La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, integrada por los ministros de Interior, Justicia, Defensa, el Director del DAPRE y el Alto Comisionado de Paz entregó este viernes a presidente, Gustavo Petro, los nombres de los primeros siete voceros de paz los cuales el jefe de Estado ya aceptó para que recuperen su libertad con el fin de adelantar tareas de convivencia y paz.



Sin embargo, estos nombramientos como 'Voceros de Paz' no son lo mismo que los 'gestores de Paz' que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior.



(Lea: ¿Tiene futuro decreto para que jóvenes de Primera Línea sean gestores de paz?)

Los primeros siete nombramientos como voceros de paz son: Santiago Márquez, Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruíz y Ever Hinestroza.



Estas personas enfrentan investigaciones por delitos como:

Concierto para delinquir.

Tenencia de objetos y sustancias peligrosas.

Lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas.

Violencia contra servidor público.

Invasión de bien inmueble.

Perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial.

Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público

El Ministro de Justicia, Nestor Osuna, afirmó que los voceros de paz “han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer su rol como Voceros de Paz” y que una vez recuperaran su libertad deben comenzar una ruta de acompañamiento con atención psicosocial y un informe mensual del avance de sus tareas al Alto Comisionado de Paz.



(Le recomendamos leer: Otty Patiño no descarta que jóvenes de Primera Línea estén en diálogos con Eln)



Osuna también recalcó que “es importante resaltar que los Voceros de Paz tienen que ser integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias”.



Así mismo, estas personas tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Y en el caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o de sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial podrá recomendar al Presidente revocar sus designaciones.



“La designación de Voceros de Paz no se puede confundir con la iniciativa de los 100.000 jóvenes gestores de Paz que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior”, agregó el ministro.



(Le puede interesar: Me da tranquilidad que jueces tengan última palabra: Fiscal tras cita con Petro)



Según el Gobierno, los gestores de Paz serán jóvenes en las zonas más pobres del país que contribuirán al desarrollo de programas de convivencia y paz con un salario de un millón de pesos mensual.



Petro explicó que la idea de este salario es que sea “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multi-crimen y que, a cambio, como contraprestación, pueda haber estudio”.



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: