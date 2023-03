Ubicado en el norte del Cauca, Toribío es un municipio que por muchos años ha intentado superar los episodios de violencia vividos por cuenta del conflicto armado, los cuales en este inicio de año no han sido la excepción.



De acuerdo al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las disidencias de las Farc tienen convertido a este lugar en un centro de operaciones militares y financieras a su servicio. Incluso, en el lugar de "acogida" para la concentración de niños y adolescentes que son reclutados en el norte del Cauca.



Al parecer, la columna móvil 'Dagoberto Ramos' utiliza lleva a los jóvenes a Toribío luego de entrenarlos rápidamente para repartirlos en diferentes subestructuras ilegales del 'Comando Coordinador de Occidente', a la cual pertenece la columna.

Carlos Camargo, defensor del pueblo, en la presentación del análisis de tutelas en salud. Foto: Defensoría

Por eso, Camargo emitió la alerta temprana 005 de 2023, en la que se habla de que hay un riesgo alto para 37.000 habitantes, de ellos, el 96 por ciento son indígenas de pueblos nasas de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco.



El peligro para estas personas es que sumado al reclutamiento denunciado, hay presencia de otros actores armados que generan amenazas, como las disidencias de la 'Segunda Marquetalia' y el 'Clan del Golfo'.



"Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla", contó el defensor del Pueblo.



Entre las reglas que por cuenta propia pusieron estas organizaciones ilegales está la restricción de vender bebidas embriagantes entre semana, la prohibición de parquear motos al frente de locales comerciales, los cuales, según Camargo, tienen una hora límite de cierre bajo amenazas. Además, no se puede manejar carro por las calles del municipio con cascos puestos, o carro con los vidrios arriba.



En Toribío, la Defensoría del Pueblo también ha registrado la difusión de panfletos amenazantes contra personas que son declaradas objetivo, así como la instalación de pasacalles, pancartas y grafitis.



Según la alerta temprana, esta zona del Cauca es un enclave para las disidencias de las Farc de difícil acceso -por sus condiciones topográficas- para la institucionalidad.

Reclutamiento de niños por grupos armados. (Imagen de referencia). Foto: EL TIEMPO

'La ruta de la marihuana'

Aunque las autoridades estatales no llegan, según la Defensoría, los disidentes sí han logrado tomarse el municipio para camuflar sus actividades ilegales. En ese sentido, se documentó que la 'Dagoberto Ramos' utiliza esta zona para el transporte de estupefacientes, y que es llamada la 'ruta de la marihuana' o 'el triángulo de la marihuana'.



Dichos caminos los conforman los municipios caucanos de Miranda, Corinto y Toribio; por los cuales se accede al oriente del departamento y al sur del Valle del Cauca. Para no obstaculizar sus movidas, al parecer en todo ese territorio habrían impuesto retenes y patrullajes en municipios como Toribío, donde también secuestran con fines extorsivos.



“Todos estos hechos causan afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos", alertó el defensor.



Las preocupaciones se elevan más que todo a los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes, pues son a quienes quieren reclutar de manera forzada.



