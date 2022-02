La exclusión del sistema de Justicia y Paz es una sanción al incumplimiento por parte de los comparecientes y, por ello, la medida no debe aplicarse a postulados que al parecer fueron víctimas de desaparición forzada.



Así lo concluyó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, tras analizar una petición de la Fiscalía que pedía excluir del proceso a un compareciente que no ha podido localizar y quien habría sido desaparecido.



En el caso, en lugar de excluir al postulado, la Sala exhortó a la Fiscalía a investigar para localizarlo con el fin de esclarecer su aparente desaparición forzada, o determinar si en realidad voluntariamente está renuente a comparecer.

Se trata del caso de Mario Molina Mosquera, un exsargento segundo del Ejército que, según la investigación, integró al mismo tiempo las Auc desde 1999, tras ser contactado por Jorge Iván Laverde Zapata alias Iguano, otrora comandante del Bloque Frontera de Norte de Santander. En las Auc, según la Fiscalía, desarrolló las actividades en el frente Fronteras en labores de inteligencia, logística y adquisición de material de guerra e intendencia hasta julio del año 2000.



En esa fecha fue trasladado a la Brigada 13 en Bogotá, de donde renunció en septiembre de ese año para, un mes después, vincularse "formalmente en las Auc", en donde estuvo, bajo distintos mandos, hasta el 27 de febrero de 2002, cuando fue capturado, lo que luego permitió una condena por 25 años de cárcel.



En las filas paramilitares se desempeñó como reclutador y comandante de un grupo de 50 hombres, por orden de Miguel Arroyave Ruiz, en la zona de la Sabana de Bogotá.



El hombre fue posteriormente postulado a Justicia y Paz pero, pese a que desde 2007 se comunicaron al menos tres llamados para que diera su versión libre, no se pudo establecer su paradero.



En medio de los actos que la Fiscalía realizó para tratar de encontrarlo, se determinó que en marzo de 2014 su esposa había formulado una denuncia por la desaparición forzada del hombre que, dijo se concretó desde el 19 de marzo de 2014 en la ciudad de Cúcuta. Tras múltiples oficios más, la Fiscalía concluyó que el exparamilitar estaba "desaparecido forzosamente pero no hay decisión de fondo en justicia ordinaria en ese sentido".



En el proceso de solicitud de exclusión del postulado, la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía e indicó que se reúnen las condiciones normativas para sacar al hombre. Incluso su defensa pidió lo mismo señalando que se "evidencian situaciones previas a la denuncia por desaparecimiento en que el ente Fiscal lo intentó ubicar, y desde el año 2014 no se ha tenido noticia del postulado".

La decisión de la Sala

Frente al caso, la Sala de Justicia y Paz indicó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y esclarecer todos los delitos sin distinción de quién es la víctima que, en el caso, es un desmovilizado del bloque Centauros de las Auc.



"Así, aunque objetivamente estuviera claro que MMolina Mosquera hubiere sido renuente a comparecer al proceso de Justicia y Paz, su inasistencia está justificada en la ausencia de voluntad, merced a su desaparición forzada e indefinición de su caso por desidia investigativa, lo que, como viene de verse, no encuadra en el parágrafo Io del artículo 11 A de la Ley 975 de 2005, ni permite la imposición de la respectiva sanción o exclusión del trámite transicional", se lee en la decisión.



La Sala añadió que la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía conoce de tiempo atrás de la desaparición del hombre "y no se ha esforzado en desentrañar los supuestos tácticos e individualizar a los responsables".



Citó también que antes del reporte de su desaparición el postulado había manifestado su voluntas de cumplirle al sistema de justicia, lo que quiere decir que él no había exteriorizado una voluntad de ser renuente.



Por eso, además de rechazar su exclusión, la Sala exhortó a la Fiscalía para que realice los actos de investigación necesarios para localizar a Mario Molina Mosquera, alias Sargento, para bien esclarecer su desaparición forzada o determinar si voluntariamente está incurso en alguna causal de exclusión.

