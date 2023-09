En la mañana del 16 de septiembre de 2023, Willy* concluyó la búsqueda de su padre, Gildardo de Jesús Restrepo Arango, luego de 17 años de ausencia, cuando él huyó de Titiribí, en el suroeste de Antioquia.



La desaparición de Gildardo en 2001 dejó una serie de preguntas sin respuesta y un dolor profundo en el corazón de su hijo, quien ahora, a sus 32 años, llevó a la iglesia de Titiribí, dentro de un cofre, los restos de su padre.

Hijo recibió el cuerpo de su padre en Titiribí luego de 17 años. Foto: UPBD

En 2001, Gildardo huyó de ese municipio antioqueño debido a la violencia del 'Frente Suroeste' de las Auc, que lo incluyó en un panfleto con una amenaza de muerte. En su desesperación por salvarse, Gildardo cortó todos los lazos con su familia, su pueblo y con su propio hijo.



Luego de décadas de búsqueda sin saber nada, la familia de Gildardo acudió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad extrajudicial encargada de la búsqueda de los desaparecidos que dejó el conflicto armado.



Finalmente, la UBPD pudo ubicar los restos de Gildardo y en un acto solemne, hizo entrega de estos a su familia. Al evento acudieron familiares desde Cali, Entrerríos, Venecia, Bolombolo y del mismo Titiribí.



"Se hizo entrega de su cuerpo y con esto se da un paso a la reparación y el derecho a la verdad que esta familia tiene", dijo Gloria María Araque coordinadora de la UBPD en Medellín.



En la iglesia, las lágrimas fluyeron cuando las hermanas de Gildardo observaron una foto de él en su juventud, en el parque de Titiribí. Ahora se reunieron nuevamente para despedirlo, y aunque hubo alegría por encontrarlo, también se sintió tristeza por saberlo fallecido.

Cierre de un capítulo

Hermana de Gildardo en Titiribí. Foto: UBPD

"Me siento bien porque antes pensabamos 'dónde está Gildardo'. Ahora, no está con vida pero sí lo está en nuestro corazón", dijo su hermano Luis Alfonso Restrepo.



Así mismo, Flor María Restrepo, otra de sus hermanas, añadió: "Sentimos un descanso después de tantos años sin saber de él. Fue una lucha larga con el sufrimiento de toda la familia durante cada noche por conocer su paradero".



Gildardo se vio obligado a abandonar su vida en Titiribí debido a las amenazas paramilitares y se trasladó a Ciudad Bolívar. A lo largo de los años, mantuvo un contacto esporádico con su familia, pero en 2006 desapareció sin dejar rastro.Su madre falleció esperándolo, sus hermanos no volvieron a verlo, y su hijo Willy creció sin respuestas.

En 2020, una hermana de Gildardo le pidió a la #UBPD que buscara a su hermano. Fueron ella y Willy quienes aportaron sus muestras de ADN que luego permitieron confirmar la identidad.



El proceso para encontrar a Gildardo comenzó en 2020, cuando una de sus hermanas buscó la ayuda de la UBPD. Willy y ella proporcionaron muestras de ADN que finalmente confirmaron la identidad de Gildardo.



Su cuerpo había sido encontrado en abril de 2013, en el municipio de Santuario, Risaralda, al parecer, víctima de un grupo paramilitar. Tras una exhaustiva investigación humanitaria y una identificación positiva, Gildardo finalmente regresó con su familia.



Ahora, Willy por fin sabe dónde descansa su padre, pues el cuerpo de Gildardo fue puesto en un osario del Pabellón San José, del Cementerio Ángel del Silencio de Titiribí.





*Nombre cambiado por la UBPD por seguridad de la persona.

