías para que una vez se entre en la negociación, se llegue al resultado de la paz. La alternativa a las exploraciones es la continuación del conflicto armado y uno de los mensajes centrales de la Comisión de la Verdad al país es la necesidad de parar la guerra para siempre, pues esta solo nos ha dejado devastación y una sociedad herida.

El presidente electo Gustavo Petro se reúne con Rodolfo Hernández tras las elecciones. Foto: Campaña Gustavo Petro

De hecho, la Comisión hizo una convocatoria a la ‘paz grande’. ¿Vamos hacia allá?

Sí, los diálogos exploratorios actuales avanzan en la dirección de las recomendaciones de la Comisión. Nosotros utilizamos la expresión ‘paz grande’ para significar que, además de la negociación con las guerrillas y el sometimiento a la justicia de narcotraficantes, se incluye la paz social, política y cultural.



Incluye la transformación interior nuestra, para abrirnos a la verdad y a las responsabilidades del conflicto armado, para reconocer la tragedia, deponer los odios, construir en la diferencia; nosotros mismos tenemos que cambiar, y esa dimensión de grandeza humana es lo más profundo de la ‘paz grande’.



Para algunos, una cosa es la ‘paz grande’ o ‘paz total’ y otra la ‘paz posible’, más limitada. ¿Cuál cree que se logre?

Pienso que el horizonte final es la ‘paz grande’, que incluye las otras dos y hay que construirla todos días y significa la convivencia en los territorios y la reconciliación nacional. Hay que empezar ya por la ‘paz posible’, e ir construyendo la ‘paz total’ con todos los grupos, según sea en diálogo político o sometimiento a la justicia y según sea la especificidad de cada grupo y su relación con los territorios.



Es necesario que a lo largo de estos pasos esté presente todo el tiempo una dinámica de transformación hacia el respeto del otro, la inclusión, la aceptación de las diferencias, la reconciliación. Independientemente de la seriedad de las responsabilidades en la guerra que deben responder ante la justicia transicional, la paz solo es posible si el cambio nos implica a todos y a todas, pero para eso todos y todas tenemos que cambiar.

¿Cómo llevar la conversación sobre la paz a la sociedad?

La pregunta inicial debe partir del esclarecimiento de la verdad de las víctimas de todos los lados y de la verdad de los que han luchado por la paz y la reconciliación; esto pone en evidencia que no somos ni el mal ni el bien, somos seres humanos falibles y la pregunta es qué podemos hacer juntos, en la aceptación de la verdad y de las responsabilidades, para construir hacia adelante una sociedad entre iguales, a sabiendas de que tenemos que construir desde nuestra posibilidad de equivocarnos, pero teniendo en cuenta qué queremos juntos para que la paz sea posible.

Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad. Gustavo Petro y el padre Francisco de Roux. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO-

El proceso con el Eln pasó por un momento difícil luego de que el Gobierno anunció un cese del fuego bilateral, que luego esa guerrilla desmintió. ¿Cómo ve esas fricciones?

Si algo tiene una negociación de paz es fricciones. El episodio deja la lección de trabajar discretamente y solo hacer público lo aprobado con claridad en la mesa. Pero inevitablemente habrá otros momentos así y más críticos. La paz es mucho más difícil que la guerra y el tiempo para madurar en la exploración y después en la negociación es una inversión valiosa.



Ahora bien, el reclamo del cese al fuego de las comunidades que viven el terror de los enfrentamientos tiene pleno sentido y postula acuerdos humanitarios lo más pronto posible. Pero sabemos que pasar de tramitar conflictos con armas a hacerlo con diálogo es un proceso e implica una transición para pasar del saber utilizar armas al saber dialogar.



Esta no es la primera vez que se intenta negociar con el Eln. ¿Cree que esta va a prosperar por fin?

Sí, pienso que ahora no solo se entienden las características propias del Eln, sino que es la primera vez que se emprende la negociación incorporando esas características. El Eln es distinto de las Farc, no pretende convertirse en partido político, va por la participación del pueblo en las organizaciones de la sociedad civil desde los territorios, sostiene que los cambios estructurales necesarios, en la política, la economía, la ecología, la cultura, deben venir de los planteamientos de la gente desde esa participación regional.



Allí hay muchos elementos para esclarecer, empezando por definir qué se entiende por sociedad civil, cómo es la participación, cómo funciona la paz desde los territorios, etc. Para eso es la mesa, pero debe quedar claro que la sociedad civil no necesita y no quiere acompañamiento ni liderazgo armado.

¿Cuál debe ser el lugar de las víctimas en la construcción de paz?

Nadie tiene en esto más autoridad moral que los sobrevivientes y más fuerza que la memoria de las víctimas asesinadas y desaparecidas. Cuando ellos y ellas invitan a la paz y a la solución negociada del conflicto, tienen un poder moral que nadie más tiene en Colombia. Por supuesto es una autoridad que presupone la verdad de los hechos y la garantía de la aceptación de responsabilidad del Estado y los perpetradores, así como la justicia transicional.

¿Y en la reconciliación?

En la autonomía de los sobrevivientes está la posibilidad del perdón. La experiencia nos muestra que cuando este se da entra en juego la fuerza espiritual más eficaz para hacer de las personas heridas seres en paz, capaces de logros impredecibles de reconciliación y se producen también efectos positivos y generadores de cambios en los perpetradores. Pero el perdón será siempre un acontecimiento gratuito que está en manos de quienes cargan el dolor y la indignación por haber sido brutalmente agredidos.

Los comisionados durante la ceremonia de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad

Además de las víctimas, ¿qué otros actores distintos a los combatientes deben ser tenidos en cuenta?

Además de los combatientes de las guerrillas, deben estar presentes, a partir de cierto momento, las Fuerzas de Seguridad del Estado y, de acuerdo con los procesos territoriales, líderes campesinos, étnicos y jóvenes de los sectores populares y de la universidad, personas del empresariado, la cultura, los medios de comunicación, el Congreso, las cortes, la comunidad internacional y, por supuesto, la iglesia católica y las tradiciones espirituales de otras iglesias y de las etnias.



Pero esta participación, en mi sentir, debe ser distinta de la dedicación de tiempo completo que lleva el grupo relativamente pequeño de la mesa, entre el Estado y los designados de la organización armada y es desde allí desde donde se conduce el proceso y se cierran los acuerdos.

¿Cuál debe ser el papel del Estado en la construcción de paz?

Ante la complejidad del conflicto armado colombiano, que tiene en el centro al narcotráfico, la Comisión vio la necesidad de elevar la paz al más alto nivel institucional hasta que se llegue al final de la violencia armada actual. Por eso se recomendó un ministerio de la paz, para coordinar la totalidad de las operaciones y conducirlas hacia salidas negociadas hechas posibles en Planeación y en Hacienda y viables en el Ministerio de la política.



Todo el Estado, que hasta ahora ha actuado en el ‘modo guerra’, tiene que pasar a actuar en el ‘modo paz’, y desde allí debe garantizarse la construcción desde los territorios. Por otra parte, en seis meses se ha hecho evidente que la dirección última de la paz es del Presidente, quien inmediatamente puso a andar el proceso con el Eln y los demás grupos, así como las relaciones con Venezuela y Cuba y los demás facilitadores.

Detrás del conflicto también ha habido un reclamo político. ¿Cuál es el papel de la democracia en las negociaciones?

Definitivo, la democracia representativa en el Congreso y los consejos y asambleas tiene que liberarse de los odios y las estigmatizaciones, del narcotráfico y de la corrupción, para ponerse al servicio de la vida y la dignidad de cada uno de los colombianos.



Por otra parte, ha llegado el momento de dar lugar a la democracia directa, que cada vez más busca camino desde los territorios, que se reclamó en los paros cívicos del 2021 y que tiene muchas otras manifestaciones de manera especial en la lucha por los derechos humanos, la protección de la naturaleza, la superación del racismo y la lucha por los derechos de las mujeres. Colombia puede ser pionero en combinar las dos modalidades de democracia. La sola democracia representativa, importante, está lejos de expresar lo que el pueblo soberano quiere. Seguramente el Eln va a poner la democracia directa en el centro de las negociaciones.

¿Cuáles son los pilares de una paz en Colombia?

Lo he dicho antes, en las recomendaciones que deja la Comisión, por eso invito siempre a consultar el informe. Ahora, más profundamente, pongo como base de los pilares de la paz la disposición de todas y todos nosotros a cambiar. De lo contrario no seremos posibles como comunidad humana que goza de la vida compartida, en el respeto a las diferencias, en una nación de igualdad de derechos y donde los niños no se vean manejados por los odios y manipulaciones en las que hemos vivido los adultos.

En el pasado lo han señalado de tener un sesgo en favor de guerrillas, ¿qué responde?

Nunca he estado de acuerdo con la lucha armada como medio para conseguir los cambios que necesita Colombia, con ningún grupo armado. Por eso estoy tranquilo ante señalamientos y montajes de fotos falsas. Nunca, con ningún aparato de inteligencia, a menos que sea un montaje, podrán encontrar en mí algo que haya sido apoyo a la lucha armada de ninguna guerrilla.

¿Cree que Colombia verá algún día la paz?

Sí, soy optimista por muchos motivos, entre otros porque las víctimas y los responsables han evidenciado en todo el territorio que se pueden encontrar y reconocer responsabilidades, perdonar en algunos casos y, sobre todo, comprometerse con la no repetición. Hay ejemplos de paz y convivencia por todo el país, la juventud está jugada por la paz en su gran mayoría, hay países cercanos y otros más alejados que nos demuestran que sí es posible, Colombia no podría ser la excepción.



Hay un gobierno que hace de la paz el más importante de los deberes del Estado y tiene un equipo que está en ello y buscando hacerlo posible. Las organizaciones de mujeres, las comunidades negras e indígenas, los sindicatos, las personas LGTBI, los artistas y la cultura, las universidades y la educación, están desde todos los lados empeñados en la paz. Y da mucha esperanza ver el papel central en la reconciliación de los colombianos que ha tomado la iglesia católica, desde la vida de las parroquias y en la determinación nueva de la Conferencia Episcopal de acompañar desde su lugar los procesos que conduzcan a la paz.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

