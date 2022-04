Al ser uno de los detonantes del conflicto armado en Colombia, el acceso a la tierra fue uno de los puntos cruciales del acuerdo para acabar la guerra con las Farc.



Y aunque hay fuertes cuestionamientos a los avances en el primer punto del tratado (que propone una reforma rural integral), en los últimos años se han dado pasos en la entrega de predios para que los excombatientes de la extinta guerrilla tengan una vivienda y puedan implementar sus proyectos productivos, que son la punta de lanza para asegurar su reincorporación a la vida civil.



Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que encabeza este proceso, desde la firma del acuerdo en 2016 se han entregado y habilitado 26 predios en municipios de Antioquia, Arauca, Cauca, Cundinamarca, Caquetá, Guaviare, La Guajira, Huila, Meta, Tolima, Valle y Nariño.



Esas propiedades, que suman una extensión de 1.868 hectáreas de tierra, benefician a 2.513 exguerrilleros, el 19,3 por ciento de los 13.000 que se desmovilizaron. Si bien ese porcentaje representa casi la totalidad de excombatientes que viven en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), “aún falta camino para cumplir las expectativas”, de acuerdo con Pastor Alape, delegado de los ex-Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación.



“Esas compras de tierras están orientadas fundamentalmente a la consolidación de los ETCR, es decir, tierras para proyectos de vivienda, pero no concretamente para desarrollo agropecuario en cuanto a la sostenibilidad económica con los proyectos productivos”, dice Alape.



En la otra orilla, el director de la ARN, Andrés Stapper, asegura que los avances no tienen precedentes, sobre todo si se tiene en cuenta que “en la firma del acuerdo de paz no se estableció la adjudicación de tierras ni la construcción de soluciones de vivienda para la población que adelanta su proceso de reincorporación en el país. No obstante, el presidente Iván Duque entendió la importancia de incluir en estos trascendentales temas a las personas para fortalecer su arraigo y los proyectos productivos que adelantan actualmente en diferentes puntos del territorio, y seguir apostándole a la paz”.



Ex-Farc han recibido casi 2.000 hectáreas de tierra para vivienda y proyectos productivos Foto: ARN

Así avanza el proceso

Para cumplir con esto, el Gobierno habilitó tres rutas jurídicas: compra directa de predios, entrega de propiedades extintas de dominio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la llamada Ruta Fiso y Reso. A través de estas rutas se han entregado las 1.868 hectáreas que están aprovechando los excombatientes.



En cuanto a la compra directa, el Gobierno destinó 16.000 millones de pesos, de los cuales a la fecha se han ejecutado 10.042 millones en la adquisición de 13 predios para los antiguos ETCR de Colinas (San José del Guaviare, Guaviare), La Fila (Icononzo, Tolima), Llano grande (Dabeiba, Antioquia), El Estrecho (Patía, Cauca), Mutatá (Antioquia, con dos predios), Charras (San José del Guaviare, Guaviare), La Variante (Tumaco, Nariño, con dos predios), Yarí (El Doncello, Caquetá), Pondores (Fonseca, La Guajira) y La Plancha (Anorí, Antioquia, también con dos predios).



Para el líder de reincorporación Pastor Alape, esos 16.000 millones “no han sido suficientes para la estabilización de los 24 ETCR”, por lo cual los ex-Farc han planteado que se ajuste ese presupuesto.



De acuerdo con la ARN, en la actualidad se avanza en el proceso de compra de 13 predios más para consolidar otros cinco antiguos ETCR ubicados en La Guajira, Arauca, Nariño, Cauca y Caquetá.



Otro punto, agrega Alape, es que en estos avances “no se cuenta a los firmantes de paz que están ubicados en las nuevas áreas de reincorporación (NAR) ni en zonas urbanas, y mucho menos están los cálculos para dotar de tierras a los proyectos productivos”.

Según el más reciente informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, en la actualidad hay 75 NAR en el país, donde vive un tercio de los 10.500 excombatientes que salieron de los Espacios Territoriales.



Resolver qué pasará con esas nuevas áreas de reincorporación y los 3.000 exguerrilleros que se calcula viven allí será una de las tareas de los próximos meses. Más aún si se tiene en cuenta que allí se desarrollan varios de los proyectos productivos de esta población.



Ex-Farc han recibido casi 2.000 hectáreas de tierra para vivienda y proyectos productivos Foto: EL TIEMPO

Proyectos productivos

Según los reportes de la ONU, hasta el 25 de marzo de este año habían sido aprobadas 3.918 iniciativas individuales, que involucran a 4.736 desmovilizados (cerca de 1.100 son mujeres).



A eso se suma el aval a otros 116 proyectos productivos colectivos (de los cuales 57 se ubican fuera de los ETCR) que benefician a 3.855 exguerrilleros. Así las cosas, entre apuestas individuales y grupales, seis de cada 10 reincorporados de las Farc ya tienen un proyecto sobre ruedas, y la mayoría se desarrollan en el campo.



“El censo socioeconómico de la Universidad Nacional muestra que la mayoría de los excombatientes tienen vocación campesina y sus proyectos están centrados en iniciativas agropecuarias. De hecho, más del 80 por ciento de proyectos reclaman tierras, por eso es tan importante que se garantice su acceso”, señala Alape.



Frente a esta situación, el director de la ARN, Andrés Stapper, asegura que el acceso a tierra para la reincorporación es irreversible.



“En menos de una década los avances saltan a la vista, y las acciones puntuales emprendidas en los últimos tres años evidencian el compromiso permanente del Gobierno con los excombatientes con la creación de una robusta política de tierra para la reincorporación que sigue fortaleciéndose a diario, y que está diseñada para presentar resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo. La administración del presidente Duque deja sentadas las bases para que los próximos gobiernos sigan con la tarea de seguir construyendo sobre lo ya construido”, dice el funcionario.



Ex-Farc han recibido casi 2.000 hectáreas de tierra para vivienda y proyectos productivos Foto: ARN

La iniciativa de caficultura que está despegando en el Valle

La firma del acuerdo de paz con las Farc abrió la expectativa entre los excombatientes de esa guerrilla de arrancar una nueva vida lejos de las armas. Al tener un origen campesino, varios de los ex-Farc propusieron iniciativas agropecuarias para lograr su reincorporación económica.



En la actualidad, según cifras de la ONU, hay 168 cooperativas de exguerrilleros en el país y 37 de estas son lideradas por mujeres. Una de estas es la Cooperativa Multiactiva de Los Comunes (Coolmunes), que trabaja desde el año 2018 en 4 líneas productivas en un proceso de reincorporación comunitaria que involucra organizaciones agrarias de la zona rural de los municipios Tuluá, Sevilla, Riofrío y Andalucía.



Según el componente de excombatientes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR, la ganadería, la porcicultura, la apicultura y la caficultura son las apuestas de las 33 personas firmantes del acuerdo de paz que están vinculadas a la iniciativa.

"La línea de caficultura es la que ha tenido mayor desarrollo y la que representa el primer proyecto colectivo de reincorporación de la cooperativa: Un café para la Paz. Esta línea ha permitido el desarrollo de una marca propia ‘Café Venus’, que articula al menos 100 caficultores en procesos de comercialización directa para exportación de almendra verde y para la venta de café tostado y molido en el orden nacional”, dicen los participantes.



Con el apoyo de cooperantes internacionales, oenegés locales y la administración municipal, se cuenta con maquinaria para el proceso de transformación y comercialización de café y el acceso a una sede administrativa, adjudicada mediante contrato de arrendamiento con la Alcaldía del municipio de Tuluá.



“Estas instalaciones permiten dinamizar y fortalecer no sólo nuestra apuesta organizativa sino también articular con otros procesos comunitarias campesinos, ya que el espacio también se comparte con los integrantes del mercado campesino. Hemos gestionado un presupuesto para adecuar las instalaciones y mejorar las condiciones de trabajo de todas y cada una de las comunidades que hacen uso de este espacio que empezó a funcionar en abril de 2022”, cuentan los ex-Farc

