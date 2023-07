Como máximo cabecilla del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, aceptó haber perpetrado todo tipo de crímenes en el oriente del país, donde varias familias recibieron mensajes de que sus seres queridos habían sido desaparecidos, secuestrados y torturados hasta morir.



En total, una reciente sentencia de un juez de Villavicencio, conocida por EL TIEMPO, recoge los nombres de los 83 asesinatos de la estructura bajo el mando de Rendón, cometidos entre los años 2002 y 2004.



A la zona, ‘Don Mario’ —hoy preso en Estados Unidos— llegó en 1994 por orden del exparamilitar Vicente Castaño, quien le encomendó monitorear los cultivos de coca en Puerto López y San Martín, Meta, y terminó creando el grupo armado que se disputó el territorio con otros criminales.



Así, en el fallo se leen los crueles relatos de testigos y los informes policiales y de Medicina Legal elaborados en Villavicencio y municipios aledaños, lugares donde paramilitares delinquieron muchas veces de noche y bajo circunstancias en las que quisieron desmarcar a las Auc de todo acto.



Daniel Rendón, alias don Mario, tiene tres investigaciones por narcotráfico y terrorismo. Foto: Policía Nacional

Uno de los casos más graves es el asesinato de dos menores de edad en 2003. Ocurrió en San Juan de Arama, Meta, donde una noche de julio ambas fueron asesinadas con armas blancas por ser novias de otro paramilitar y de un policía, crímenes que quisieron pasar como un problema personal usando esas armas, y no como un hecho atribuible al bloque Centauros.



En total, la condena contra ‘Don Mario’ en calidad de coautor por ser el jefe de la estructura fue de 36 años de prisión y 12.060 salarios mínimos mensuales por 14 delitos. Por eso, entre el horror que este hombre ordenó desplegar en el Meta hay desplazamientos, robos y asesinatos. Esas tres situaciones las vivió la familia de José Fernando Jaimes, a quien hombres mataron en noviembre de 2003, en Guamal.



En la madrugada del lunes 23 de abril de 2018, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario fue embarcado en un avión hacia Estados Unidos. Foto: Interpol

También era de noche, y él estaba en el parque del pueblo junto a su novia, cuando llegaron personas que le dijeron a Jaimes que se lo llevarían donde alias Negro. Minutos después, otra persona se le robó la moto, y a la novia le dijeron que su pareja volvía pronto. No regresó. José Fernando apareció muerto al otro día y los delincuentes habían hecho todo lo posible para no alertar a sus familiares.



Resulta que antes de ir al parque, fueron a la finca donde vivía su mamá y les cortaron la luz, impidiéndole luego comunicarse con su hijo. Los padres no denunciaron el crimen porque fueron amenazados.



La sentencia también describe cómo fueron los últimos instantes entre las víctimas. En junio de 2002, 10 hombres con armas de largo alcance llegaron hasta El Dorado, Meta, a llevarse a Luis Eduardo Galindo, quien durante el recorrido con los delincuentes se encontró con sus hijos.



“Pidió permiso para saludarlos y decirles que se dirigieran a casa de su hermana hasta cuando él regresara, sin embargo, a partir de ese instante no volvieron a tener noticia de su padre”, se lee en el fallo. Frente a este crimen, un postulado de Justicia y Paz dijo que lo mataron por ser un supuesto informante de las Farc.

La extorsión también primó en esa época, pues en otro hecho tres personas fueron desaparecidas en fosas comunes luego de ser secuestradas entre Villavicencio y Granada. Por liberarlos, hombres que se identificaron como de las autodefensas le pidieron a una de las esposas 100 millones de pesos, pues sospechaban que uno de ellos era guerrillero. Al final, los mataron.



Otra práctica evidenciada fue el reclutamiento forzado de menores de edad que se dio en el Meta, pues incluso un joven que había logrado escaparse de un bloque, dos años después —en 2003— fue reclutado por otro, hasta que fue capturado.



Por último, el expediente deja ver que a un hombre que los paramilitares habían inhumado en una fosa, cuatro días después los mandos superiores ordenaron exhumar su cuerpo para hacerle una tanatopraxia con ayuda de un empleado de una funeraria, al que se llevaron a la fuerza hasta zona rural de San Martín. El cuerpo fue abandonado y el dictamen de Medicina Legal arrojó “adulto joven encontrado en vía pública, descuartizado, degollado y con cavidades torácicas y abdominales abiertas”.



Todos estos crímenes fueron aceptados por ‘Don Mario’ en una sentencia anticipada que se suma a los otros procesos por los que tendrá que responder una vez llegue a Colombia desde Estados Unidos, país al que hace pocos días le escribió una carta pidiendo que lo dejen trabajar para reducir su pena por narcotráfico.



CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

