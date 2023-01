El fiscal Francisco Barbosa, en rueda de prensa, dio a conocer las conclusiones tras el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Informó que "fue una reunión amable" que duró cerca de dos horas.



"Acompañamos todo el modelo de paz total en el marco de unos límites que no los impone el fiscal Barbosa; los impone la constitución, la ley y la jurisprudencia que tenemos", dijo el funcionario, quien está al frente de la Fiscalía General de la Nación.

Frente a la paz total promovida por el Gobierno nacional, que fue el primer tema abordado durante la reunión, Barbosa dijo que le manifestó al presidente su preocupación sobre dos decretos "en los que se planteó el cese de hostilidades con dos organizaciones de narcotraficantes que han violado derechos humanos en Colombia".



"Son decretos que tienen un problema fundamental y es que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policivas", dijo. El presidente manifestó, según contó Barbosa, que verificará los documentos para ajustarse a los requerimientos; además, expresó su voluntad para que se capturen a las personas que violen derechos humanos en el país.



Sobre la solicitud de levantar cinco órdenes de captura con fines de extradición a cinco personas, el fiscal le indicó al mandatario colombiano que no tenía competencia constitucional ni legal para hacerlo. Le dijo, además, que no existe marco jurídico al respecto. Por ello, se requiere una ley de sometimiento a la justicia frente a esas organizaciones criminales.



"Coincidimos en que no se va a solicitar suspensión de órdenes de captura con fines de extradición una vez se superen los debates que tenga la ley en el Congreso". Y agregó que la Fiscalía tendrá voz para determinar cuáles elementos tendrá dicha norma.



Otra coincidencia, informó Barbosa, es que el presidente dijo que no habrá negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional.



Además, Barbosa aclaró que, al hablar de negociación de paz, hay justicia transicional. No obstante, el sometimiento a la justicia implica justicia retributiva.



"El sometimiento de esas personas se tiene que hacer en un procedimiento determinado por la ley con el concurso de la Fiscalía General de la Nación", dijo. Y recalcó que esto se hace así porque no se trata de una negociación, sino de un sometimiento a la justicia.

Los elementos del sometimiento a la justicia

Al ser cuestionado sobre los elementos que debería tener el sometimiento a la justicia según la Fiscalía, Francisco Barbosa nombró los siguientes:



- "Tiene que haber justicia retributiva, con penas diferenciadas; o sea, cárcel. No le pueden dar tratamiento de paz a un sometimiento a la justicia. No puede traslaparse un sometimiento a la justicia con un acuerdo de paz".



- Verdad, justicia y reparación a las víctimas con los mismos bienes que se la han quitado a esas organizaciones.



- Garantía de no repetición. Es decir, desmantelamiento de grupos criminales, de rutas de narcotráfico, de lavado de activos y entrega de modelos económicos ilícitos.



- El presidente Petro propuso que las organizaciones indiquen quiénes son "los invisibles" y las personas que se están lucrando de los negocios del narcotráfico. Barbosa pidió incluirlo en el proyecto de ley.



- No elegibilidad política. "No podemos repetir los Mancusos yendo al Congreso de la República de hace 15 años, ni los 'don Berna'".



Frente a la paz total, es fiscal concluyó así: "Acompañamos todo el modelo de paz total en el marco de unos límites que no los impone el fiscal Barbosa; los impone la constitución, la ley y la jurisprudencia que tenemos".