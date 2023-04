Para el 13 de abril está agendada una reunión para realizar el primer balance de los compromisos que pactó el presidente Gustavo Petro con los firmantes del ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas, Meta.



Las cerca de 200 familias que habitan el espacio fueron amenazadas por las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, que les dieron un ultimátum para abandonar la zona. Tras ello, la fecha que habían programado los firmantes de paz para desocupar el ETCR era el 8 de abril.

El presidente Gustavo Petro en Mesetas, Meta. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sin embargo, el jefe de Estado fue al lugar e hizo anuncios en pro de evitar el desplazamiento. Finalmente, tras comprometerse a entregarles tierras propias para sus proyectos, garantizarles una ruta humanitaria y un campamento humanitario en la zona, lo que consiguió Petro fue frenar el desplazamiento por tres meses; aunque visto por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, fueron los firmantes los que lograron convencer al Presidente de que estaban en peligro.



En ese orden de ideas, EL TIEMPO habló con voceros de los firmantes y autoridades locales que manifestaron puntos de vista ante la iniciativa.



El primero lo hizo Yulis Cabana, quien contó que no es un capricho irse del ETCR y que a donde irían -en San Juan de Arama- necesitan “tierras productivas porque un pueblo que no produce, no genera ganancias para el país”. Eso sí, aclaró que la cita que como vocera tuvo con el jefe de Estado dejó un buen sabor, esperando que todo lo que se acordó llegue a un feliz cumplimiento.



No obstante, la solución que planteó Petro tiene unas barreras que deben ser superadas para garantizar su buena ejecución. Para una fuente oficial que no quiso dar su nombre, la primera es que en el municipio al que irán persisten los problemas de extorsión que hay en Mesetas, sumados a los cultivos de hoja de coca y el deseo de los narcotraficantes y disidentes por quedarse con ese negocio.



ETCR Mariana Páez. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Es decir, para la fuente consultada, las 1.400 hectáreas de tierra fértil que Petro dijo que les entregará deberán contar con una estabilidad en materia de seguridad, la cual no es la mejor, pues en diálogo con este medio, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, resaltó que en su departamento hasta la Misión de Desminado Humanitario tuvo que irse por amenazas.



De hecho, Zuluaga manifestó que en cuanto a extorsión, las disidencias le están poniendo precio a la tierra y al ganado, proyectos a los cuales les apostarían los firmantes donde vayan a vivir: Alto Rondón, La Gloria o El Diamante.



La encrucijada también está en Mesetas, pues el alcalde Yonier Flórez manifestó que es triste que se vayan los firmantes, además de que les queda un vacío económico, social y turístico.



Con ese panorama, los firmantes esperan que el jueves se den anuncios en beneficio de su idea de tener tierras propias y de vivir sin estar en medio de grupos al margen de la ley.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

