Tras 4 décadas, familiares de jóvenes desaparecidos recibirán grado honorífico

“Patriota no es todo aquel que dice serlo”. Estas son las palabras que lee Rosalba Campos Guevara en uno de los poemas que escribió su hermano Gustavo semanas antes de que fuera detenido y desaparecido forzosamente por el F2, organismo de inteligencia policial de la época, cuando él iba para clases en Bogotá, el 23 de agosto de 1982.



Mientras Rosalba Campos pone una tarjeta para separar la página de uno de los 50 poemas que recopila en un libro de pasta dura, cruza la pierna, lo pone sobre sus muslos y recuerda a su hermano.

¿Qué es el caso del Colectivo 82?

“Le gustaba vestir camisa, pantalón, saco elegante y zapatos de material. Tenía una vanidad por cómo se veía. Me preguntaba cada día sobre su vestimenta y lo aconsejaba”, dice Rosalba mientras limpia con un pañuelo las lágrimas que brotan de sus ojos y se aferran a sus mejillas.



Ella, una mujer de cabello corto y castaño, refleja en su rostro el cansancio y la lucha de las movilizaciones lideradas por su familia, junto a las de los otros 12 desaparecidos, cuyo rastro se perdió entre marzo y septiembre de ese año.



Según el expediente que reposa en la Fiscalía 52 Especializada de Derechos Humanos, este episodio fue el resultado de una operación ilegal destinada a localizar a como diera lugar a los tres hijos del narcotraficante Jáder Álvarez (extraditado a EE. UU. tres años después), de 5, 6 y 7 años que habían sido secuestrados por el M-19.



Desde finales de 1982, los familiares de los detenidos y desaparecidos forzados buscaron respuestas a través de la justicia penal militar y ordinaria y la Procuraduría, pero las investigaciones resultaron sólo en la destitución de dos coroneles y la suspensión de un mayor en momentos en que la desaparición forzada no era todavía un delito en Colombia.

Informe de la CIDH sobre el caso del Colectivo 82. Foto: Documento.

El 20 de febrero de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado colombiano no cumplió con su deber de garantizar la vida y la integridad personal de estos jóvenes, ordenó una indemnización y “reabrir una exhaustiva e imparcial investigación (...) para evitar hechos de grave impunidad que disponga revisar los graves y no desvirtuados cargos que pesan contra oficiales sobreseídos”.



La reapertura del caso la hizo apenas en 2011 la Corte Suprema y la Fiscalía tomó de nuevo el caso en el que están implicados 22 integrantes retirados de la Fuerza Pública, pero en el que no ha pasado nada, distinto a una declaratoria de lesa humanidad adoptada el 6 de junio de 2022. Algunos de los procesados fallecieron sin enfrentar la justicia.

La impunidad ha sido una de las determinantes en este caso en términos de condenas: Cajar FACEBOOK

“La impunidad ha sido una de las determinantes en este caso en términos de condenas. Sin embargo, actualmente la investigación está abierta en contra de integrantes de la Fuerza Pública y de algunos civiles involucrados”, dice un vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a las familias de los ocho estudiantes y que también ha buscado medidas de reparación.



Por eso, enviaron un derecho de petición para que la Universidad Nacional les entregue el grado honorífico. “La reivindicación del buen nombre de los jóvenes y de sus familias, dignifica la memoria viva de quienes hoy no están”, indicaron.



Y la universidad, que accedió a la petición, declaró que el “diploma de grado que se expide tiene como único objeto contribuir a la preservación de la memoria histórica”.



Rosalba Campos dice que este es un “logro para los padres que ya no están. Somos pocos los familiares que quedamos y esto es necesario para que no se olvide y escuchar la verdad”.

Rosalba sostiene un bordado de su hermano Gustavo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El conflicto armado marcó a la familia

Marcha por la carrera septima hacia la Plaza de Bolivar, organizada por Asfaddes (Asociacion de Familiares detenidos y desaparecidos). Foto: Archivo El Tiempo.

Rosalba recuerda que se inspiraron en las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que protestaron por los desaparecidos de la dictadura, para realizar las marchas de los ‘claveles blancos’, para exigir la verdad sobre el paradero de sus seres queridos, movilizaciones que congregaron a cientos de personas y que aún se siguen haciendo.



Y es que desde su infancia, la familia Campos Guevara ha sufrido los rigores del conflicto armado. Sus padres, Siervo y Blanca fueron desplazados de Arbeláez, Cundinamarca, por la violencia bipartidista, hacia Bogotá a mediados de los años 50, pero sus raíces estaban en el campo y se instalaron en la vereda de Agua Bonita en Silvania, Cundinamarca.



En 1959, nació Gustavo, el sexto hermano de una familia conformada por cuatro hombres y seis mujeres. Se graduó en Silvania y se fue a vivir a Bogotá para estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional.



En la poesía, Gustavo Campos encontró el espacio para hablar del país y su realidad, del amor y las mujeres, el estudio y el trabajo. Plasmaba sus pensamientos con la inspiración de su día a día y los libros que devoraba cada semana. “Demostraba el amor por el país y el rechazo hacia las injusticias”, dice Rosalba.



Al tiempo que estudiaba, colaboraba con los oficios en la casa. Ayudaba a bañar a su mamá, a quien por la edad se le dificultaba hacerlo por sí sola. Trabajaba como vendedor en un almacén de tejas de barro y era de los estudiantes sobresalientes en su curso y en el que ganó una beca para estudiar en Rusia.

Rosalba sostiene un bordado y varios cuadros en los que se recuerda el caso del Colectivo 82. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Desapariciones forzadas en 1982



En marzo de 1982 comenzaron las desapariciones en Bogotá y Cundinamarca. Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho y Pedro Pablo Silva, estudiante de Enfermería, fueron las primeras víctimas.



Después de cuatro días, Samuel y Alfredo Sanjuán Arévalo fueron retenidos. Samuel, en su cuarto semestre de Antropología, y Alfredo, con sus sueños de Arquitectura en la Nacional y de Ingeniería Catastral en la Universidad Distrital.



Luego, desapareció Édgar García, estudiante de Sociología el 18 de agosto. Mientras tanto, Gustavo Campos comentaba en su casa acerca de los compañeros que estaban desapareciendo sin dejar rastro. Incluso llegó a decir: “No se les haga raro si pasa conmigo”.



Gustavo vivía en una casa de dos pisos en Bosa. El día anterior de la desaparición, un mes antes de cumplir los 23 años, parte de su familia salió a dar un paseo a Girardot. Él se quedó para hacer un trabajo de la universidad, al mediodía, le entregó a Rosalba el almuerzo, cruzaron un par de palabras y se despidieron con un beso en la mejilla. Ese fue el último día que ella lo vio.



Rosalba sirvió el almuerzo y salió con sus hijos a un parque de diversiones. Pero ella sentía una presión en su pecho que se hacía difícil de ignorar. Se fue a la cama, con un inquietante sentimiento de que algo iba a suceder, pero que no podía definir con precisión. Al día siguiente, su angustia se materializó.



Era lunes 23 de agosto de 1982, Gustavo salió de camisa y pantalón, tenía el cabello abundante, liso y se peinaba hacia un lado. Caminó solo a la universidad y fue interceptado por varios sujetos que se lo llevaron en un vehículo.



La noche cayó sobre la ciudad y la cena de la familia Campos Guevara había perdido su sabor habitual. Los días siguientes, la familia recorrió la ciudad y preguntó sobre el paradero de Gustavo con familiares, amigos, en hospitales, funerarias, estaciones de policía. Pero la respuesta era la misma: no había rastro de él.

Mujeres miembros de la Asociacion de Familiares detenidos y desaparecidos (Asfaddes) en 2005. Foto: Archivo El Tiempo

La búsqueda

Tras instaurar la denuncia, el telón de la incertidumbre se abrió el 10 de septiembre de 1982, cuando la familia Campos recibió una llamada telefónica con un falso atisbo de esperanza. Al otro lado de la línea, la voz de Gustavo, entrecortada por el miedo, rompió el silencio: “Estoy bien”.



Luego llegó otra llamada pero de un hombre que dijo ser un exagente de la inteligencia militar que expresó que el joven se encontraba en una dependencia militar.



Después, hubo visitas de oficiales del F2 a la casa que, según la familia, solo buscaban obtener nombres de otros jóvenes. “Trataban de sacarnos verdades con mentiras, sobre personas implicadas en secuestros y no sobre mi hermano”, dice Rosalba.



Ella lee el poema: “el cielo que cubre nuestra amada tierra se cubre de nubarrones negros, quizás porque él ya sabe de la incruenta guerra que soporta estoico nuestro pobre pueblo”.

Cuadros en los que se recuerda el caso del Colectivo 82. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Después, Rafael Prado Useche desapareció el 12 de septiembre de ese 1982 y Edilbrando Joya Gómez, un día después. El factor en común: los ocho eran estudiantes de la Universidad Nacional. A ellos se sumaron cinco comerciantes y trabajadores como Rodolfo Rodríguez, ligado a la sastrería de su padre, desaparecido el 18 de agosto.



El 11 de septiembre, dos hombres del F2 se llevaron a Hernando Ospina de su taller de mecánica, sin palabra ni razón. El 15 de septiembre se perdió el paradero de Francisco Medina, administrador de una finca. Y los hermanos Bernardo Helí y Darío Acosta Rojas, campesinos de Gachalá, desaparecieron el mismo día en la plaza principal de su pueblo natal.

Marcha por la carrera septima hacia la Plaza de Bolivar, organizada por Asfaddes (Asociacion de Familiares detenidos y desaparecidos). Foto: Archivo El Tiempo

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta el 31 de agosto de 2023 han sido reportadas 192.637 personas por desaparición forzada en Colombia.



Según la Fiscalía, estas detenciones las habría cometido el F2 junto al escuadrón Muerte A Secuestradores (MAS), financiado por los carteles del narcotráfico, quienes marcaron una colaboración que involucraría detenciones, torturas y desapariciones en un esfuerzo por encontrar a los secuestradores de los hijos del narco Álvarez.



“En este contexto se produjeron múltiples detenciones arbitrarias y casos de desapariciones forzadas, atribuidas a funcionarios de la Policía, Ejército y el DAS, entre otros”, dice la institución en el documento que declaró estos crímenes como de lesa humanidad.



De todos los desaparecidos, solo de dos se encontraron restos. El cuerpo de Francisco Antonio Medina se descubrió el mismo día de su desaparición, y el de Bernardo Helí Acosta apareció un mes después, el 7 de octubre de 1982, con signos de tortura. El paradero de los otros 11 es un enigma que el tiempo no ha resuelto.



La familia Campos Guevara hace parte de esas familias que en una década conflictiva para Colombia empezaron a luchar desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (Asfaddes) por sus seres queridos. Y desde hace más de 30 años, amigos de la familia fundaron la escuela primaria Gustavo Campos Guevara, en Soacha.



No obstante, sus padres fallecieron esperando tener noticia de su hijo, sin poder anticipar que 41 años después, Gustavo recibirá el grado por el que tanto soñó.









Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

