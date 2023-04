En Meta, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó la entrega digna del cuerpo de Ruby Pardo, quien cuando era menor de edad había sido reclutada por la guerrilla de las Farc, y en medio del conflicto se le perdió el rastro.



Esta búsqueda, que logró dar con la ubicación de sus restos, la lideró por 26 años Yolanda Pardo, quien también fue reclutada siendo una niña y ahora es una excombatiente desmovilizada de las Farc.



Yolanda Pardo estuvo en la guerrilla hasta 2017, esta es una de las últimas fotos mientras estuvo en las filas de las Farc. Foto: Archivo Yolanda Pardo

El nombre de Yolanda en la guerrilla fue ‘Julieth María Calderón’, y lo portó por 43 años, desde que ingresó a las filas, cuando tenía 12 años de edad.



Recuerda que entró al 'frente 26' de las Farc buscando a su hermana, quien tenía en ese momento 15 años y había sido ingresada a las Farc en 1989, un año antes que ella.



“Vinieron a la casa, que estaba ubicada en un sitio muy alejado, y aprovecharon para llevarse a mi hermana. Me fui a las filas convencida de que iba a encontrar a mi hermana, ya de ahí atravesé muchas situaciones para llegar donde ella, pasé ríos, montañas, selvas, frío, hambre, fueron dos meses hasta que llegué donde ella”, recuerda Pardo.



Cuando pudo reencontrarse con ella, que en la guerra se llamó ‘Mercedes Calderón’, la abrazó y ella le preguntó por qué se había ido a las Farc: “Yo le dije que era muy grande el amor que yo le tenía y que quería encontrarla, saludarla y estrecharla en mis brazos”.

Pudieron permanecer juntas, en diferentes frentes y unidades móviles de la guerrilla, por unos seis años, pero desde 1996 Yolanda perdió contacto con su hermana. Por eso empezó a preguntar por ella en cada frente o bloque al que llegaba.



Siguió sin saber de ella cuando las Farc se desmovilizaron, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, por lo cual en ese momento decidió anotar a su hermana en los listados de guerrilleros desaparecidos que posteriormente se le entregaron a la UBPD.



Por unos cinco años el proceso estuvo quieto, dice, hasta que un día recibió una llamada en la que le decían que habían encontrado un cuerpo cuyas características parecían coincidir con las de su hermana, y le indicaban que con una muestra de sangre podrían hacer una comparación para determinar plenamente su identidad. Yolanda viajó a Bogotá para esa toma de muestras y meses después recibió la llamada que le confirmó que habían encontrado a Ruby.



“Yo me puse muy feliz de haberla encontrado, así fuera muerta. Haber encontrado a mi hermana para mí es una felicidad inmensa”, recuerda Yolanda, quien meses después recibió el ataúd con los restos de Ruby para darle digna sepultura en un lugar donde puede ir a visitarla.

Mensaje que le dejó Yolanda a su hermana durante la entrega digna. Foto: UBPD

Sobre esta entrega digna, Diana Viveros, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Territorial de la UBPD en Villavicencio, explicó que la entidad “busca a las personas desaparecidas forzadamente, secuestradas, reclutadas, integrantes de la fuerza pública o grupos armados al margen de la ley que desaparecieron durante las hostilidades y de quienes no se conoce su paradero".



Añadió: "Estamos aquí para seguir buscando a los desaparecidos, para garantizar la participación de las personas que buscan como una acción reparadora desde lo que ha roto el conflicto armado en este territorio”.

Yolanda (blusa negra) durante la entrega digna de su hermana. Foto: UBPD

Según la investigación de la UBPD en Villavicencio, se conoció que Ruby falleció en medio de las hostilidades, y que la inhumación de su cuerpo fue en el cementerio municipal de San Juanito, Meta, en febrero de 1997. Y que fue recuperado en noviembre del 2021, en una acción humanitaria en el cementerio por parte de la Unidad. Análisis posteriores de Medicina Legal permitieron confirmar la identidad del cuerpo como Ruby Yaned Pardo Morales.



“La labor de la Unidad de Búsqueda ha sido muy importante para mí porque me dio oxígeno. Me quitó un peso de encima que yo tenía de no saber nada sobre el paradero de mi hermana, por eso estoy muy agradecida con la entidad, porque me ha dado vida y ganas de salir adelante. Ya tengo a mi hermana, ya la puedo visitar y le puedo llevar un ramo de flores azules que tanto le gustaban”, indicó Yolanda.



El 28 de junio de 2022, el Grupo Interno de Trabajo Territorial de Villavicencio de la UBPD se reunió con la familia de Ruby e inició el proceso de participación; finalmente, en marzo de 2023, Yolanda Pardo y su familia recibieron e inhumaron dignamente el cuerpo de su ser querido.

Mensaje a las familias



Yolanda Pardo, ahora como firmante de la paz, tiene un emprendimiento con codornices y gallinas. Foto: Archivo Yolanda Pardo

Ahora, que ya pudo encontrar a su hermana, Yolanda envió un mensaje a las familias que aún siguen buscando a seres queridos desaparecidos: “Quiero decirles a todas las personas que tienen a personas desaparecidas que los busquen. Miren el caso mío, fui guerrillera por 43 años y estuve buscando a mi hermana hasta que la encontré. Les digo a las madres, padres, a todos, independiente de su corriente, búsquenlos, ellos necesitan también un entierro digno”.



Finalmente ella, quien hoy tiene un emprendimiento como firmante de la paz, contó que quiere seguir adelante como civil, pero llamó la atención sobre el asesinato de excombatientes de las Farc.



“Mi nombre es Yolanda Pardo, soy firmante de paz. Nosotros como firmantes tenemos sueños, tenemos metas, tengo un hijo de cinco años a quien quiero dejarle esos sueños, yo quiero seguir adelante con mi hijo y mi marido, tengo sueños, esperanzas y metas para dejarle a mi hijo”.

