El mensaje de la Corte Penal Internacional / Análisis

Con todos los problemas y precariedades que nos siguen golpeando como Estado, Colombia acaba de pasar una semana de esas en las que se demuestra que aún las más duras realidades pueden cambiar, y para bien.



El sábado 23 de octubre vimos la caída de ‘Otoniel’, uno de los más poderosos capos del narcoconflicto, quien había logrado sobrevivir a una década de intensa persecución y era tal vez el último heredero de los poderosos jefes paramilitares que en otras épocas mandaban sobre vidas y haciendas en regiones enteras. Ese golpe, al que se llegó gracias a esfuerzos acumulados de años, coincidió con la llegada al país de Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional.



Y claro que es cierto que ya hay una larga fila de ‘Chiquitos malos’ y otros matones buscando suceder al capo caído, y que la sola captura o muerte de un ‘lord’ de la guerra no va a ser suficiente para rescatar a los miles de colombianos que malviven bajo su terror y su economía del crimen.



Pero el fin de la carrera criminal de ‘Otoniel’ muestra también que no hay intocables y les notifica a sus émulos –‘Iván Márquez’, el ‘Paisa’ y los otros– que tarde o temprano le verán la cara a la justicia. Esa era una certeza que no existía en la Colombia de comienzos de la década pasada, cuando arrancó la Corte Penal Internacional y cuando el país entró a la llamada ‘lista de Observación’: naciones desgarradas por la guerra en las que la existencia formal de las instituciones de justicia no garantizaba necesariamente que los responsables de crímenes atroces serían capturados y procesados.

Colombia y la CPI firmaron acuerdo. Foto: Presidencia

Desde entonces mucha agua ha corrido en nuestro conflicto interno. Se desmontaron los grandes grupos paramilitares y nació la jurisdicción de Justicia y Paz, nuestro primer y poco valorado –a pesar de resultados que aún hoy son un hito en materia de verdad y avances judiciales– experimento de justicia transicional. Basta con recordar que de las confesiones de los ‘paras’ ante Justicia y Paz salieron los procesos de la ‘parapolítica’, que pusieron tras las rejas a poderosos caciques electorales, entre ellos varios expresidentes del Congreso. También se les puso fin a 50 años de guerra con las Farc y de ese proceso de negociación política salió una nueva Justicia Especial para la Paz. La JEP empieza hoy a mostrar resultados y tiene, tras el espaldarazo que le dio la Corte Penal Internacional, la obligación de sobreponerse a las malquerencias políticas (incluso las propias) y hacer justicia demostrando que, al contrario de lo que dicen sus críticos, su norte son las víctimas y no la comodidad de los antiguos victimarios.



La levantada de la ‘matrícula condicional’ en la que nos tenía desde hace 17 años la CPI también obliga a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia a acelerar los procesos que siguen o volverán a la órbita de la justicia ordinaria (eventualmente, los de muchos militares procesados por los ‘falsos positivos’).



Y, en todo caso, como lo ha advertido el fiscal Khan en varios escenarios, el cierre de la observación no implica que la Corte no pueda volver a ver lo que pasa en Colombia. Y debería hacerlo, pero en contexto: mirando hacia Venezuela, país con el que compartíamos lugar en la lista de Observación pero en el que, a diferencia nuestra, no hay independencia judicial ni intención de investigar los graves crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, así como su sociedad criminal con el Eln y disidencias, los grupos que siguen cometiendo graves infracciones al DIH en territorio colombiano.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET