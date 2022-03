Desde el piso 24 del edificio, donde queda su oficina, se ve la arena de la plaza de toros la Santamaría, pero Rubén Darío Acevedo Carmona —director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desde febrero de 2019— dice que no le gustan las corridas.



En su computador de escritorio está abierto un documento en PDF de 77 páginas, que contiene el guion del Museo de Memoria de Colombia. Es una obra de 14.000 metros cuadrados que se está levantando en Bogotá y se metió en la lista de proyectos y posturas que le han costado críticas a Acevedo, un historiador antioqueño de 71 años.

La única decoración de las paredes de su oficina —que tiene vidrios blindados porque fue sede de una Corte después de la toma del Palacio de Justicia— es una fotografía del presidente Iván Duque y una orquídea de dos tallos color lila.



Duque nombró a Acevedo como director del CNMH través del decreto 247 del 19 de febrero del 2019, y él aterrizó en el cargo despertando polémicas por sus declaraciones sobre el reconocimiento del conflicto armado, el papel de la Fuerza Pública en la guerra y las ejecuciones extrajudiciales (conocidas como 'falsos positivos').



En esta conversación con EL TIEMPO, la cabeza del Centro de Memoria hace un balance de su gestión —que podría llegar a su fin el próximo 7 de agosto— y les responde a sus críticos.

En una entrevista de 2019, usted señaló que en Colombia no hubo conflicto armado. ¿Se reafirma en eso?

La ley lo señala y hay que acatarlo. Ese reconocimiento, como lo he explicado varias veces, tiene, un interés jurídico y político. Yo siendo columnista en algún momento pude haber dicho muchas cosas y apreciaciones como ciudadano sobre el conflicto. Esos comentarios no son oficiales; cuando uno asume una misión de estas uno tiene que tener en cuenta la normatividad, porque uno va a hacer actos de Estado, y yo en ese sentido tengo que acogerme a lo que estipule la ley. Yo no negué en esa entrevista la existencia del conflicto, que fue lo que se sacó la luz pública por parte de una periodista. Yo me reafirmo en que el tema es controversial.

Pero entonces, ¿todavía pone en duda la existencia del conflicto armado?

Yo no me contentaría con una definición así, a secas, de si hubo o no conflicto armado, si no de qué tipo y qué ocurrió durante ese conflicto armado. Porque primero, no llegó a tener categoría de guerra civil. Segundo, este conflicto fue altamente degradado por la influencia del narcotráfico y por la práctica sistemática de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, sobre todo por grupos paramilitares y guerrilleros que atacaron a la población civil, y por algunos agentes del Estado.

El director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Usted llegó a la dirección del CNMH en plena implementación del acuerdo de paz. Cinco años después de la firma, el conflicto se recrudeció en el país, ¿cómo ve esa situación?

Con mucha preocupación, porque implica que está aumentando el número de víctimas. Eso nos indica que no hubo una paz total, sino un acuerdo entre el Estado y un grupo guerrillero, pero por fuera quedaron otras agrupaciones. Una parte de los acuerdos se tradujo en incremento inusitado de los cultivos ilícitos y eso a su vez atrajo el crecimiento de los grupos narcotraficantes, que son los principales responsables de los hechos violentos en los últimos años. Segundo, se constata también que la paz no puede ser mirada solamente en relación con el acuerdo de La Habana.



A mí me parece que es injusto no reconocer el papel que se ha realizado por parte de diversos mandatarios que con otras propuestas han adelantado negociaciones con grupos irregulares. El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo grande desde el gobierno de Belisario Betancur y yo defiendo eso.

Usted cumplió tres años como director del Centro de Memoria, ¿qué se ha logrado bajo su gestión?

Logramos crear un clima internamente, entre los funcionarios, de que es posible hacer una labor misional respetuosa y acorde con la función pública de darle garantías a todo el público, principalmente las víctimas del conflicto. Eso tiene que ver con que hay que cumplir estrictamente la norma que dice que nosotros como entidad no podemos pretender construir verdades oficiales, o sea verdades que se consideren como comunes para todo el mundo, porque eso va en contra del espíritu de lo que es la investigación sobre un fenómeno tan complejo como lo es el conflicto. Y también habría que hablar de cada una de las cuatro áreas en las que trabajamos.

Arranquemos por el área de Acuerdos de la Verdad. ¿Qué han hecho?

Ahí se lograron recoger 18.306 certificaciones de contribución a la verdad por parte de militantes de base de los grupos paramilitares. La meta llega al 95 por ciento, que se considera excelente, y ese cumplimiento da lugar a que esa dirección técnica esté en proceso de liquidación porque cumplió el objetivo.



Además, destaco que tenemos el único portal de datos que hay en el país, a través del cual se accede a mucha información de los grupos paramilitares, de su origen, desarrollo, actos delincuenciales, formas de financiación, saldos de víctimas.



Y el tercer logro es que nos hemos convertido como entidad en la biblioteca más importante y más robusta en informe sobre paramilitarismo: ya hemos publicado 11 informes al respecto y en camino vienen otros seis, que están realizando profesionales que vienen desde antes de que yo llegara a la entidad. Eso desmiente a un senador que en un debate en el Congreso llegó a señalar que yo iba a desaparecer el fenómeno paramilitar.

¿Y cómo va la dirección de Archivo?

El área de archivo, después de 8 años de actividades, había acopiado 360.000 documentos y los había digitalizado. En esa dirección no ha habido cambios, sigue Marcela Rodríguez a la cabeza, y nos estamos acercando a la meta de dos millones de documentos digitalizados, que pueden ser consultados por cualquier persona. Concluiremos la gestión, hasta el 7 de agosto, con cerca de tres millones de documentos e imágenes digitalizadas y puestas al servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Las madres de Soacha son una de las organizaciones que pidieron retirar sus archivos del CNMH. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Varias víctimas señalaron que iban a retirar sus archivos cuando usted llegó al cargo...

Se dijo que íbamos a alterar archivos, manipularlos y destruirlos, y que 160 organizaciones iban a retirar archivos. Puedo decir con la frente en alto que ninguna organización retiró archivos por esos motivos. Dos organizaciones los reclamaron porque se cumplió el propósito por el cual los prestaron, que era digitalización. Tenemos un convenio con el Archivo General de la Nación, donde está depositada toda esta documentación, y esos documentos están también protegidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Volviendo al balance por direcciones, ¿cómo va la de Construcción de Memoria?

Yo llegué con una idea a la dirección del CNMH, de ampliar la investigación académica. Lo que hicimos fue ampliar eso a través de Colciencias y, aunque el proceso fue largo, dispendioso y delicado, saqué la investigación del CNMH, que estaba en manos de 7 u 8 personas siempre escogidas por el director, y por eso realicé un convenio con Colciencias, aportamos 6.800 millones de pesos para una convocatoria a los grupos clasificados de todas las universidades y centros de investigación como expertos.



Se escribieron 87 grupos, fueron seleccionados 21 proyectos que están en marcha y estarán entregando resultados este año a partir del segundo semestre, en 360 productos.

El CNMH pasó de tener más de 1.000 funcionarios a 320 contratistas y una sola sede, en Bogotá, cuando antes había oficinas en regiones, ¿por qué?

Por costos. Igual el hecho de que tengamos la oficina central en Bogotá no significa que se esté adelantando la labor desde un punto de vista centralista. Es más, el grueso de las actividades se hacen en la provincia.

Durante su administración han salido varios directores de área del centro...

Son cambios que se han producido en la dirección de Construcción de Memoria y en la de Museo de Memoria de las Víctimas principalmente, que son dos de las unidades más importantes que tenemos, las que están más a la vista del público y es donde hay más presiones. Hay casos de indisciplina, normales, y fuera eso, pues nosotros somos funcionarios de libre nombramiento y remoción, en cualquier momento nos pueden mover y no tiene que haber una causa específica que se tenga que explicar. Algunos de sus casos han sido por renuncia voluntaria, pero otros han sido declarados insubsistentes.

¿Cómo fue lo de su exclusión de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia?

El tema surgió curiosamente y de manera coincidencial con la ceremonia de la primera piedra del Museo de la Memoria de las Víctimas, en febrero del año 2020.



Sacaron de la nada una carta que me había enviado la coalición, que yo en mis ajetreos no pude mirar a tiempo por el cúmulo de información que maneja el director general aquí. Hubo un descuido con esa cuestión de no responder unas inquietudes que ellos planteaban, no fue una cosa de mala intención. Pero ellos no nos expulsaron, se ha dicho eso pero es falso: fuimos suspendidos.

Ya que tocamos el tema del Museo de la Memoria, ¿va a estar listo para antes del 7 de agosto, como dijo el presidente Duque?

Voy a ser muy muy sucinto en decir cosas que se deben tener en cuenta. La primera, que el CNMH firmó un acuerdo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco para que esta fuera la gerente de la construcción y contratara con una firma constructora esa obra. Eso fue en diciembre del 2018, antes de yo llegar al cargo. Eso de alguna manera le quita el CNMH mucha injerencia en la construcción.

Facebook Twitter Linkedin

Así se verá el Museo en Bogotá, que será construido en la calle 26 con carreras 30 y Américas, cerca del centro de la ciudad. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Segundo, el inicio de la construcción sufrió retrasos por el tema de la pandemia, algo así como entre cinco y seis meses. En ese lapso estuvimos haciendo como centro todas las gestiones relativas al predio (...) se firmaron los contratos y se definió que la fecha entrega es el 31 de octubre del 2022.



Dado el interés del presidente Duque por inaugurarlo, que lo merece porque ha sido bastante cumplido con los recursos para la obra, se ha estado conversando para ver si es posible inaugurarlo en el mes de junio o julio.

El museo ha generado discusiones internas. Van cuatro cambios de director, y algunos de los que han salido han hablado de intromisiones de su parte en el guion...

Como director general, tengo la facultad por norma de pedirles la renuncia a los directores técnicos y a algunos funcionarios. Con la última renuncia no estuvo en debate la misionalidad ni nuestra enfoque sobre el guión; fue un tema de tipo administrativo y de dirección. Hubo algunas cosas en las que no logramos la la empatía necesaria para trabajar de manera unificada como se supone que tenemos que trabajar todos acá.



¿Y sobre el guión?

El guion y el plan museológico son cosas que han estado en construcción desde nuestra perspectiva, eso es algo que lo puedo decir acá para el mundo académico y el mundo museológico: estamos construyendo un guion muy abierto, dada la característica del conflicto, que es compleja, porque hay más de 10 grupos guerrilleros, 40 frentes paramilitares, un Estado que también de alguna manera no solo combatió en el conflicto sino que agentes del mismo incurrieron en conductas execrables, y todo eso hace que el conflicto se muy complejo, también por el número de víctimas, la calidad de las víctimas, que cada quien sufrió distinto el conflicto. Eso es un obstáculo para pensar que un guion, un solo guion, va a dar cuenta de todo.

¿Hay algún tema que no pueda tocarse o alguna 'línea roja', desde su perspectiva, a no cruzar en el museo?

Yo soy académico, no me gusta hablar de líneas rojas ni de dogmas inalterables. No puedo, por ejemplo, decirles a los nuevos directores que las cosas son de esta manera o esta otra y que no se pueden cambiar.



Ahora, aquí ha habido cosas que son discusiones reales y otras que son invenciones. Yo en ninguna parte he negado que haya habido ‘falsos positivos’, por ejemplo. Lo que está en discusión es si fue o no una política de Estado.



En el caso del conflicto, pienso que a ningún presidente, y estoy hablando de ninguno, se le ha descubierto que haya dado la orden de matar gente indiscriminadamente, pero sí se debe admitir y se está investigando a agentes de alto rango que estuvieron involucrados en este tipo de conductas criminales.

Por todo este tema del museo, y de exposiciones en las que hubo denuncias de censura, la JEP ordenó inspeccionar los computadores del CNMH y decretó medidas cautelares. ¿Qué pasó con eso?

Están investigando. Yo soy respetuoso de los campos de acción de la ley. Han interrogado a 50 personas en un proceso que se según dicen es dialogico, o sea que no es judicial. Y mucho menos tienen por qué liderar una discusión sobre museografía una entidad que es judicial, y ordenaron la inspección de de los computadores acá, de algunos correos, y hasta el momento no nos han dicho nada. Desde el mes de mayo del año pasado no nos dice nada. Yo que soy el director no he sido llamado a declarar, y estoy disponible, tengo el alegato. Pero yo creo que es que ahí no hay nada que hacer.



Facebook Twitter Linkedin

La exposición 'Voces para transformar a Colombia'. Foto: Museo de Memoria de Colombia

Al margen de eso, ¿cómo ve el trabajo de la JEP, que este año emitiría sus primeras condenas?

El tema es muy delicado, no se puede despachar en pocas palabras y también tengo que guardar una actitud de respeto como funcionario público frente a lo que ellos hacen.



No me gustaría conceptuar sobre el trabajo que han hecho, pero sí me gustaría mucho que lo que tiene que ver con el Centro de Memoria se clarifique rápidamente el proceso, en lo que tiene que ver con la exposición 'Voces para transformar a Colombia', que eso no quede como como una daga sobre la espalda de la entidad, porque la está perjudicando. A mí sí me disgustó bastante la medida de allanar nuestros computadores, que no ha trascendido, pero fue una situación casi que humillante.

¿Y cómo ha sido la relación del CNMH con la Comisión de la Verdad, que persigue un objetivo similar?

La relación ha tenido momentos de altas y de bajas, pero no por una actitud de parte de ellos o de parte nuestra, sino que el trabajo de ellos ha sido muy intenso. Ellos tienen un músculo financiero más grande que el nuestro, han creado un sistema de casas de la verdad, por todo el país, con más de 40 casas, y tienen grupos trabajando en cada una de esas ciudades o regiones. Es un trabajo algo distinto, porque ellos escuchan individualmente a la gente, y ellos apuntan a encontrar propiamente la verdad exacta de lo que sucedió en tal o cual hecho.



Nosotros nos basamos más que todo en las víctimas y sus narraciones, y no nos preocupamos mucho por el dato

jurídico y tampoco por la interpretación. Ellos sí, porque van a producir interpretación, y ese es un campo problemático, porque no sabemos si la van a poner como ya la verdad establecida. Yo diría —como académico, no como director— que eso que estipulé la Comisión en materia de interpretación también será interpretable y controversial.

¿Qué esperan del informe final de la Comisión?

Pues ojalá que el informe sea muy objetivo, muy equilibrado, de tal manera que en vez de suscitar más controversias y más polarizaciones, contribuya a aclarar cosas, de tal manera que no se despierten en sentimientos de venganza ni se alimente más el odio entre los diversos actores de la sociedad colombiana.

Facebook Twitter Linkedin

Acevedo podría dejar la dirección del CNMH el próximo 7 de agosto, con el cambio de presidente de la República. Foto: Daniel López. EL TIEMPO

Usted podría salir del cargo en agosto, ¿cuál espera que sea su legado?

Esperar que las víctimas con las que tuvimos contacto hayan recibido un buen trato, que hayan quedado satisfechas con la labor que adelantamos. Y de otra parte, que el mundo académico consolide la investigación más libre a través de las convocatorias, y bueno, todo lo demás queda al escrutinio público.



Salgo con un sentido de gratitud muy grande con todos estos funcionarios del centro, que son los que han hecho el trabajo del sudor, del frío, de la lluvia, de ir al terreno.



