“Nosotros no estamos en la política. La Comisión de la Verdad no tiene nada que ver con el proceso electoral legítimo en el que está el país, y nosotros entregaremos el informe final con las mismas reflexiones, conclusiones y recomendaciones, sea presidente Fico o sea presidente Petro o Fajardo o Hernández o el que quede. No nos vamos a dejar meter en la política porque no es nuestra misión”.



Estas fueron las palabras del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, tras la renuncia irrevocable del mayor (r) Carlos Guillermo Ospina a su cargo como comisionado y sus señalamientos de que en el interior del organismo existen supuestos intereses políticos.

En declaraciones a la prensa, el sacerdote agregó que la renuncia del mayor es una decisión personal que respetan, pero fue enfático en decir que les hubiera gustado contar con su participación en las discusiones actuales sobre las grandes afirmaciones del informe final de la Comisión, que será entregado el próximo 28 de junio.



Carlos Guillermo Ospina Foto: Fundación por la Dignidad por los Héroes del Tolima

Sobre el eventual reemplazo del comisionado, expresó que aún no está claro pues las fases del proceso de escogencia (si se llenan todas las formalidades) toman alrededor de dos meses, pero a la entidad le quedan apenas siete semanas de funcionamiento.



Eso sí, el padre De Roux indicó que el trabajo adelantado por el excomisionado Ospina será tenido en cuenta: “Recibimos los documentos que él nos dejó, el equipo que él nos dejó, y lo vamos a incorporar en nuestras discusiones al interior del pleno de la Comisión”.



