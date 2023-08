Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un flagelo al cual Colombia aportó, en medio del conflicto armado, más de 103.000 víctimas. Por eso el acuerdo de paz, firmado en 2016, creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad extrajudicial y humanitaria cuya labor es la búsqueda de estas personas.



(Le sugerimos leer: Por duodécimo año, premiarán a líderes y defensores de derechos humanos en Colombia)

La directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, explicó que la labor de la entidad es intentar “darles alivio a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos”.



(De seguro le interesa leer: Condenan a oficiales de la Policía que obligaron a cadetes a prostituirse)



En sus primeros cinco años, la UBPD consolidó un universo de personas desaparecidas que hoy llega a 103.955, algunos son casos de varias décadas. “Como Estado tenemos la obligación de darles una respuesta”, explicó Karen Quintero, antropóloga forense de la Unidad, quien recordó que lo extenso que ha sido el conflicto armado en Colombia le añade complejidad a la búsqueda.



“En la Unidad tenemos solicitudes antiguas de 1972, y cuando nos preguntamos 50 años después cómo vamos a buscar esa persona, nos toca reconstruir, con relatos, el pasado, y muchas de las personas que podían aportar información han fallecido y esas piezas del rompecabezas están faltantes”, aseguró Quintero, quien puso de presente la magnitud del trabajo que la búsqueda de desaparecidos representa en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

El valor de recuperar e identificar los cuerpos se traduce en la tranquilidad de las familias. Foto: UBPD

Ya son 929 los cuerpos recuperados

Por el momento, la UBPD ha establecido 29 planes regionales de búsqueda en zonas delimitadas, de aproximadamente 47.783 personas. Adicionalmente, la UBPD ha recibido 28.815 solicitudes de ubicación y búsqueda de cuerpos.



(Le sugerimos leer: Defensor Carlos Camargo: 'No podemos minimizar el riesgo de violencia en elecciones')



Estas labores ya han dado resultados, y la Unidad ya ha recuperado 929 cuerpos, y ya fueron entregados dignamente a sus familias los restos de 196. Incluso, se ha logrado encontrar con vida a 16 personas.



“Pero estamos en la contrarreloj”, reiteró la antropóloga Quintero, pues, de un lado, se van muriendo las personas que tienen la información sobre los desaparecidos, o de quienes se podría obtener el perfil genético para identificarlos; y del otro, porque los cuerpos se van descomponiendo, lo que limita la posibilidad de identificarlos aun cuando son exhumados.

Facebook Twitter Linkedin

Karen Quintero, antropóloga forense. Foto: UBPD

“Llegar a las ubicaciones a veces es muy difícil y no podemos garantizar llegar a tiempo. En 2017 me sucedió, en un trabajo con la Fiscalía: luego de 7 horas de caminata encontramos una fosa en una vertiente de dos montañas. Del cadáver solo se habína conservado un fragmento de un cinturón plástico y unas botas de caucho. Todo el cuerpo estaba degradado, solo había pequeños fragmentos de hueso dentro de la bota”, contó Quintero.



De hecho, la antropóloga reconoció que “la realidad es que muchos cuerpos no podrán ser encontrados, y no es solo por nuestra limitada capacidad humana; por más que contraten personal, siempre vamos a ser insuficientes ante la catástrofe humana que ha sucedido”.



(Le sugerimos leer: Por el ‘cartel de la toga’, Procuraduría llamó a juicio al excongresista Julio Gallardo)



Aun con estas dificultades, Quintero dijo que los diversos integrantes de la UBPD están trabajando en una maratón. “Es un trabajo de hormigas, de poco a poco, y trabajando con las uñas, para reconstruir la verdad, para que las familia sepan qué pasó”, concluyó.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la UBPD lanzó esta semana la estrategia ‘El camino de la búsqueda’, con la cual se busca visibilizar miles de historias de las personas desaparecidas a través de las voces de sus familiares.



(Lo invitamos a leer: Emilio Tapia no debe tener condiciones especiales de detención: CEJ)



Como parte de esta estrategia, habrá una exposición fotográfica itinerante que recorrerá 23 municipios del país y su apertura al público comenzará en la plazoleta principal del parque Bicentenario, de Bogotá.



María Isabel Ortiz

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET