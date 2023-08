En entrevista con EL TIEMPO, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, habló sobre la cantidad de municipios que se encuentran en riesgo por diferentes factores de violencia. Según la entidad que dirige, en todos los niveles hay 676 pueblos, cifra que no compartió el presidente Gustavo Petro.



Para el jefe de Estado, son 17 los municipios que están en esa situación: "No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por "hacer trizas la paz" pero la sociedad colombiana ha decidió la paz y lo logrará".



En su pronunciamiento, Gustavo Petro no aclaró la fuente de su cifra, que no corresponde a la de la alerta temprana que lanzó esta semana la Defensoría del Pueblo.



Carlos Camargo, defensor del pueblo, presentó la alerta temprana electoral. Foto: Defensoría

Ante dicha situación, Carlos Camargo le dijo a este diario que "no voy a caer en polémicas que no nos van a conducir a nada. Solo puedo decir que no se deben subestimar ni minimizar las circunstancias que se han puesto de presente, son escenarios de riesgos en materia de derechos humanos, están en juego una serie de derechos que además sostienen nuestro sistema democrático".



Según él, los datos recolectados durante varios días en la entidad que ejerce funciones de Ministerio Público en las regiones, son serios y rigurosos, aclarando que no es que "caprichosamente" se estén inventando cifras.



"Yo quisiera que algún ciudadano me llamara a decirme que no es cierto, pero es que una cosa es decirlo desde Bogotá y otra la cruda realidad de las comunidades en el territorio", resaltó el defensor.



