Uno siente mucha tristeza, pero sabemos que la recibimos, no será igual, pero al menos ya sabemos dónde está”, dijo Berta* tras la ceremonia de entrega digna en la que, después de 21 años sin saber de ella, recibió los restos de su hermanita Paola*.



Todavía le dice hermanita porque así la recuerda, ya que Paola tenía 17 años cuando en 2001 la entonces guerrilla de las Farc la reclutó ilegalmente sacándola de su casa. Berta y Francisco*, sus hermanos mayores, no habían vuelto a saber de ella hasta este año.



"Estábamos muy preocupados, la pensábamos mucho. No sabíamos nada de ella, hasta ahora", recuerda Francisco, quien explicó que ellos no sabían en dónde podían encontrar a su hermana, y Berta agregó que en su momento, en medio del contexto en el que vivían, tampoco se habían animado a preguntar, “solo no teníamos razón de ella”.



Paola fue desaparecida en la provincia La Libertad, de Boyacá, en una época en la que el conflicto colombiano pasaba por años críticos. No era poco común que, ante el reclutamiento de un familiar, las familias no intentaran buscar ayuda de alguna autoridad por temor a que algo les pudiera pasar, o porque vivían tan lejos de un centro poblado, sin electricidad y sin teléfonos, que era básicamente imposible para ellos interponer cualquier denuncia.



En el caso de la familia de Paola pasaban ambas cosas. Ellos vivían, y siguen viviendo, en un paraje muy alejado, tanto que incluso para contactarlos y contarles que era posible que un cuerpo no identificado fuera el de su hermana, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tuvo que pedir la ayuda de una tercera persona que tenía un teléfono –pues Francisco y Berta no tienen– y que ella se desplazara físicamente hasta la casa de los hermanos para que pudieran concretar una cita en este proceso de identificación.



Entrega digna en Boyacá Foto: UBPD

En este caso, la identificación y entrega de Paola no se dio por una petición de búsqueda de los familiares, sino porque en el marco de un nuevo proyecto de la UBPD se pudo llegar a la hipótesis de su identidad y confirmarla con la familia.



La ceremonia de entrega digna se hizo en Boyacá, donde sus hermanos recibieron sus restos y la recordaron como la joven alegre y extrovertida que era, aunque también sintieron tristeza de que solo hubieran podido volver a saber de su hermana tras su fallecimiento, y lamentaron que sus dos padres hubieran muerto sin saber nunca qué había pasado con su hija.



“Gracias a Dios ya la trajimos a nuestro municipio, donde ella nació y creció. Al menos tenemos el orgullo de que ella se quedó en el camposanto donde están nuestros padres. Ellos fallecieron del afán de saber que ella estaba muerta; no tuvieron corazón de aguantar sino como un año”, dijo Berta durante la ceremonia de entrega digna.

Una NN en bases de datos

Paola no solo fue desaparecida en el contexto del conflicto, luego de que la reclutó un grupo armado, sino que también estuvo 'desaparecida' en los archivos estatales. En la investigación de la UBPD se estableció que murió en 2003, en medio de un combate entre las Farc y el Ejército. En ese enfrentamiento murieron otras 15 personas, de las cuales siete eran mujeres –tres de ellas menores de edad–.



En ese momento, la Fiscalía hizo el levantamiento de los cuerpos y el Instituto de Medicina Legal hizo las necropsias, pero ante la imposibilidad de identificarlos, los 15 cuerpos fueron inhumados como no identificados en el antiguo cementerio de Yopal, Casanare.



Hermana de la mujer desaparecida durante la entrega digna en Boyacá. Foto: UBPD

Siete años después, en 2010, el ente acusador exhumó los cuerpos y los trasladó a Bogotá porque el cementerio de Yopal iba a convertirse en un parque público y había riesgo de que con las obras las estructuras óseas desaparecieran.



En ese año, Medicina Legal volvió a hacer nuevas necropsias a los cuerpos y cargó la información en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), una plataforma creada en 2007 para sistematizar la información de cuerpos sometidos a necropsias y registrar los procedimientos realizados.



En ese momento tampoco fue posible identificar a Paola. Sin embargo, gracias al proyecto de 'Impulso al proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en Colombia', que la UBPD comenzó a desarrollar en 2019, la Unidad vio que había dos necropsias, una de 2003 y una de 2010, con similitudes que parecían indicar que se trataba de la misma persona: ambas hacían referencia a un cuerpo de sexo femenino, de 1,56 m de altura aproximada y de unos 19 años. A partir del análisis de odontología forense, la información relacionada con el estado de la dentadura de la víctima también coincidía.

"En 2020, el equipo vio que en archivos de Medicina Legal hay una necropsia de 2003 y otra de 2010 sobre el mismo cuerpo, pero no estaba en una misma carpeta. La Unidad analiza esos archivos y encuentra unas coincidencias y empieza a completar la información. Comenzamos a hacernos preguntas sobre el expediente y a ver cómo nos comunicábamos con la que podía ser la familia", detalló Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda.



Al avanzar en su investigación, la Unidad encontró entre los expedientes que una persona que conoció a Paola en las filas del grupo armado se había acercado en 2015 a la Fiscalía y aportó información sobre ella. Esta denuncia permitió que la Fiscalía tomara muestras biológicas a los hermanos de Paola, pero en ese momento el resultado marcó un "mínimo de compatibilidad" y no fue suficiente para poder aproximar la identidad, por lo cual el proceso de identificación fue archivado y el caso se cerró bajo el rótulo de "información insuficiente".



La identificación

Monzón explicó que al principio los datos en efecto eran muy deficientes, pues la familia no había dado mucha información en 2015, cuando por primera vez la Fiscalía les había tomado muestras, y había un teléfono de contacto que no es de la familia, sino de una autoridad del municipio. "Logramos una primera entrevista en 2021 y tras un proceso de construcción de confianza, los hermanos dieron más información sobre ella", contó.



En esta ocasión, ellos hablaron de señales particulares como las características de su dentadura, tratamientos odontológicos a los que había sido sometida, tatuajes y una cicatriz que tenía por una cirugía. Ese análisis detallado, en el que fue determinante el diagnóstico de odontología forense sumado a la investigación extrajudicial, le permitió a la Unidad de Búsqueda concluir que el cuerpo al que hacían referencia las dos necropsias coincidentes era el de Paola.

Entrega digna en Boyacá. Foto: UBPD

Por eso se le pidió a Medicina Legal volver a hacer un cruce de la información genética de los hermanos con su banco de datos, y después de varios meses, se concluyó que coincidían, dijo la directora de la UBPD.



"La vida real del conflicto es que a las familias les arrebatan a su seres queridos, las familias en su contexto tienen mucho miedo y no toman contacto y más bien confían en que de pronto su familiar vuelva o el actor armado se lo devuelva… En este caso, el caso llega a las bases de datos por el levantamiento de cuerpos tras el combate", recordó Monzón al aclarar que no es atípico que los procesos de búsqueda se abran desde la Unidad y no por una petición expresa de familiares.



"La búsqueda nos muestra distintas formas en las que se puede lograr una manera de llegar al familiar. A veces las solicitudes nos llegan porque la familia está organizada, puede movilizarse y acudir ante autoridades; pero hay muchos casos que no son así y nos damos cuenta de que el Estado ha estado muy lejano de las familias y muchas veces ellas no han podido acercarse para apoyar esto", agregó.



Luego de que se determinó con certeza la identidad de Paola, la UBPD volvió a tomar contacto con sus hermanos para acordar la entrega digna, garantizarles condiciones para que viajaran y contarles en detalle qué fue lo que pasó con su hermanita durante estos 21 años.

Hubo dos etapas.



La primera, en Yopal, donde la Fiscalía y Medicina Legal les explicaron cómo se logró identificar a Paola, y la segunda, en un municipio de Boyacá, donde Berta y Francisco querían inhumar a su hermana.



"Pese a tanto temor que nos daba preguntar sobre qué pasó con mi hermanita, hoy me siento más tranquila; la llevamos al municipio, la tendremos más cerca para estar visitándola", concluyó Berta.



María Isabel Ortiz

En Twitter: @MIOF_

