El exsuperintendente Herman Arias Gaviria negó cualquier vínculo suyo o de miembros de su familia con grupos paramilitares o acciones ilegales.



Gaviria se refirió a un cable de 1997 que hace parte de los documentos desclasificados y publicados por la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia. En el cable de la Embajada de Estados Unidos se da cuenta de información sobre la supuesta participación de un funcionario del Ministerio de Defensa en la venta ilegal de armas a las Convivir.



No gestioné venta de armas de uso restringido para las Convivir, mi padre en su vida fue bananero y mi hermano es un ciudadano americano con casi 30 años de vida en ese país.

Hablan de que el funcionario “estaba detrás de un intento de proporcionar armas” de uso restringido a grupos ilegales. Asimismo, se dice que él estuvo detrás de los hechos y se le califica como “hijo de un poderoso bananero que hace años fundó algunos de los primeros grupos paramilitares en Urabá.



Además, aparece que su hermano es dueño de una empresa de seguridad privada, conocida como Fábrica Nacional de Blindaje, que blinda vehículos para narcotraficantes”.



Gaviria, en carta a EL TIEMPO señaló que no tiene ningún vínculo con esas organizaciones, y que ni su cargo permitía su participación en ese tipo de operaciones ni la justicia tampoco le abrió un proceso relacionado al caso.



En la respuesta añadió que esa mención se distancia de la “verdad absoluta”, y se convierte en una acusación sin sustento que afecta su honra y la de su familia. “Esta función estaba en cabeza del Departamento de Control Comercio de Armas del Ministerio de Defensa, regido por un cuerpo colegiado en el cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no tenía más que un asiento”, indicó Arias.



Seguido a ello dijo que su padre, el exministro José Manuel Arias Carrizosa, “jamás tuvo una mata de plátano en su vida ya que su único contacto con esta actividad fue de orden gremial, Presidente de Augura, gremio que representa a los bananeros, víctimas de los más atroces crímenes de esta guerra. Igualmente se afirma, sin prueba de ningún tipo, que fundó los primeros grupos paramilitares en Urabá, cuando como lo señalé, solo actuó en su condición única y exclusivamente, de líder gremial”, se lee en la carta.



Y añade que en los “mendaces cables” se señala que su hermano, ciudadano americano que lleva cerca de 30 años viviendo en Estados Unidos, socio de la Fábrica Internacional de Blindajes, “desarrollaba la actividad para blindar carros de mafiosos”, acusación por la que según el exsuperintendente, jamás fue vinculado a un proceso y tampoco impidió que le dieran la ciudadanía americana.



En su carta, Arias cuestionó lo que calificó como “el sesgo ideológico” de miembros de la Comisión de la Verdad. Y es que en este caso, los tres familiares salen en los cerca de 15.000 cables de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de los cuales concluyó que en su caso particular no gestionó "venta de armas de uso restringido para las Convivir, mi padre en su vida fue bananero y mi hermano es un ciudadano americano con casi 30 años de vida en ese país.



