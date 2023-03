El fiscal general Francisco Barbosa Delgado, en entrevista con EL TIEMPO, hace serios reparos a la idea de sometimiento a la justicia para bandas criminales de alto impacto, e invita al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a tenerlas en cuenta.



Fiscal general, ¿cuáles son los temas más graves que ve en el proyecto de sometimiento a la justicia? Explíquelos, por favor, uno por uno.

Son varios los temas que me generan preocupación. El fundamental es que camuflan un proceso de paz en un sometimiento a la justicia, lo que es inaudito porque los procesos de paz responden a justicia transicional como el Acuerdo de La Habana; y el sometimiento, a la justicia retributiva como la Ley 975 sobre paramilitares.



De forma puntual, el proyecto utiliza el principio de oportunidad –perdón judicial– para beneficiar el concierto para delinquir agravado como un mecanismo para vaciar las cárceles beneficiando a personas que cometieron delitos como el desplazamiento forzado, tortura, tráfico de niños, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, drogas tóxicas o psicotrópicas, secuestro, entre otros que se encuentran en el artículo 340 del Código Penal.



También pretenden, por vía de otro artículo, beneficiar a maleantes que están privados de la libertad con penas menores de 6 años, es decir, incluyen 217 conductas del Código Penal. Es un vergonzoso indulto disfrazado. Dirán que no es para cabecillas porque tendrán una pena entre 6 a 8 años, pero con esas normas pretenden liberar personas que sin ser cabecillas hayan cometido los delitos indicados.

Y se habla de tareas para la Fiscalía...

Quieren que el Fiscal General sea un notario del proceso de sometimiento sin límite alguno, se les olvidó que los fiscales son autónomos e independientes y que hacen parte de la Rama Judicial.

Por lo visto, sigue un poco inconforme con el tema de los topes a los bienes...

En la fijación de topes mafiosos en materia de conservación de bienes para quienes quieran someterse. En ese sentido, paramilitar o narco que quiera meterse en el proyecto de ley podría recibir 2,8 millones de dólares. Esto es una vergüenza para tantos colombianos decentes que no pueden recibir el mensaje que el crimen paga. Es la inversión de los valores en este país. Incluyeron un articulado sobre víctimas sin permitir la reparación individual. Esto es una burla contra miles de personas que lo único que hacen es recibir bofetadas por el Estado.

Es inadmisible que incluso la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, sea más benévola con las víctimas. Se plantea una insensatez contra el Estado de derecho como proponer que la Fiscalía deba entregar información reservada al Gobierno sobre las indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de las estructuras armadas, lo cual, además de vulnerar los derechos al debido proceso y habeas data de los indiciados, desconoce el principio de separación de poderes. Esta norma es un asalto contra la Constitución. Existen otros comentarios que desbordan las competencias de la entidad. En total son 12 porque el Gobierno no fue capaz de cumplir lo que prometió.



¿Y qué le gusta del nuevo articulado?

La filosofía del proyecto no está mal. Plantear un sometimiento colectivo es posible pero con limitaciones. Debo reconocer que se tomaron algunos aspectos de nuestras preocupaciones, pero se tergiversaron y se crearon nuevas talanqueras que crearían nuevas violencias. Si se aprueba como va, no se lograría el objetivo del sometimiento, sino sería un indulto o un jubileo para beneficiar narcos y desocupar las cárceles a través del principio de oportunidad atado al concierto para delinquir agravado.

¿Qué le responde al ministro Néstor Osuna, quien indicó que algunos reparos suyos sí fueron incluidos?

Usted bien lo señala: algunos. Es que esto no es una negociación y no es porque yo lo diga. Hay ajustes de algunos puntos, pero otros son ajustes que generan más problemas y daño a la institucionalidad. Acá nadie puede decir que no podemos hablar y opinar.



Existe deliberación democrática en la construcción de la política criminal que hace parte de mi función constitucional, ahí no hay ningún misterio. Entiendan una cosa: queremos que esto salga bien, pero la discusión tiene que ser franca, sincera y sin beneficiar por la puerta de atrás a los narcotraficantes y a los herederos del paramilitarismo.

¿Y a qué atribuye que el Ejecutivo esté corriendo tanto con estos proyectos pidiéndoles mensaje de urgencia?

Quiero entender que existe un propósito de dar celeridad a las bases jurídicas para la implementación de la iniciativa de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Mi preocupación es que, en un tema de tanta trascendencia, se pretenda eludir el canal de deliberación democrática en el Congreso de la República, que debe ser lo más amplio y profundo posible. Con el agravante de que, por esta vía, se toman medidas que no se compadecen con los derechos de las víctimas de graves delitos, ni con lo que, razonablemente, debe ser un esquema de sometimiento a la justicia ordinaria.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Foto: Presidencia

¿Pero cree que falta en el Gobierno alguien con conocimiento jurídico, o a qué atribuye esta seguidilla de propuestas polémicas?

No creo que especular al respecto aporte mucho al debate. Entiendo que personas capaces han trabajado en esto, pero sí preocupa la persistencia de tantos agujeros normativos que conllevan un riesgo de impunidad para graves crímenes (vía principio de oportunidad, por ejemplo), a beneficios desproporcionados para narcotraficantes y a la posibilidad de que algunos sometidos puedan conservar los millonarios frutos de su actividad ilícita.



Esto no es un tema personal ni político, sino una preocupación genuina por el Estado de derecho y por el principio de legalidad. Mi llamado es que, calmados los ánimos, el Gobierno y el Congreso atiendan estas preocupaciones, en orden a que la ‘paz total’ sea posible y sostenible.



¿Considera que este proyecto, como está escrito, podría ser suspendido excepcionalmente por la Corte con la nueva figura que anunciaron, al atentar abiertamente contra la Constitución?

No puedo anticiparme a ese debate, que corresponde, primero, al Congreso de la República, y luego, a la Corte Constitucional. La Fiscalía intervendrá activamente en la discusión parlamentaria, con la expectativa de que sea allí en donde se solucionen las falencias del proyecto. Por ahora, me parece indiscutible que el desamparo de las víctimas y la aplicación irrestricta del principio de oportunidad para graves delitos derivados del concierto para delinquir, para poner solo dos ejemplos, sí plantean un serio problema de constitucionalidad.

Fiscal General, ¿qué les contesta a quienes dicen que usted está haciendo política como fiscal, tras reuniones con varios partidos?

Les diría que se lean la Constitución. En el artículo 251 se señala que el fiscal general participa en el diseño de la política del Estado en materia criminal y tiene iniciativa legislativa. También estoy a cargo de una entidad cuya misional constitucional es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal y de extinción de dominio. La Fiscalía, en otras palabras, es la puerta de entrada a la justicia penal ordinaria y lo que se debate es un proyecto de ley para el sometimiento de narcos y paramilitares.

En la ‘paz total’, el Gobierno tiene a Danilo Rueda como uno de sus principales voceros. ¿Cree que con lo que ha hecho, él ha sido un tropiezo en esa idea del Presidente?

Yo tengo que repetirle que esto no es un tema personal. Jamás he interferido, por ejemplo, con la decisión del Gobierno acerca de con quién y cómo negocia la paz, e incluso hemos estado en plena disposición de aportar a ella, y el señor Rueda lo sabe muy bien. El cómo se lleve adelante esta iniciativa es algo que solo compete al Gobierno Nacional. Pero nosotros conocemos cuáles son los límites que imponen la Constitución y la ley y no dejaremos de expresarnos cuando estos se traspasen.



Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Procuraduría

La procuradora Margarita Cabello afirmó que este proyecto de sujeción favorece más a los victimarios que a las víctimas, ¿se suma a la apreciación?

Totalmente. Lo que pasa es que, en el proyecto de ley, la generosidad de los beneficios penales a favor de los sometidos contrasta con el desamparo de las víctimas. Es una desproporción abismal, eso es innegable.

¿Pero esas gabelas no son el sapo que tiene que tragarse el país para desmantelar a bandas criminales, como lo mencionó el ministro Néstor Osuna?

No, yo no puedo aceptar que se diga eso. A ver, es verdad que un proyecto de sometimiento de organizaciones criminales puede conllevar ciertos beneficios. Pero, primero, esos beneficios no pueden ser desproporcionados frente a la gravedad de los delitos cometidos por los delincuentes. Es lo que pasa con el alcance que quiere dársele al principio de oportunidad, por ejemplo, que no es otra cosa que una inmunidad penal garantizada frente a la asociación para delinquir, incluso si esta se comete para perpetrar los más aberrantes crímenes.



Lo propio se puede decir de dejar en libertad inmediata a responsables de esos crímenes con tan solo ocho años de cumplimiento de pena. Lo que algunos no entienden es que esta es justo la línea divisoria que separa un esquema serio de sometimiento a la justicia ordinaria, de la justicia transicional que se ofrece a los grupos armados precedidos del reconocimiento de estatus político, que fue lo que se pactó en el acuerdo final de paz con las Farc. Esta vez, con dos agravantes: primero, el desconocimiento total de los derechos de las víctimas, y segundo, la posibilidad de que los delincuentes sigan amasando sus fortunas.



Fiscal, ¿y qué le parece la idea de que haya un segundo proceso de paz, esta vez con el ‘Estado Mayor Central’?

Eso es una competencia exclusiva del Presidente de la República, derivada de los artículos 22 y 189 de la Constitución, y él asume las implicaciones y responsabilidades de su ejercicio. Nosotros respetamos esa facultad e intervenimos solo en lo que se relacione con nuestras estrictas competencias.

Por otro lado, ¿qué piensa de que sigan las violaciones y ataques a la población y Fuerza Pública pese a que se habla de un cese del fuego?

Tenemos un país en caos frente al orden público por cuenta de unos decretos que fueron expedidos por el presidente Petro a finales del año pasado, que establecieron ceses simultáneos de hostilidades en el país sin delimitación geográfica. La Policía y el Ejército suspendieron sus operaciones en múltiples lugares. Hoy tenemos 391 órdenes de captura sin materializar en zona rural contra homicidas de líderes sociales, reincorporados y sus familiares. Esas capturas no se pueden realizar por esas suspensiones. En el país tenemos en total 3.350 órdenes de captura sin materializar por homicidios. No podemos en muchos casos hacer operativos contra la minería ilegal por cuenta de esas medidas.



Sobre eso yo he sido claro e insistente: las competencias constitucionales y legales de las entidades y el deber constitucional de proteger la honra y bienes de los ciudadanos no pueden suspenderse en virtud de ningún cese del fuego. O el Gobierno entiende que el orden público en Colombia es importante o se perderá el territorio colombiano. Es mi deber decirlo de esa manera porque no puedo aceptar que un país caiga de esa forma al abismo, afectando con ello los resultados del ente acusador.

Se está ambientando que la ‘Segunda Marquetalia’ reciba beneficios, ¿para ellos hay sometimiento o proceso de paz?

Yo repito que esos son temas relacionados con la competencia del Presidente de la República. En lo que concierne a la Fiscalía, cada caso deberá examinarse por separado y las decisiones se tomarán en derecho.

Por último, usted dijo que el proyecto podría atentar contra la separación de poderes, ¿cree que se puede hablar de una actitud antidemocrática del Ejecutivo?

Muchos aspectos de esas iniciativas son atentatorios del Estado de derecho. Igual, creo que quienes hoy están al frente del país deben asumir no solo los cargos que ahora tienen sino sus responsabilidades. Hasta donde sé, la Constitución de 1991 nunca ha perdido una elección. Eso es bueno que lo recuerden.



Sair Buitrago y Carlos López

Redacción Justicia

