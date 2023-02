Tras cinco años en el cargo, el próximo 19 de febrero terminará el periodo de Luz Marina Monzón como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Antes de su salida, habló con EL TIEMPO sobre los avances que se lograron en los primeros cinco años, de los 20 que tiene la Unidad, y sobre los desafíos que enfrentará el nuevo o nueva directora de esta entidad extrajudicial, encargada de buscar a los más de 100.000 desaparecidos que ha dejado el conflicto armado.



¿Qué balance hace de los 5 años que estuvo frente a la Unidad?



Muy positivo. Haber asumido el problema en las dimensiones del problema, es decir, no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos de quiénes son los que estamos buscando, cuáles son las comunidades que han sido afectadas por la desaparición, cuáles son los lugares y contextos donde nosotros tenemos que buscar a los desaparecidos, y recoger todo eso en una metodología de investigación y de búsqueda, me parece que para las condiciones en que la entidad ha tenido que implementarse, es un logro muy importante y lo digo porque es una entidad que en términos prácticos lleva trabajando de lleno en esto dos años, porque esta entidad no existía y tuvo que establecerse jurídicamente, en planta, en infraestructura… todo eso son tiempos, pero además la planta la aprobaron de manera escalonada y pudimos tener capacidad plena en el 2020.

Les coincidió con la pandemia…

Nosotros empezamos a entrar al territorio a buscar cuerpos en marzo del 2020 y nos cogió la pandemia en medio de la de la primera misión y la retomamos apenas a finales del 2020, donde empezamos ya a recuperar cuerpos en Magdalena caldense, entonces contar ese tiempo hasta acá y decirte que hemos recuperado 746 cuerpos, que hemos no solamente recuperado sus cuerpos, sino que hemos logrado dar información para que se identifiquen y entregarle efectivamente a las familias 10 cuerpos, esto realmente es muy importante porque es una metodología que está dando resultados.



¿Cómo ha sido la participación de las víctimas?

Más de 14.000 personas que han estado participando en procesos de búsqueda, esto realmente creo que es muy importante sin contar, que también es parte de las herramientas en las que se sustenta la metodología y es un universo que aunque sea preliminar ya te está dando una lectura de la problemática y de cuáles son las personas desaparecidas. También como parte del avance de esta tarea es tener estrategias de participación con las organizaciones y con las víctimas, porque los planes regionales tienen que ser participativos porque la búsqueda tiene que ser reparadora.

Luz Marina Monzón, directora de la UBPD Foto: El Tiempo

¿Han trabajado en fortalecer registros de desaparecidos?

Construimos un registro nacional de fosas cementerios y poder planificar ese abordaje me parece súper importante; y tenemos una base de datos donde hemos recolectado información sobre 34.000 necropsias o expedientes de necropsia de personas no identificadas porque eso nos permite poder cruzar información y tener hipótesis para que el día que le entreguemos al Medicina Legal un cuerpo, vaya con hipótesis de identificación, el Instituto no puede identificarlos si no tiene esa hipótesis, si no tiene información.



¿Cómo han trabajado con pueblos étnicos?

Logramos consultas previas con pueblos étnicos, hicimos tres consultas previas con los pueblos indígenas, con el pueblo afro y con el pueblo rrom y eso hace parte de nuestra ruta de trabajo de incorporación de los enfoques diferenciales y étnicos.



También han encontrado personas vivas, ¿cómo ha sido?

Haber encontrado personas vivas realmente ha sido algo muy interesante en términos de aprendizaje, porque uno debe buscar con la hipótesis de que la persona viva, pero en un contexto como este, de más de 50 años de desapariciones, uno dice ‘las posibilidades de personas vivas son muy pocas’, pero se han dado y creo que eso ha sido un aprendizaje para establecer un mecanismo de identificación para las personas vivas.



Hizo un balance positivo pero, ¿con qué deudas se va tras estos 5 años?

Fortalecer la participación no solamente para que busquemos a la persona desaparecida, sino para que al final del día sea reparador porque entregar el cuerpo en el mejor de los casos le quita la incertidumbre de que pasó con su ser querido, pero no te repara, lo que te repara a ti es saber qué pasó y eso es lo que haces a lo largo de todo el proceso. En general las víctimas han estado al final de este tipo de procesos y nosotros no hacemos nada distinto a buscar, luego es la metodología que usemos la que puede tener el impacto de reparación, eso es un reto impresionante que yo creo que debe ser algo en construcción permanente.

Reencuentro entre hermanos luego de que uno de ellos estuvo desaparecidos por más de 20 años. Foto: UBPD

Una de las críticas a la Unidad ha sido que en 5 años han hecho muy poco en recuperar y entregar personas desaparecidas, ¿qué responde?



Esa es una respuesta compleja, por un lado, reconozco que es necesario agilizar el proceso, pero el resultado de la búsqueda no depende exclusivamente de la Unidad, la búsqueda es interdependiente en términos de competencia, por más que tú quieras agilizar a toda velocidad la búsqueda, si no tienes acceso a la información que te permite ingresar a un lugar, si ingresas pero luego Medicina Legal no tiene recursos para abordar el cuerpo y hacer el análisis y hacer la identificación, por más que tú ya hayas hecho muy rápidamente esto, no vas a tener el resultado.



Por más que tú tengas una parte de la información si la otra está en la Fiscalía o en la Unidad de Víctimas, o en Medicina Legal y no la recibes para poder completar la hipótesis que ayude a la identificación, no lo puedes lograr. Me hubiera gustado haber podido avanzar más, pero hay que comprender que la búsqueda es una obligación del Estado y que acá hay competencias concurrentes, la agilización no depende sólo de la Unidad.

¿Hay un cuello de botella en la identificación de Medicina Legal?



El Instituto de Medicina Legal ha aportado toda su voluntad para agilizar en la medida de sus capacidades, pero tenemos 746 cuerpos recuperados y pocos están identificados. Yo creo que el cuello de botella es la falta de determinación del gobierno anterior por fortalecer a Medicina Legal en su capacidad técnica, tecnológica, en infraestructura y capacidad humana, eso no se ha cumplido.



Hace unos días un caso por la desaparición de una persona en la Comuna 13 de Medellín, durante la operación Orión, llegó a la Corte IDH y las víctimas pedían que no se dejara de buscar a desaparecidos en La Escombrera, ustedes hace poco hicieron una primera intervención allí, ¿qué pasó con eso?



Nosotros emprendimos unas acciones de investigación y de articulación con la JEP para establecer lo que denominan técnicamente el polígono donde podía hacerse un trabajo de exploración para determinar si podían encontrarse personas desaparecidas, pero esto involucra a la Alcaldía de Medellín, primero, porque permitió por años que se depositaran residuos en las zonas en las que las víctimas han señalado por años que puede haber cuerpos, por eso el abordaje no es cualquier cosa, estamos hablando de una montaña.



Empezamos a trabajar en mesas técnicas, la Alcaldía decidió nombrar una una ingeniera que ha estado en esas mesas discutiendo las propuestas desde el punto de vista de la búsqueda y de lo antropólogos y arqueólogos que están en la entidad, y cuando ya iba a comenzar la etapa de remoción, la Alcaldía salió diciendo que se necesita un estudio geotécnico que durante todo el tiempo que estuvimos en las mesas no pidió, y que la Alcaldía debe contratar y hacer, y hasta donde sé, no se ha contratado, y te estoy hablando desde febrero del año pasado…



¿En qué consistieron los trabajos que desarrollaron el año pasado?



Una acción de exploración para dimensionar qué tipo de material hay allí, queríamos también verificar si dentro de esos escombros había alguna huella que pudiera indicarnos si podía haber cuerpos allí o no, caracterizar el relleno y la antigüedad.



Encontraron unas estructuras óseas y se les iba a hacer un análisis, ¿eso ya concluyó?



Nosotros recuperamos varias cosas, unas basuras que nos fueron mostrando fechas, algunas rastros de prendas y unas estructuras que no pudimos llegar a una conclusión sobre si eran humanas o de origen animal, las entregamos al Instituto de Medicina Legal que hizo unos estudios iniciales y tampoco pudo llegar a una conclusión, entonces él se reúne con las organizaciones y les dice que tendría que hacer más estudios, pero quizás en esos estudios esa evidencia puede desaparecer por la aplicación de la metodología, y entiendo que las organizaciones toman la decisión de que se verifique porque si se determina que esas estructuras son de seres humanos, ese es un punto confirmado de la búsqueda, y en este momento están en esa segunda verificación, si se le puede llamar así.



Búsqueda de desaparecidos en La Escombrera Foto: UPBD

La Unidad ha señalado que no ha podido ir a buscar a algunos sitios por la continuidad del conflicto, y han pedido unos corredores humanitarios, ¿cómo va eso?



Nosotros habíamos venido trabajando estos corredores humanitarios con algunas comunidades, que te dicen ‘ya puedes venir y puedes entrar’, en zonas como Arauca fueron algunos escenarios donde las comunidades nos ayudaron muchísimo a poder ingresar. Pero ahora, a partir de una solicitud que hicimos para la búsqueda de unos comerciantes en Caquetá, el Gobierno nos hizo llegar un mensaje mucho más amplio de tener la voluntad de apoyar esto para que nadie que esté buscando a desaparecidos tenga que correr riesgos al momento de buscar en zonas que puedan tener una alta incidencia de actores armados y que podrían poner en riesgo la búsqueda.

'No será posible encontrar a todos los desaparecidos'

UBPD intervino en 2022 cementerio de Bucaramanga y recuperó cuerpos que serían de fallecidos en la Operación Berlín. Foto: UBPD

Ad portas de terminar su periodo, ¿qué espera de la persona que llegue ahora a la dirección de la UBPD?



Que fortaleciera la metodología de búsqueda, a través de los planes regionales, que le pusiera mucho énfasis al tema de la participación, que pudiera apoyarse en lo que espero que quede en el Plan Nacional de Desarrollo de una Política Pública para la búsqueda, y que eso remedie situaciones como: el fortalecimiento de Medicina Legal, que en todos los departamentos y municipios se establezcan lugares de preservación y custodia de los cuerpos para que no corran riesgos, que esa política pública ayude a la cooperación institucional, y que ayude a decididamente desarrollar acciones de prevención sobre la desaparición de personas.Hace poco se estimó el universo de personas desaparecidas en 104.602, el periodo de la UBPD para buscarlas es finito, ¿qué pasará si nos las encuentran antes de que se termine el tiempo de la Unidad?

Primero, esas 104.000 no son todos los desaparecidos, la Unidad tendrá que seguir consolidando la información y mostrando la verdadera dimensión de la desaparición de personas durante el conflicto armado y estoy segura que desgraciadamente serán muchísimos más. Y segundo, no vamos a encontrarlos a todos y las víctimas lo saben, lo cual no significa que no vamos a encontrar la verdad de lo que pasó.



¿Por qué no será posible encontrarlas a todas?



Hay escenarios que tendrá que verificar la unidad y decir la verdad sobre lo que los actores armados han utilizado para ocultar a las personas desaparecidas: hornos, desmembramiento, la destrucción del cuerpo a través de distintas metodologías… entonces ahí por más que tú hagas muchas cosas, no los vas a encontrar físicamente y ya nos hemos enfrentado a eso, ya hemos ido a fosas que efectivamente hemos encontrado y que apenas queda el rastro de que ahí estuvo el cuerpo, entonces por todas esas circunstancias, no vamos a encontrar a todo el mundo.



La otra circunstancia por la que no los vamos a encontrar a todos es porque estamos hablando de cinco décadas de desaparecidos, una cosa es buscar a personas de hace 15 o 20 años y otra cosa es de 50 años porque la búsqueda de la información y de las fuentes de información es mucho más lenta, ese es el escenario de la búsqueda, es un escenario lento porque la desaparición es el ocultamiento, no hay que olvidarlo, eso implica unas estrategias de búsqueda de información muy complejas que se complejizan a medida en que pase el tiempo.



Aún si es inviable encontrar a las 104.000 o las muchas más que sean, ¿la responsabilidad de la Unidad es decir qué pasó con ellas?

Claro que sí, y mientras tengamos la posibilidad de saber dónde están, tenemos que explorar todas esas posibilidades. Y yo no diría que es inviable, porque uno no puede decirlo previamente, pero sí hay que saber que hay unos escenarios que son muy complejos y que es necesario asumirlos con la seriedad y con la responsabilidad que corresponde. Pero la verdad sobre qué pasó con los desaparecidos es algo que no puede aplazarse, es algo que tiene que responderse y que tendrá que dejar en claro esta entidad al cabo de los 20 años de su periodo.

