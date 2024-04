'EPS intervenida o en proceso de liquidación voluntaria no puede suspender sus servicios': Defensor

Representantes de asociaciones de pacientes de las EPS Sanitas y Nueva EPS, así como representantes de ligas de usuarios y la sociedad civil, se reunieron este lunes 8 de abril en la sede nacional de la Defensoría del Pueblo, convocados por el jefe de la entidad, Carlos Camargo Assis.

El objetivo central de la reunión era abordar los temas relacionados con la intervención de estas entidades promotoras de salud.

“Una vez que conocimos los dos procesos de intervención y el de liquidación voluntaria la semana pasada, convocamos este encuentro para escuchar directamente las preocupaciones sobre la prestación precaria de servicios de salud”, explicó el defensor del Pueblo.

En el encuentro, los participantes expresaron dificultades en la asignación y reprogramación de citas médicas, la entrega de medicamentos y la continuidad en los tratamientos, entre otros problemas, que según aclararon, se han presentado antes de las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

“Ninguna EPS intervenida o en proceso de liquidación voluntaria puede suspender sus servicios de salud. No pueden hacerlo en ninguna parte del territorio nacional. No pueden apostarle a la reprogramación de citas, no es conveniente, y, con mucha más razón, no pueden suspender los tratamientos de las personas que afrontan algún tipo de enfermedad, máxime si padecen enfermedades graves, crónicas o huérfanas”, enfatizó Camargo.

El Defensor del Pueblo subrayó la importancia de escuchar a los usuarios en todas las áreas de la prestación de servicios, que deben realizarse en condiciones de calidad.

"Pedimos calma a la ciudadanía ante el proceso de intervención anunciado, y responsabilidad por parte de los actores del sistema. Realizaremos un seguimiento constante de las tutelas y las PQRS de los usuarios para tener una visión clara de la prestación del servicio", agregó.

Camargo Assis explicó que la Defensoría ha activado la ruta de protección y garantía del derecho a la salud en todo el país a través de sus 42 Regionales y su Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. También se ha intensificado el monitoreo y seguimiento a través de su Delegada para el Derecho a la Salud.

