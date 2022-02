Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad que tiene la labor titánica de dar respuesta sobre el paradero o suerte de las casi 100.000 víctimas de desaparición forzada que dejó el conflicto armado.



Luego de cuatro años de su nombramiento como directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes cuenta qué se ha logrado, responde a las críticas sobre los tiempos y resultados del mecanismo y revela cómo le fue con el saliente gobierno del presidente Iván Duque.



¿Cuántos desaparecidos han sido hallados?

Por un lado, hemos encontrado cinco personas vivas, que se han reencontrado con sus familiares, a través del trabajo y metodología de búsqueda humanitaria y extrajudicial. Ahora, en cuanto a personas encontradas sin vida, hemos logrado recuperar y entregar para su identificación 358 cuerpos, de los cuales se logró en tiempo récord la identificación plena de seis, que serán entregados a sus familiares en ceremonias dignas, en las condiciones que definan sus seres queridos. También hemos apoyado el cierre del proceso de búsqueda de personas con la entrega digna de 134 cuerpos en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Víctimas.



¿Cómo se logra encontrar a un desaparecido?

Hay algo que no es visible. Nos han acostumbrado mediáticamente a entender la búsqueda como un acto de exhumación, la fotografía de la fosa y el cadáver dentro. Eso hace parte, pero no es el proceso de búsqueda en su conjunto. Lo que hemos desarrollado es un proceso para primero comprender cuál es la información disponible sobre las personas desaparecidas en el contexto y conflicto armado, y eso significa recibir solicitudes de búsqueda (ya nos han llegado 21.171 en todo el país), acceder a fuentes de información como el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Registro Nacional de Desaparecidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas, que no dan de manera directa todo lo que se necesita para estructurar el proceso de búsqueda, pero contribuyen. También está la información que proviene del sistema integral mismo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.



Ustedes ya contrastaron toda es información, ¿cuál es la cifra de personas desaparecidas que arroja?

Hemos podido llegar a una depuración que nos permite establecer un universo de 99.235 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto. Eso es sumamente importante en el proceso de búsqueda porque orienta un mapa de quiénes son o podrían ser los desaparecidos, dónde podrían haber sido desaparecidos, quiénes son las familias que los están buscando, dónde fueron reportados, qué han hecho las instituciones con estas personas reportadas como desaparecidas, si fueron hallados o no, y estamos leyendo toda esta información.

¿Qué hallazgos hay de todos esos datos?



La desaparición forzada en Colombia no se trata de casos esporádicos, en realidad es una práctica que se ha cometido en contra de la población de manera regular desde 1948 hasta hoy. Al ser sistemático y regular, para tener una estrategia de búsqueda se debe tener una lectura de relacionamiento de esas desapariciones, de manera que la búsqueda sea relacional, pero también masiva. Hoy podemos decirle a la sociedad colombiana que el periodo que comparte todo el país de mayor incremento de desapariciones es el comprendido entre 1998 y 2005.



Con base en todo esto, ustedes formularon unos planes de búsqueda...



Bajo la lógica de la búsqueda masiva y focalizada en territorios formulamos 22 planes regionales de búsqueda, que involucran la búsqueda de al menos 31.000 personas reportadas como desaparecidas. Esto nos ha permitido tener unas estrategias de recolección de información, de búsqueda de familiares, de abordaje y de identificación de lugares, y también el modus operandi que se proyecta en los lugares donde pueden haber sido ocultado esos cuerpos.



Pero del hallazgo hay que dar un salto a la identificación...

Claro. Solo el año pasado encontramos 256 cuerpos, y eso es muy importante, pero Medicina Legal lo único que puede decir al recibir el cuerpo es si se trata de un hombre, mujer, niño o adulto, si tiene una medida, algunos registros de heridas o traumas, pero no les puede poner nombre. Lo que le puede poner nombre es la información que uno logra recuperar con las familias y que alimenta el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y el Banco Genético.



Hemos venido recuperando información de muestras que han alimentado ese banco genético y que han permitido avanzar en la identificación. Hoy Medicina Legal tiene al menos 25.000 cuerpos sin identificar, y hemos venido avanzando en actualizar, complementar y corregir algunos registros. De hecho, hemos ingresado o actualizado en el Sirdec 16.929 nuevos expedientes de cuerpos no identificados, y eso es muy potente porque es lo que permite hacer hallazgos. Además, hemos recolectado muestras genéticas de al menos 3.000 personas.

Su gestión ha sido criticada, ¿lo reconoce?

Sí, por supuesto. Son críticas que ordenaría así: las que tienen que ver con los tiempos, de quienes se preguntan por qué no tenemos más resultados; las que tienen que ver con, en esos tiempos, por qué la unidad no agiliza las decisiones que permitan, por ejemplo, que si alguien dice saber dónde está un cuerpo, se vaya a hacer la exhumación inmediatamente; y las críticas sobre cómo es que la unidad va a garantizar la participación.



¿Qué complejidades de la labor de la UBPD derivan en esas críticas?

Las resumo en una: la calidad de la información. Hay una falsa creencia de que alguien sabe donde hay desaparecidos y es cuestión solo de ir, pero no, porque metodológicamente —y por decreto— hay que cruzar datos y determinar la confiabilidad de la información para desarrollar las acciones. Nosotros no solamente operativizamos acciones, estamos buscando verdad, y si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, podemos poner en riesgo esa verdad o desdibujarla.



La pregunta sería: ¿yo quiero acumular cuerpos en Medicina Legal, para que pasen otros 10 años esperando a que los identifiquen? La unidad está apostándole a transformar esto y a que haya respuestas, que no sea que fueron encontrados 400 cuerpos, pero no les podamos decir a las familias si ahí está su ser querido, porque así no se les estaría ofreciendo verdad.



Entre 2006 y 2009, los primeros 4 años del Grube de la Fiscalía, fueron recuperados más de 3.300 cuerpos y entregados casi 900, pero en los 4 años de UBPD esa cifra es inferior...

Quisiera saber el desagregado de la Fiscalía, saber si esos 900 cuerpos hacen parte de esos 3.300. Lo dudo, por la calidad de la información. La rigurosidad, sistematicidad e integralidad en la recolección de información que la UBPD está haciendo no la ha hecho ninguna institución y lo puedo decir con certeza.



¿Qué tal están las relaciones con la Fiscalía?

Es un relacionamiento en construcción, con muchas dudas de parte de la Fiscalía sobre la articulación, por la naturaleza del mandato. Pese a esa dificultad, creo que hay que ver las oportunidades, pero se necesita voluntad desde el nivel central para generar condiciones en esta articulación para agilizar las labores.

Familiares de víctimas de desaparición forzada y funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, durante una entrega digna de cuerpos en un cementerio. Foto: UBPD

¿Cómo les fue con el gobierno de Iván Duque?

En temas de presupuesto, bien, sin que haya sido satisfecho todo lo que nosotros propusimos como necesidad, pero pudimos funcionar con la plata que nos dieron. Donde no hubo apoyo nunca, y que nos tiene muy retrasados, fue en el relacionamiento de alto nivel con fuentes de información claves como por ejemplo los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior. Nunca, a pesar de haberlo solicitado durante todo este tiempo, me he podido reunir con ningún ministro de estas carteras. Y tampoco he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente Duque.



No ha habido un apoyo ni respaldo decido a esta labor, pero sí unos obstáculos gigantes en el acceso a la información. Y eso afecta, por ejemplo, en que el universo provisional de desaparecidos que tenemos siga siendo un número inicial, porque no sabemos cuáles son los desaparecidos combatientes, incluso de la propia Fuerza Pública.



¿Qué empujón le hace falta a la unidad para agilizar las labores de búsqueda?

Yo creo que el empujón es la articulación interinstitucional, el reconocimiento del Estado en su conjunto de que esta institución dirige y coordina la búsqueda en este país y que, por lo tanto, tiene que haber una convergencia para agilizarla. Que entendamos que como Estado tenemos la obligación de dar una respuesta y que hay grandes oportunidades.



¿Es posible encontrar todos los desaparecidos del país?

Es una pregunta sobre las expectativas. Lo que la unidad debe garantizar es la verdad sobre la suerte de los desaparecidos, y cuando sea posible, el paradero. Seguramente, en muchos casos no podremos determinar el paradero pese a todo el propósito, la tecnología, la metodología. Pero lo que sí tienen que saber la sociedad y las víctimas es cuál fue la suerte de los desaparecidos, y esa es la bondad de los planes regionales, porque permiten hacer una lectura de lo que pasó con esas personas en su conjunto, relacionadas.



Usted cumple 4 años como directora de la UBPD. ¿Cuál espera que sea su legado?

Yo quisiera posicionar, para el reconocimiento y para la respuesta, la desaparición forzada como una necesidad que el Estado tiene que cumplir y debe saldar como deuda histórica, pero también que esté posicionada mediáticamente en la sociedad para que comprendamos que los desaparecidos no son de los familiares: son los desaparecidos nuestros. Quiero que mi legado sea el posicionamiento de la conciencia y la acción para que la búsqueda esté en la prioridad de la agenda, pero también para que nunca más tengamos que buscar porque nunca más haya desaparición forzada en el país.

