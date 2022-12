El senador Iván Cepeda aseguró que la negociación de paz con el Eln está ‘ad portas’ “de comenzar el análisis del primer punto de la agenda”, lo cual, en su criterio, es un paso significativo en el proceso.



(Lea: En Bolívar fue hallado cuerpo de excombatiente de las Farc asesinado)



“Son una organización de la que se ha dicho que era imposible negociar y lo que en otro momento tomó meses e incluso años en esta oportunidad se ha hecho en 20 días”, dijo Cepeda en una entrevista dada a Confidencial Colombia.



(Lea: Un exjefe paramilitar y tres extraditables se unen a mesa penitenciaria de paz)

El senador dijo en la entrevista que se acordó que las partes solo van a hablar de temas que se hayan tratado en la mesa, aunque adelantó un criterio suyo: “por qué no podría haber una convención nacional; por qué no sentar a todos los sectores de la sociedad colombiana a hablar; a concertar una serie de asuntos que son fundamentales para el país, nada lo impide”.



Cepeda apuntó que la negociación se adelanta con una delegación del Eln como un todo y no por frentes y reiteró que Venezuela cumple un país de garante, más no de tercero, por lo que no puede involucrarse en esa negociación.



(Lea: ¿Cuál es la diferencia entre gestores de paz y voceros de paz?)



“Es una negociación, repito, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en la cual hay unos países garantes, como Noruega, Cuba, Venezuela y México y Chile, y eso es, no hay más”, dijo al medio de comunicación.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia