El comisionado de la Verdad Alejandro Valencia Villa adelanta desde el pasado 14 de febrero de manera reservada en las instalaciones de la Dijín de la Policía Nacional una entrevista al exjefe del ‘clan del Golfo’ Dairo Úsuga David, alias Otoniel, con algunas trabas.



Primero, una de las sesiones fue interrumpida abruptamente por la Policía, que alegó una brecha de información, sobre quien fuera uno de los hombres más buscados del país. Luego, el viernes, dos grabadoras que fueron usadas por el investigador Eduardo Celis Rodríguez en la diligencia, fueron robadas.



Fue un robo sigiloso a su vivienda en horas de la noche del viernes. Desconocidos se llevaron además su celular personal y un computador que estaba en el lugar pero que no era de Celis, sino de otra persona que reside en el lugar.



Tras la denuncia pública, la Comisión solicitó a las Naciones Unidas y a las autoridades garantías para poder culminar la entrevista a Otoniel, quien estuvo 35 años en el seno del conflicto armado, desde las Farc, el Epl, el paramilitarismo y el ‘clan del Golfo’.



EL TIEMPO habló con Alejandro Valencia Villa quien dijo que este lunes continuarán con la diligencia y quien exigió contar con un espacio privado y adecuado, en el que 'Otoniel' pueda hablar libremente. Además, recordó que el carácter de esta versión es extrajudicial.

Él no se siente cómodo cómo se está desarrollando el ejercicio y nosotros tampoco. Y por eso estamos pidiendo un espacio adecuado, privado en donde no estemos sujetos a tanto control y limitación. FACEBOOK

¿Qué inconvenientes han tenido?

​

Además del robo de los implementos con los cuáles estamos desarrollando la entrevista, venimos señalando que el ejercicio lo queremos hacer con condiciones adecuadas. Que exista un espacio de privacidad y confidencialidad para que el señor Úsuga pueda darnos su relato de manera más libre y voluntaria porque él está en unas condiciones de seguridad que no se lo permiten. La Comisión tiene facultades importantes, tenemos la excepción del deber de denuncia, es decir, personas nos pueden hablar de delitos y nosotros no lo podemos compartir con ninguna autoridad.



Y, efectivamente él no se siente cómodo cómo se está desarrollando el ejercicio y nosotros tampoco. Y por eso es que estamos pidiendo que se de en un espacio adecuado, privado en donde no estemos sujetos a tanto control y limitación.



Es decir, el escenario en la Dijín no permite hablar con tranquilidad…

Efectivamente. Estamos haciendo la entrevista en su celda, hay cámaras, él dice que debe haber micrófonos, él no se siente bien y nosotros tampoco. Por eso, por el momento, temas más delicados no los hemos tratado porque no se han dados las condiciones.



¿Qué pasó el día que se frenó una sesión de entrevista?

​

Llevábamos menos de una hora y llegaron agentes de la Policía a decirnos que el ejercicio estaba suspendido y que afuera nos daban una explicación. Afuera había unos funcionarios de la Dijín y nos dijeron que se había suspendido por órdenes superiores y que en la tarde nos comunicaban por qué. En la tarde nos enteremos por un comunicado que sacó la Policía.

Queremos continuar con la entrevista. Esta es una persona que puede contribuir mucho a la verdad y, sobre todo, para entender la persistencia del conflicto armado. Mañana (lunes) seguimos. FACEBOOK

La Policía dijo que hubo una violación al protocolo porque se habría publicado la descripción exacta del lugar de detención de ‘Otoniel’, precisó que debe garantizar su seguridad, dijo que estas entrevistas requieren aval de la Fiscalía, entre otros. ¿Cuál es su visión de esta postura?

​

El ejercicio se ha hecho desde un inicio con las autorizaciones de la Fiscalía y lo comunicamos a la Corte Suprema donde se está tramitando todo el tema de la extradición del señor Úsuga. De lo que dijo la Policía no podemos decir nada, no sabemos de dónde salió esa información o quién la suministró. Estamos desarrollando la entrevista en estas condiciones y lo único que buscamos es obtener un relato que para la Comisión y el país es muy importante, de una persona que duró 35 años vinculado por el conflicto armado.



¿Qué se sabe del robo? ¿Cómo fue?

​

No sabemos la hora exacta. Fue entre la noche del viernes, la madrugada del sábado. El CTI estuvo tomando todas las pruebas y hurtaron elementos vinculados con la entrevista. Se llevaron dos grabadoras, el celular del investigador y una computadora que ni siquiera era de él, se ve que iban por información. No fue un robo de delincuencia común o que iban a robar un apartamento, iban directamente por la información.



¿El material se perdió?

​

Eso ya estaba, con el protocolo nuestro, en custodia. Se llevaron fue el objeto, los aparatos. Él (el investigador Celis) es la persona que me ha acompañado en la entrevista, sabían que él guardaban las grabadoras y da entender que hemos sido objetos de seguimientos.



¿Qué sigue?

​

Nosotros llamamos a que este episodio se investigue y que nos den garantías. Nosotros queremos continuar con la entrevista. Esta es una persona que puede contribuir mucho a la verdad y, sobre todo, para entender la persistencia del conflicto armado, que es un punto central para nosotros que como Comisión debemos formular recomendaciones en clave de garantías de no repetición. Y por eso exigimos garantías para continuar la entrevista y que se de en condiciones adecuadas, que se pueda dar la confidencialidad. Y mañana (lunes 21 de febrero) seguimos.



Facebook Twitter Linkedin

Alias Otoniel fue capturado el 23 de octubre de 2021. Foto: Policía Nacional

Mañana mismo en la Dijín…

​

Así es. Vamos a ser lo más enfáticos: necesitamos estas garantías. Le hemos pedido a los organismos de control que tomen cartas en el asunto, a Naciones Unidos y esperamos que de parte del gobierno se nos permita seguir este ejercicio en condiciones que realmente, reitero, podamos obtener un relato más libre y confidencial que, como entidad del Estado, nos lo merecemos.



¿Qué les han dicho en la Dijín sobre tener otro espacio?

​

Todo se limita a que son protocolos de seguridad y que son órdenes superiores. Independientemente de las condiciones de seguridad, creemos que sí debe adecuar un espacio privado para desarrollar el ejercicio.



¿Han hablado con el director de la Dijín?

​

El presidente de la Comisión es quien ha tenido intercambio de comunicaciones con el general (Fernando) Murillo.



¿Cuánto estiman que tomará la entrevista?

​

Estamos haciendo una entrevista muy en clave de historia de vida. Si lo hacemos de manera ininterrumpida, yo diría, ojalá, dos semanas más. Reitero la necesidad de que contemos con garantías. Es una verdad importante para el país.



¿Han recibido amenazas?



No. Por fortuna no tenemos nada más que denunciar pero, como digo, se ve que el robo es una intimidación muy directa por el tema de la información.

Lo que ha dicho la Policía

Facebook Twitter Linkedin

El general Fernando Murillo es el director de la Policía Judicial - Interpol. Foto: Policía Judicial, Dijín

El 17 de febrero la Policía dijo que fue necesario suspender la versión de 'Otoniel' porque los protocolos habrían sido vulnerados con la publicación de la “descripción exacta del lugar de detención” de ‘Otoniel’.



"Esas diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado el perfil de este delincuente, quien no solo era el principal cabecilla del Clan del Golfo, sino el narcotraficante más buscado en el planeta", dijo la entidad en su momento al recordar que hay información de que hay planes del 'clan del Golfo' de rescatar de 'Otoniel'.



La institución dijo que esa suspensión "de ninguna manera impide que se retome y que el señor Úsuga David siga rindiendo su versión de manera libre y espontánea ante las instancias que lo requieran”.



Y dijo que "esto debe hacerse con el estricto acatamiento a las normas de seguridad que exige la detención de una persona pedida en extradición, responsable del homicidio de decenas de líderes sociales y miembros de la Fuerza Pública, abuso de menores de edad y actividades de narcotráfico a gran escala en alianza con las estructuras criminales más peligrosas del mundo".



Tras el robo, el general Fernando Murillo, director de la Dijín de la Policía Nacional dijo que se dieron recomendaciones al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para que denunciara los hechos.



"Se le dio las recomendaciones del caso para que se dirija a la Fiscalía General de la Nación y que a través del CTI se adelante la investigación, ya que la referencia que hace es que los elementos eran los que estaban utilizándose en la entrevista que se está desarrollando a alias Otoniel en las instalaciones de la Dijín", agregó el general Murillo.

Otoniel pidió pista en la JEP

Horas antes del robo se hizo pública la carta en la que el exjefe del ‘clan del Golfo’, quien fue parte de las Farc, el Epl y las Autodefensas, pidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz “en calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares", advirtiendo que tiene información sobre miembros de las Fuerzas Militares y el desaparecido DAS.



“Específicamente en las conductas de colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los DD. HH. por parte del Ejército y del DAS, así como en la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre 2006 y 2008, periodo en el que en su condición de civil beneficiario de la Ley 975 cumplió a cabalidad con la ruta de reintegración establecida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz", dice la carta.



También se lee en el documento que "el señor Dairo Antonio Úsuga David ha participado directamente del conflicto armado interno, desde el año de 1986, cuando ingresó como miliciano al frente V de las Farc, después como guerriłlero del EPL entre los años 1988 a 1991, posteriormente como miembro de las disidencias del EPL 'Bernardo Franco' entre los años 1992 a 1995, a Io que siguió (...) con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá".

