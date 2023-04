Luego de su posesión, que tomó varias semanas, Luz Janeth Forero, nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), creada con el acuerdo de paz para buscar a más de 104.000 personas que desaparecieron en el conflicto, habló con EL TIEMPO de los retos y avances en esa búsqueda, y el respaldo que requieren de otras entidades del Estado.



¿Cómo recibe este cargo?​

​

Me parece un importante momento de mi vida profesional en el que puedo aportarle a este cargo un gran conocimiento, experiencia, sensibilidad y, sobre todo, una gran pasión sobre el afrontamiento del conflicto y lo que viene en el posconflicto. Entonces para mí es muy emocionante, pero también resulta un compromiso de vida al final de mi vida profesional.



La Unidad tiene un universo estimado de 104.000 desaparecidos en el conflicto, ¿cómo explicar esa magnitud?



Para mí es importante señalar que un dato siempre es una historia que hay que contar, he trabajado toda la vida con datos y el enfoque que siempre he querido manejar es ese. Para nosotros este universo de búsqueda es nuestro objetivo central. Es importante que la ciudadanía empiece a comprender lo que significa la UBPD, es una institución reparadora a partir de la búsqueda de personas que están desaparecidas, y para las familias buscadoras, que han dedicado toda su vida a esto, que encuentren en la Unidad ese apoyo institucional. Pero también que la ciudadanía en general entienda que el proceso de búsqueda es una apuesta de país en el marco del proceso de paz.



¿Es diferente el universo de desaparecido a las solicitudes de búsqueda en las que trabajan?



El universo proviene de múltiples fuentes y de esa recolección histórica de instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal y de organizaciones sociales que han entregado información para construir ese universo, pero, desde el actuar de la Unidad, más de 8.000 solicitudes se han recogido y muchas ni siquiera estaban en esa base de datos del Estado. Entonces un componente es el dato que hace parte del universo y otra cosa son las solicitudes que se derivan de las familias.

Su posesión se citó ante el Presidente en Sevilla, Valle del Cauca, con miles de personas de la comunidad, pero al final Petro no llegó, ¿cree que eso de un mal mensaje de parte del Gobierno a las víctimas?



Yo creo que sí había una gran esperanza de las organizaciones de personas desaparecidas, de las familias buscadoras, de que el Presidente hiciera un acto de respaldo haciendo la posesión de manera directa, entonces creo que sí nos deja un sin sabor, y no a mí, sino a las organizaciones de víctimas que estaban esperando ese respaldo contundente desde la cabeza de este país frente a lo que significa la búsqueda de las personas desaparecidas. Creo que hubiese sido esperanzador y tranquilizador para las organizaciones que el Presidente hubiese hecho directamente la posesión como un acto simbólico y de reconocimiento.



Luz Janeth Forero, nueva directora de la UBPD, tuvo que ser posesionada sin la presencia del presidente Gustavo Petro.

La búsqueda de los desaparecidos se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo ayuda esto a impulsarla?

En primer lugar es seguir manifestando una voluntad política de largo alcance. Lo segundo,es convocar a toda la interinstitucionalidad del Estado en el esfuerzo de búsqueda, porque la Unidad nace como una instancia de carácter operativo con unas metodologías, pero falta mucha más articulación y que cada institución entienda que puede aportar algo a la búsqueda; y, lo tercero, algo que viene definido en un Plan de Desarrollo también garantiza la disponibilidad presupuestal que se necesita para la búsqueda.



Había sido una queja constante de la UBPD la falta de articulación con otras entidades, ¿cómo mejorar esto?

​

Como el proceso de búsqueda es un proceso interinstitucional, mucha de la gestión que tiene que hacer la Unidad de Búsqueda pasa por cómo buscamos fortalecer los procesos de Medicina Legal, pero también los recursos que necesita para poder responder a esta demanda enorme. Surgen obligaciones que no pueden asumirse con la misma estructura institucional, con los mismos recursos, con el mismo talento humano. También es muy importante todo el apoyo que puede dar la comunidad internacional a ese fortalecimiento a Medicina Legal para terminar la primera parte del proceso que tiene que ver con la identificación: la Unidad recupera, pero la identificación la hace Medicina Legal.

Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Una crítica a la Unidad ha sido que no se ven tantas recuperaciones, ¿cómo van a mejorar esto?

​

Sería injusto no reconocer el enorme trabajo que ha realizado la Unidad en estos cinco años sobre todo para crearse como institución. Yo encuentro una unidad muy sólida, no solo en la estructuración sino también en el talento humano interdisciplinario y comprometido con la misión de la búsqueda. Ese era el momento que había que vivir. Este segundo momento estará muy enfocado al resultado y a lo que haya que hacer para la recuperación y la identificación efectiva, y para terminar el ciclo con la entrega digna de las personas a las familias buscadoras. Creo que este debe ser el quinquenio de resultados y no es una obsesión por el resultado en sí sino por lo que significa: aliviar una espera, aliviar un sufrimiento, devolver esperanza.



Uno de los compromisos del acuerdo de paz firmado con las Farc es que entreguen a quienes desaparecieron, ¿eso cómo va?

La Unidad, desde un punto de vista casi que pragmático, tiene que tratar de incorporar a los procesos de búsqueda a todas las fuentes posibles. Ya ha avanzado en estas conversaciones con exmiembros (de las Farc) y hay rutas definidas para esas búsquedas, pero no solo con este actor, con otros también. En este quinquenio vamos a tener total apertura a esas conversaciones a veces difíciles que hay que tener con distintos actores porque el propósito es fundamental, y nosotros que somos un mecanismo humanitario tenemos mucha más flexibilidad para desarrollar todas estas conversaciones que conduzcan a tener información que nos lleve a la búsqueda.

¿Cómo pueden acercarse a la unidad las personas que están buscando a un ser querido y no han tenido respuesta?

​

Uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer en estos años es seguir posicionando la Unidad y tener unos ejercicios pedagógicos muy amplios con la ciudadanía a todo nivel. Pero también hemos insistido en la necesidad de generar autogestión, de poder entregar información a través de mecanismos que no son los normales como los PQR o derechos de petición, que terminan siendo muy engorrosos y burocráticos, sino cómo logramos entregar herramientas tan ágiles que las personas las puedan consultar de manera directa y puedan ir teniendo tranquilidad sobre el avance de sus procesos. También claramente decir que la Unidad está en muchas partes, tenemos 23 puntos en todo en el país, que tienen que ser más, otro de los compromisos es ampliar la cobertura territorial.



¿La Unidad tiene la responsabilidad no solo de buscar a las personas sino decir qué pasó con los desaparecidos de Colombia?

​

Por supuesto, parte de ese proceso sanador obviamente es la identificación y la entrega, pero también la verdad como elemento fundamental. Dentro del mandato de la Unidad obviamente está hablar sobre lo acaecido, poder contar de manera clara y transparente qué pasó, hay un compromiso con la verdad, que es intrínseco a la búsqueda.

