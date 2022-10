El expresidente Álvaro Uribe publicó el pasado 3 de octubre, en su cuenta de Twitter, una serie de capítulos de lo que se conoce como la 'cartilla alternativa' del informe de la Comisión de la Verdad. El primer capítulo, escrito por él, tiene por nombre: '¿Cuál verdad?'.



En él, hay señalamientos a la Comisión sobre la "omisión dañina" por parte de ella a la violación de la democracia, refiriéndose a la victoria del no en el plebiscito de 2016; el señalamiento de la 'para-política' y no de la 'Farc-política'; el igualamiento del accionar del Ejército con los grupos criminales y el cuestionamiento de la integración de los ciudadanos con la Fuerza Pública.



Apartados como "he reiterado que la Comisión de la Verdad es ilegítima y parcializada" y "los Comisionados de la Verdad dicen mentiras que no se alcanzan a entender", son algunos de los tantos que se pueden leer en el documento publicado por el expresidente Uribe.

Ante la cartilla alternativa del Centro Democrático, se pronunciaron los excomisionados Leyner Palacios y Carlos Ospina.



“Me parece es que un irrespeto a las victimas porque sus derechos los han cogido políticos para proselitismo y para poner las posiciones de sus pensamientos por arriba de ellos”, aseguró Palacios tratando de señalar que lo que se pretende es sabotear a las instituciones formales que creó el acuerdo de paz con las Farc.



Además, se refirió a la decisión del Centro Democrático de crear otro informe como un debilitamiento a la democracia y de desconocer a quienes hicieron parte del informe final.



"Todo ser democrático debería respetar eso. Esto fue aprobado por la Corte, por el Congreso, y que otros sectores se pongan a escribir otra cartilla es un completo irrespeto." agregó el excomisionado.



Por su parte, Ospina, quien renunció a la Comisión antes de la presentación del informe oficial y denunció que sus opiniones no fueron tenidas en cuenta, afirmó que “la verdad fue secuestrada por la izquierda. Esto no es una cartilla de Uribe, ni del Centro Democrático, aquí hubo participación también de Salvación Nacional, de Cambio Radical. Es un complemento, no es un contrainforme. Estamos diciendo ‘Aquí faltó esto'".



A su vez, afirmó su inconformidad con el fondo del Informe Final, al subrayar que no hubo participación de las víctimas. Sostuvo que se incluyeron 23.000 testimonios pero que la totalidad de quienes sufrieron el conflicto armado superaba los ocho millones.



