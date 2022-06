Gustavo Petro ha dicho que está abierto a un diálogo de paz con la guerrilla del Eln, algo que estuvo en el congelador durante casi todo el gobierno de Iván Duque, pero a lo que el propio grupo ilegal se refirió este domingo, al expresar mediante un comunicado su disposición a continuar la mesa de conversaciones.



El Eln dijo que tienen disposición para avanzar en conversaciones de paz siempre y cuando el presidente electo emprenda varias reformas económicas y sociales que el grupo armado ilegal considera "urgentes", como la “inclusión política y económica, una economía soberana sin depredación, y una nueva doctrina de seguridad y derechos humanos", según su comunicado.

¿Qué tan viable es esto? Para Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el terreno está abonado.



En primer lugar, dijo que el Eln se ha mantenido firme en pedir continuar con los diálogos, pese a las críticas de la sociedad civil y el actual gobierno, y ha sido enfático en que haya participación de la sociedad civil, se discuta el tema energético y se considere a las zonas apartadas y pobres del país. “En ese sentido, creo que Petro tiene todas las posibilidades de sentarse a negociar, pues comparte preocupaciones por la pobreza, la desigualdad, la transición energética e incluir a territorios sin voz”.



Para el investigador, aquí no habría un otrosí al acuerdo de paz con las Farc, “sino que Petro pondría a gente que conozca del asunto y exigirá resultados”. Por último, expuso que como punto de partida debe considerarse un cese de fuego y que el papel de la comunidad internacional ha demostrado ser fundamental en las negociaciones y el posconflicto, por lo que sería un error dejarla por fuera.

Por su parte Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que toda negociación debe buscar el beneficio de las víctimas, “también debería existir una inhabilidad para que no haya aprovechamiento político de la paz y que los negociadores designados por el entrante gobierno no tengan la posibilidad de aspirar a cargos públicos por un tiempo para no enturbiar ni politizar los mismos”.



Herrera añadió que deberá definirse “una hoja de ruta que tenga presente tiempos para que las negociaciones no se extiendan de manera indefinida y que existan condiciones fundamentales como cese al fuego, la suspensión de hostilidades y no agresiones a la sociedad civil”.



Hay que recordar que el gobierno actual puso freno a los acercamientos con el Eln en 2019, tras el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, ocurrido el 17 de enero de 2019 y que cobró la vida de 23 personas y dejó casi 100 más heridas; la mayoría de ellos, jóvenes cadetes que realizaban su formación como oficiales de policía.

Tras ese hecho, Iván Duque reactivó las órdenes de captura en contra de los 10 negociadores de la guerrilla que estaban en Cuba, que se ha negado a extraditarlos por los protocolos firmados cuando se iniciaron las conversaciones.



En campaña Petro se refirió a esos protocolos y dijo que deben cumplirse, y en su programa de gobierno se menciona explícitamente que retomará las negociaciones con el Eln “para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”.



