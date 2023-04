Este lunes, durante el foro ‘El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de paz’, víctimas del conflicto armado conversaron sobre cómo se han garantizado sus derechos, los retos y deudas para la reparación y su rol en la construcción de paz y transformación del país.



Al comienzo del evento, Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, entidad que organizó el evento, enfatizó en que “el Estado todavía no llega a muchos territorios golpeados por el conflicto armado” por lo cual es necesaria una reflexión sobre cómo contrarrestar la desigualdad que viven las víctimas.

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, en un foro por el día de las víctimas. Foto: Unidad de Víctimas

De acuerdo con Tobón, “se requerirán muchos gobiernos comprometidos con la paz y las profundas transformaciones que tenemos que emprender para contrarrestar la desigualdad en un país que requiere muchas inversiones”.



Así mismo, destacó que “la historia de las víctimas es muy importante, porque es reconocer lo que la guerra le hace a los cuerpos, a un país, y lo que no le puede suceder a más colombianas y colombianos”.



Luego comenzaron los paneles del foro, que contaron con la participación de diversas víctimas. Sara Morales, integrante de la Corporación Rosa Blanca, indicó que un reto para la atención de las víctimas es su poca visibilidad, “el reto más grande que las víctimas y las organizaciones de víctimas tenemos es que no se nos considere como sujetos pasivos o receptores, sino también como sujetos activos, constructores de vital importancia de paz en los territorios”.

Así mismo, mencionó que hace falta una rehabilitación integral, “a las víctimas se nos ve como los que piden y los que necesitan, pero en los acuerdos de La Habana nunca se tuvo en cuenta a las víctimas, quienes construyeron este tema de la paz fueron los actores armados. Somos las víctimas directas del conflicto en los territorios quienes conocemos el dolor de esa violencia, es un reto grande para todas las organizaciones de víctimas que se nos empiece a ver como constructores de paz, no solo como receptores de una política”.



Por su parte, Francisco Pedraza, representante de la organización Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, habló sobre el poder transformador y constructor de paz que tienen las víctimas. “Desde el momento del hecho victimizante adquirimos unas habilidades, un proceso resiliente. Muchas veces se estigmatiza a las víctimas por un sentimiento de odio hacia nuestros victimarios, el hecho transformador es que no porque no vamos a perder tiempo con esos sentimientos negativos. Al contrario, tenemos un anhelo de paz y queremos transformar nuestra posición de víctimas a ser abanderados de la paz”.



Pedraza también enfatizó en la importancia de que se conozca más sobre la historia del conflicto y de las víctimas. “Colombia es muy insensible, la sensibilización debe comenzar desde la academia y que nosotros las víctimas podamos hablar con los jóvenes, que ellos conozcan el dolor de las víctimas y cómo fueron los procesos que tuvimos que vivir para hacer memoria y que ellos conozcan el poder transformador que tenemos las víctimas”.



Asistentes al foro ‘El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de paz’, realizado el 10 de abril de 2023 Foto: Unidad de Víctimas

Durante el foro, que se realizó en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, que se rememora cada 9 de abril, también se habló de los retos para la política de víctimas, la consolidación de la “Paz Total” y la respuesta institucional para atender y reparar a las víctimas.

Sobre los retos, Jorge Garay, integrante de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, comentó que como sociedad, Colombia no ha sido capaz de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y tampoco les ha dado una verdadera reparación integral de las víctimas.



Así mismo habló de la necesidad de pasar de un enfoque asistencialista a buscar “el restablecimiento de proyectos de vida consistentes y coherentes con la voluntad de las propias víctimas. Las soluciones duraderas son garantizar las condiciones materiales, sociales, simbólicas y morales para que las víctimas puedan rehacer nuevos proyectos de vida acorde a sus condiciones actuales, anhelos y sentimientos. Esta es una tarea que no puede hacer solo el Estado, debe ser en una relación estrecha con la población víctima, que es constructora de paz”.

