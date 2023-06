Tras la desmovilización de las Farc, varios firmantes de paz que habitan en Caquetá vieron en el rafting una posibilidad de reincorporación, y ahora el equipo que han conformado puede viajar a Italia a representar a Colombia en el mundial de esa disciplina.



En los Alpes italianos, los hermanos Mayerly, Érika y José David Gamboa, los tres hijos de un firmante de paz, junto a Edinson Olaya y Sebastián Rivas, quienes son excombatientes, representarán a Colombia en el Mundial de Rafting en Valtellina, en su versión 2023. Serán dirigidos por Hermides Linares, un excombatiente, y buscan demostrar que en Colombia el rafting es el deporte de la paz.

En el mundial de 2019, el equipo de excombatientes logró el puesto 13 entre 62 equipos. En la edición de 2023 le apuestan a mejorar su posición. Foto: ARN

Los jóvenes bautizaron a su proyecto “Remando por la Paz”, y desde 2018 este ha reunido a víctimas, excombatientes, hijos de personas en reincorporación, comunidades, policías y juventudes para practicar rafting en el Río Pato.



“Queremos hacerle, queremos aprender”, comentó José David, quien recordó que fue un instructor del Sena quien les compartió su conocimiento para sacar a flote el talento.



José David Gamboa, hijo de excombatiente, quien participará en el mundial de rafting 2023. Foto: ARN

En el Mundial de Rafting estuvieron por primera vez en 2019, cuando aún no tenían tanta experiencia, y pese a que en ese momento Colombia no tenía selección oficial, ellos de manera improvisada representaron al país logrando el puesto 13 entre 62 equipos.



Ahora vuelven a esa competencia convencidos de su talento y capacidad para competir contra el equipo con más títulos: Brasil, que por 14 veces consecutivas se ha coronado campeón en este mundial.



“Ya no perdemos contra ellos (Brasil) por minutos ni segundos; les estamos compitiendo por milésimas”, contó José David.



La participación de estos jóvenes en el mundial también fue posible por el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el PNUD, la Embajada de Noruega, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, United States Institute of Peace, la Fundación Compaz, y el aporte de ciudadanos que los apoyaron en una colecta.

