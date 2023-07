“Este año he llorado más que nunca (…) He llorado y me he abrazado a mí misma tratando de consolarme. He llegado a dormirme con lágrimas en los ojos, de esas que caen por las mejillas y tienen sabor a corazón hecho pedazos”.



Mientras Diana Vargas Hernández leyó estas palabras, su hermana mayor, Sandra, no pudo sostener el peso de los recuerdos que llegaban uno tras otro a su mente: los juegos, risas y cosquillas que libraba junto a su hermano menor Alix Fabián, quien años después fue asesinado extrajudicialmente por actores del Estado.



El comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, junto al ministro de Defensa Iván Velásquez e Ilba y Diana Vargas, familiares de Alix Fabián. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Por eso, el pasado 4 de julio, para secar sus lágrimas, tuvo que retirarse por un instante del auditorio del Museo Nacional donde el ministro de Defensa Iván Velásquez se disculpó públicamente ante ellas y la familia Vargas Hernández por los hechos ocurridos hace 15 años en Onzaga (Santander).



En ese municipio Alix Fabián Vargas fue desaparecido forzosamente y asesinado a sus 24 años, en hechos perpetrados entre el 7 y el 8 de agosto de 2008 por militares adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 'José Miguel Silva Plazas', quienes reportaron los hechos como una baja en combate y a este joven como un extinto miembro del Eln.



Lo hicieron luego de convencer a Alix Fabián de que encontraría un mejor trabajo a 109,42 kilómetros de Tunja, ciudad a la que se había trasladado desde Nuevo Colón (Boyacá) para trabajar en la terminal de transportes.

Esto era algo que esperábamos hace 15 años, pero también es la tristeza de volver a aceptar que nos lo quitaron: Sandra Vargas FACEBOOK

Quince años después de esto, Sandra explica que ver proyectada la imagen de su hermano al fondo del escenario fue una inevitable razón para rebobinar el casete de la nostalgia y la rabia: “Esto era algo que esperábamos hace 15 años, pero también es la tristeza de volver a aceptar que nos lo quitaron”, expresa, al tiempo que agacha la mirada y soba una foto de Alix Fabián que está plasmada en la camisa blanca que lleva

puesta.



Diana, por su parte, siente como si a veces el aire le faltara; como si el llanto de su corazón fuera ahora un hábito diario que nunca se calma. “Piensas que el dolor va a desaparecer, pero no: el dolor sigue y, en ocasiones, es más, se convierte en rabia y, si bien los sentimientos cambian, el dolor siempre está ahí”, confiesa apretando fuerte la mano de su hermana.

Sandra y Diana Vargas Hernández, dos de las tres hermanas de Alix Fabián. Foto: Sergio Acero El Tiempo

En un informe realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se documentan, además del caso de Alix Fabián, las ejecuciones extrajudiciales de 86 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate, y 18 más asesinadas bajo la modalidad de exterminio social en el departamento de Boyacá entre 2001 y 2008.



“La muerte de Alix Fabián Vargas no ocurrió en el marco de una confrontación armada con grupos al margen de la ley, sino que fue un abuso de poder”, les dijo hace unos días el ministro Velásquez a Sandra, Diana e Ilba, hermanas y madre de este joven.

Mindefensa pide perdón por 'falso positivo' de Alix Fabián Vargas Hernández. Foto: Comisión Colombiana de Juristas

El discurso del mindefensa también fue oído por los 9 sobrinos de Alix Fabián que perdieron la oportunidad de seguir comiendo palomitas y aprendiendo a jugar fútbol con su tío.



Sin ir más lejos, si la vida de Alix Fabián no hubiese sido absorbida por uno de los episodios más mortíferos del conflicto en Colombia, el pasado 24 de junio habría celebrado con sus sobrinos la decimosexta estrella de Millonarios, club de sus amores que durante 24 años quiso ver campeón y desde que se fue ya lo ha sido tres veces.



“Estaría dichoso ahora”, cuentan Diana y Sandra, que al menos en los ojos de sus hijos vieron representada la felicidad tan anhelada de su hermano.

Sobrinos de Alix Fabián Vargas Hernández. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Sólo una persona del círculo más íntimo de Alix Fabián se quedó sin escuchar el perdón que el Consejo de Estado ordenó en su sentencia de noviembre de 2018: Jorge Vargas Fonseca, su padre. Tras 16 meses en búsqueda de verdad, justicia y reparación, Vargas Fonseca falleció de pena moral luego de ver impotentemente cómo las instituciones estatales desmoronaron la dignidad de su único hijo varón.



Al menos así lo ejemplifica Moisés David Meza, abogado en Comisión Colombiana de Juristas que asumió el caso en marzo de 2009 para ayudar a la familia Vargas Hernández en su desesperada búsqueda de que hubiera una investigación a fondo, pues esta se había estancado en la Justicia Penal Militar.



En ese sentido, lo primero que hizo la Comisión Colombiana de Juristas fue solicitar a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación que asumiera el caso por tratarse de actos que no estaban relacionados con el servicio y por tratarse de violaciones a los derechos humanos.



“El caso no fue remitido sino hasta enero de 2011 a la jurisdicción ordinaria”, describe el abogado. Y agrega que, en pocos días, la Fiscalía hizo más que la Justicia Penal Militar en dos años y medio.



“Por eso un día no respiró más”, cuenta Sandra sobre el fallecimiento de su padre, con quien viajó en medio de múltiples inconvenientes hasta Onzaga para reclamar el cuerpo de su hermano. De ahí que tanto ella como Diana sean quienes sacan la fortaleza para hablar de su tragedia familiar para apartar así a su madre de los focos y proteger la salud que aún preserva.

Jorge Vargas Fonseca falleció de pena moral luego de ver impotentemente cómo las instituciones estatales desmoronaron la dignidad de su único hijo varón: abogado de la familia FACEBOOK

Para ellas hablar de asesinato es quedarse con un terreno estéril que no representa lo que sucedió con Alix Fabián. “A nuestro hermano lo masacraron”, sostienen ambas.



Esa fue la escalofriante sensación que quedó tatuada en los huesos de la tercera hermana -y que no pudo asistir al acto en el Museo- Paola. Ella fue la encargada de reconocer en fotos el cuerpo de Alix Fabián y descubrir que lo habían abatido con nueve tiros en la espalda.



“En esas fotos vimos el dolor de mi hermano. Eso te toca lo más profundo del corazón, te lo apachurra”, dice Sandra. Para su colmo, encontraron una cédula al lado del cuerpo que lo presentaba con el falso nombre de Carlos Alonso Téllez y como un hombre de muchos años que prestó servicio militar en el mismo batallón donde salieron las militares que acabaron con su vida.

La familia de Alix Fabián colocó un cuadro con su imagen en el escenario. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Precisamente de estos esperaban algún tipo de remordimiento cuando tuvieron la oportunidad de verlos en audiencia. En contraste, lo que recibieron fue algo más humillante: “Lo único que hacían era reírse como si realmente no les importara lo que había pasado”, aseguran, mientras Sandra añade que “ahí llegan sentimientos que a veces no quisieras tener”.



Además, si algo sostienen firmemente es que los nombres de Jimmy Bejarano Beltrán, Pedro Rodríguez Pedroza, Fredy Moreno Rodríguez y José Plinio Ortiz Ortiz no podrán borrarse de su mente hasta que la justicia les hagan pagar por sus crímenes.



El 19 de octubre de 2018 la Fiscalía formuló cargos en contra de estos uniformados por homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y desaparición forzada.



Sin embargo, cuando parecía que el proceso penal avanzaba, este se suspendió por el sometimiento de los militares a la JEP bajo la promesa de una contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas que hasta la fecha la familia Vargas Hernández sigue esperando.



“Muchos incluso siguen activos en el Ejército, otros están en la calle disfrutando mientras nosotras tenemos que vivir nuestro duelo. Todavía no me siento en la posición de decir que ya los perdoné”, confiesa Sandra.

Diana Vargas Hernández. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Un paso adelante

Para la familia Vargas Hernández, recibir las disculpas del ministro de Defensa y del comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, tras una lucha de más de una década que desplegaron sin cansancio y resistiendo a hostigamientos y amenazas, significa comenzar a limpiar las páginas manchadas de mentiras que se precipitaron sobre la imagen de su ser amado.



“Por fin se limpiará tu nombre ante amigos y familiares que creyeron en la falaz mentira que rodeó tu muerte en lugar de apoyarte y apoyarnos con su amor, sólo te dieron y nos dieron la espalda sin importar nuestro dolor que creíamos también les era suyo”, recordó Diana en la carta que leyó ante el público.

TWITTER

Ahora bien, en un encuentro no registrado por las cámaras las hermanas de Alix Fabián le hablaron personalmente al ministro. Allí le recordaron que, si bien la reparación de ellas es vital, lo más importante es que estos actos atroces nunca más se vuelvan a repetir.



“Son 6.402 familias, padres, madres, hijos y hermanos que están sufriendo por estos asesinatos. La no repetición es tal vez lo más importante, ministro”, le dijeron desde lo más profundo de sus cicatrices antes de entrar al acto en el auditorio Teresa Cuervo.

Diana Vargas Hernández en un abrazo con el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. Foto: Sergio Acero El Tiempo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió recientemente los casos de Alix Fabián Vargas Hernández, Omar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada y Yonny Duvián Soto Muñoz para determinar la responsabilidad del Estado colombiano por la grave vulneración de derechos humanos.



“Todos los casos corresponden al año 2008 y a un patrón de macro criminalidad en la modalidad de 'falsos positivos' por las ejecuciones extrajudiciales de estas personas, entre las que está Alix Fabián” expone el abogado Meza. Para que en este caso haya una decisión de fondo, dice, faltan un par de años.



Mientras tanto, Sandra, Diana, Ilba y los sobrinos de Alix Fabián se encargarán de seguir dignificando su memoria, como lo hicieron llevando al evento del Museo Nacional cajas llenas de ponqué negro con Coca Cola, el plato preferido de este joven trabajador cuyos sueños no eran muchos, pero sí muy significativos:



“Soñaba con comprarle una casa a mi mamá y a mi papá; ver crecer a sus sobrinos, enseñarles todo lo que sabía”, relatan sus hermanas, quienes seguramente intentarán cumplir los deseos de Alix.

Al final del acto, se escribieron mensajes en globos para Alix Fabián. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Al menos ese será el empuje necesario para los días que la pena parezca abrumadora y en los que no encuentren las respuestas que expliquen por qué esta tragedia se topó con ellas.



“Por ti y para ti", fueron las cortas pero poderosas palabras que escribió Diana en el globo azul que lanzaron al cielo de Bogotá en conmemoración de Alix Fabián, luego de cerrarse el acto de disculpas del Estado.



El camino de la familia Vargas Hernández no se detuvo ni se detendrá ese día, y probablemente las lágrimas invadan los ojos de Diana antes de dormirse, pero confía en que esta vez no tengan un sabor tan amargo, sino uno que le recuerde que la sanación de su familia después de tantos años de duelo aún es posible.

Los familiares de Alix Fabián en el última actividad de homenaje. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO